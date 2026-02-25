Cómo puede ayudar la flor de jamaica a controlar la presión arterial

La flor de jamaica ha sido estudiada por su potencial para ayudar a controlar la presión arterial en mujeres y poblaciones específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de flor de jamaica en personas con hipertensión pasó de una tradición popular a despertar un interés notable entre la comunidad científica. Investigaciones recientes evaluaron su potencial para reducir la presión arterial, especialmente en mujeres durante la menopausia.

La flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) es objeto de estudios por sus posibles efectos reductores de la presión arterial. Según el Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb), aunque se le atribuyen propiedades hipotensoras, los datos científicos no permiten afirmar con certeza su eficacia ni su seguridad en adultos hipertensos.

Además, según la Clínica Cleveland, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos señaló que el hibisco solo la reducen ligeramente y que no pueden reemplazar los medicamentos en personas con diagnóstico de hipertensión.

La revisión de Cochrane incluyó un estudio con 60 personas con diabetes tipo dos e hipertensión, en el que no se observaron cambios significativos en la presión arterial al consumir cápsulas de extracto puro de flor de jamaica.

Investigaciones recientes analizaron el efecto del extracto de flor de jamaica en la reducción de la presión arterial, especialmente durante la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, The Open Public Health Journal describió un estudio realizado en Indonesia, enfocado en mujeres en menopausia con hipertensión. En este trabajo, 90 mujeres fueron divididas en dos grupos: uno de intervención y otro de control. El grupo que recibió 500 mg diarios de extracto de flor de jamaica en cápsulas durante cinco días mostró una disminución mayor en la presión sistólica y diastólica.

En cambio, las participantes que solo recibieron cuidados estándar no experimentaron descensos relevantes en sus niveles de presión arterial. Los valores promedio obtenidos tras el experimento resaltan esta diferencia: 101,8 mmHg en la presión sistólica y 87,1 mmHg en la diastólica en el grupo intervención, frente a 151,5 mmHg y 97,8 mmHg en el grupo control.

¿De qué forma influye la flor de jamaica en la presión arterial?

El mecanismo de acción más presente en la investigación sobre el extracto de Hibiscus sabdariffa se asoció con sus antocianinas, compuestos con efectos vasodilatadores. Según el CCIb, estas sustancias mostraron capacidad para reducir la presión arterial tanto en estudios en animales como en humanos.

En experimentos controlados en animales se observaron efectos antioxidantes y de mejora en la función endotelial.

Especialistas recomiendan consultar a profesionales de la salud antes de incorporar la flor de jamaica en el tratamiento de la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación recogida por The Open Public Health Journal añadió que el descenso en la presión arterial en mujeres menopáusicas tratadas con extracto de flor de jamaica fue estadísticamente significativo frente al grupo control, con efecto sostenido durante los cinco días.

Este resultado podría deberse a la acción combinada de las antocianinas, que favorecen la relajación del músculo liso vascular e inhiben enzimas vinculadas al desarrollo de la hipertensión.

¿La flor de jamaica ayuda a controlar el peso corporal?

Algunas investigaciones sugieren que el extracto de flor de jamaica podría complementar una dieta saludable para favorecer el control del peso corporal (Freepik)

La posible relación entre la flor de jamaica y la reducción del peso corporal apareció estudios de The Open Public Health Journal. Las investigaciones sugirieron que incluir extracto o infusión de flor de jamaica como complemento de una dieta saludable podría favorecer el control del peso.

Las dietas basadas en plantas, como el modelo vegetariano, demostraron en análisis independientes un descenso promedio de la presión arterial, mostrando cifras sistólicas y diastólicas inferiores a las de quienes consumen carne.

Los especialistas destacaron que los hábitos de vida saludables, en particular el ejercicio regular y la alimentación equilibrada, siguen siendo esenciales para el control del peso y la reducción del riesgo cardiovascular.

Cómo consumir flor de jamaica para absorber sus nutrientes

Las investigaciones consultadas refirieron que las formas de consumo más utilizadas son el extracto de flor de jamaica en cápsulas y la infusión.

El consumo de infusión o cápsulas de flor de jamaica aparece como posible aliado en estrategias de reducción de peso corporal dentro de dietas equilibradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estudio de Indonesia, la dosis que mostró mayores efectos fue la de 500 mg diarios de extracto estandarizado en cápsulas, administrados a primera hora de la mañana y al menos media hora después del desayuno. Este formato permitió controlar la cantidad ingerida y facilita el seguimiento clínico.

En América Latina, la infusión tradicional preparada a partir de pétalos secos es común, aunque la concentración de principios activos puede variar respecto al extracto encapsulado. El CCIb señaló la importancia de definir tanto la dosis como la preparación y el tiempo de consumo, aspectos que requieren más investigación antes de emitir recomendaciones precisas.

Los expertos recomendaron supervisar el uso de la flor de jamaica en contextos clínicos y consultar con especialistas antes de incorporarla a la rutina diaria, en particular en mujeres menopáusicas y personas con antecedentes cardiovasculares.