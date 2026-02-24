Cómo reconocer la adicción a las apuestas deportivas: los 7 signos de alarma, según un experto

La expansión de las apuestas deportivas online incrementa los riesgos de adicción en millones de personas a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de las apuestas deportivas online transformó la manera en que millones de personas se vinculan con el deporte. Lo que comienza como una actividad recreativa vinculada a un partido o torneo puede adquirir otra dimensión cuando el impulso de apostar se vuelve constante y empieza a interferir en la vida cotidiana.

Una investigación publicada recientemente por académicos de la Universidad de Sheffield y citada por The Independent analizó el comportamiento de hombres de entre 18 y 45 años en Inglaterra durante la Copa Mundial de la FIFA 2022. El estudio concluyó que la presencia de anuncios televisivos de juegos de azar se asoció con un aumento en la frecuencia de las apuestas.

En ese contexto, especialistas en salud mental advirtieron sobre las señales que pueden indicar que la práctica dejó de ser ocasional y se convirtió en un problema.

Un estudio en Inglaterra relaciona la exposición a anuncios de juego en televisión con un aumento en la frecuencia de apuestas deportivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gonzalo “Kanny” Sánchez, terapeuta principal de Priory Life Works House, detalló al medio británico siete indicadores que permiten identificar una posible adicción al juego.

1. Preocupación constante

Uno de los primeros signos se relaciona con la presencia permanente del juego en los pensamientos. “Una de las principales señales conductuales de la adicción al juego es la preocupación que tiene durante la vida diaria”, afirmó Sánchez.

El especialista ejemplificó que “si estás constantemente pensando en hacer la próxima apuesta o estás constantemente pensando en cómo puedes incorporar más juegos de azar a tu vida diaria”. Cuando la planificación de apuestas ocupa un espacio central en la rutina mental, el comportamiento deja de ser esporádico.

2. Cambios de humor extremos

El impacto emocional también constituye una señal de alerta. “Otra señal son los cambios bruscos de humor”, indicó. Además puntualizó que “los ludópatas suelen experimentar euforias extremas cuando ganan y depresiones devastadoras cuando pierden”.

Estas oscilaciones emocionales pueden alterar la estabilidad emocional y afectar el desempeño laboral, académico o familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Descuido de intereses y relaciones

La dedicación excesiva al juego tiende a desplazar otras actividades. “Las personas que apuestan constantemente en deportes a menudo empiezan a descuidar sus pasatiempos e intereses personales y también pueden empezar a descuidar a sus seres queridos”, sostuvo el terapeuta.

El tiempo invertido en plataformas digitales, el aislamiento y la atención constante al teléfono generan tensiones en los vínculos cercanos, especialmente en relaciones de pareja.

4. Secreto y ocultamiento

El ocultamiento de la conducta aparece como otro rasgo frecuente. Sánchez explicó que una señal habitual de secretismo consiste en mentir de forma reiterada a familiares y amigos.

El ocultamiento del hábito de apostar, junto con sentimientos de culpa y vergüenza, afecta la transparencia ante el entorno cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advirtió que algunas personas pueden mostrarse “muy creativas” al realizar compras con determinadas tarjetas y bajo distintos nombres para evitar que se descubra que estuvieron apostando.

Según añadió, ese intento de encubrir el comportamiento suele estar atravesado por sentimientos de culpa y vergüenza, lo que lleva a minimizar u ocultar el verdadero alcance de la adicción ante el entorno cercano.

5. Negación y actitud defensiva

Cuando el entorno señala la conducta problemática, la reacción puede ser intensa. “Ponerse a la defensiva cuando le preguntan o le confrontan sobre apuestas puede ser una señal muy reveladora”, afirmó Sánchez.

El experto señaló que con frecuencia los ludópatas tienden a atribuir la situación a factores estresantes externos en lugar de reconocer la existencia de un problema (Imagen Ilustrativa Infobae)

También explicó que las personas con trastornos del juego suelen presentar dificultades para regular sus emociones de manera efectiva, lo que puede derivar en estallidos de desregulación emocional cuando alguien las confronta por su conducta.

6. Perseguir pérdidas

El impulso de recuperar rápidamente el dinero perdido constituye un indicador clave. “La mayoría de la gente espera un poco antes de realizar su próxima apuesta después de perder algo de dinero, sin embargo, si vuelve a realizar apuestas después de perder dinero rápidamente, eso indica una obsesión con la persecución”, explicó el especialista.

7. Síntomas de abstinencia

Intentar dejar de apostar también puede revelar la existencia de un trastorno. “Las personas que han fracasado repetidamente en su intento de dejar de jugar durante un tiempo suelen experimentar síntomas de abstinencia”, afirmó Sánchez.

La presencia de alteraciones como nerviosismo persistente y dificultades para dormir puede indicar un nivel de dependencia que supera el uso recreativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalló que estos síntomas suelen manifestarse a nivel fisiológico mediante inquietud, ansiedad y dificultades para dormir. La aparición de estas reacciones físicas indica un nivel de dependencia que excede el hábito recreativo.

Subestimación del riesgo y búsqueda de ayuda

Sánchez advirtió que muchas personas tienden a minimizar el impacto de las apuestas deportivas por el hecho de realizarlas desde el teléfono móvil y no en un casino físico.

Explicó que suelen subestimar su alcance bajo la idea de que no se trata de una experiencia tradicional de juego, sin advertir que se trata de un fenómeno progresivo. Además, señaló que la exposición repetida, progresiva y constante es lo que termina generando esa disfunción.

“Reconocer que tienes un problema es una de las cosas más difíciles, pero es un paso importante”, remarcó el terapeuta. Asimismo, recomendó comunicarse con el entorno cercano y buscar apoyo profesional.

Entre las medidas prácticas mencionó la creación de barreras: bloquear aplicaciones, eliminar cuentas o restringir el acceso a medios de pago. También destacó el valor de los grupos de apoyo como red externa para afrontar la compulsión y sostener cambios en el tiempo.