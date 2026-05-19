América Latina

‘Summit IA: Human Future’ en Montevideo ante el avance de inteligencia artificial: “Podemos mirar la ola o surfearla”

¿Protagonistas o espectadores? es la pregunta que queda planteada para la cuarta edición del evento que se realiza en la capital uruguaya este miércoles 20. El CEO Jerónimo Pino llama a saber aprovechar esta nueva tecnología

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Vista de un escenario con una gran pantalla azul que muestra 'SUMMIT IA HUMAN FUTURE 2026'. Una oradora está a la izquierda y un público sentado en primer plano.
La pantalla principal del Summit IA Human Future 2026 muestra el logo del evento mientras una oradora comparte su visión en el escenario, frente a un público congregado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consolidado como uno de los principales foros de América Latina sobre inteligencia artificial, tecnología y negocios, el Summit IA: Human Future se realiza este miércoles 20 en Montevideo. El evento está pensado para reunir a líderes empresariales, referentes del sector TIC y figuras de distintas industrias para discutir el impacto del avance tecnológico. Las actividades se realizarán en el Centro de Eventos del LATU.

La reunión de este 2026 tiene una pregunta central: ¿protagonistas o espectadores?

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Jerónimo Pino, el CEO de Summit IA Human Future, destacó, en diálogo con Infobae, que esta es la cuarta edición del evento y que año se ha registrado un crecimiento. “Creció la conversación, el impacto y la convocatoria”, comentó. Pino adjudica este aumento a que cada vez es mayor el interés que genera esta temática.

Summit IA Human Future 2026:

“Es importante debatir estos temas para el futuro de las empresas porque la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando la forma en las que trabajamos, en la que decidimos, lideramos y pensamos”, expresó el ejecutivo.

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La convocatoria para este 2026 se divide en dos bloques: conferencias en la mañana y un workshop ejecutivo por la tarde.

Las conversaciones del primer bloque estarán lideradas por Jon Hernández, divulgador de IA y fundador del canal de Youtube más visto en habla hispana sobre tecnología; Milagros Hadad, creadora de La Fórmula Podcast; y Hernán Cattáneo, DJ y productor musical. También estarán Victor Valle, Former CEO de Google Argentina; el consultor Jonatan Loidi; la catedrática Lorena Bentancor; el ex ejecutivo de Tesla Jorge Milburn; el científico uruguayo Gonzalo Moratorio; el director del diario El País Martín Aguirre y el gerente de innovación de la telefónica estatal Antel, Marcelo Abreu.

Summit IA: Human Future 2026
Summit IA: Human Future 2026

El bloque de la tarde está pensado para hacer una capacitación práctica para líderes e incluye temas como el uso de la inteligencia artificial como una herramienta “realmente útil” y su aplicación en los negocios.

La inteligencia artificial, una ola inminente

¿Protagonistas o espectadores? La pregunta queda planteada de cara a esta nueva edición. Consultado sobre el motivo de la consigna, Pino contestó: “La ola de la inteligencia artificial es inminente y nos va a atravesar a todos. Nos guste o no. Tenemos dos caminos: mirar la ola desde la orilla o surfear esa ola”.

El CEO de Summit IA: Human Future recurrió a una metáfora para señalar el uso que las organizaciones le deberían dar a la IA: “Hay que usarla de la misma manera que alguien usa la calculadora para hacer una cuenta matemática. Es una herramienta a disposición de nosotros, de los humanos. Hay que aprovecharla desde ese lado”.

Pino proyecta que muchas personas “no van a perder su trabajo” porque el crecimiento de la inteligencia artificial, pero sí es probable que lo pierdan ante una persona que sabe darle un buen uso a esta tecnología. Señaló que esto se trata de una concepto habitual entre los grandes expertos de este rubro.

El evento de este 2026 espera convocar a más de 1.000 personas.

Están viniendo speakers desde España, Argentina, Holanda y desde Uruguay. Son todos grandes referentes a nivel mundial de distintas industrias, en las que vienen a contar cómo la tecnología y la inteligencia artificial nos está impactando a todos. Van también a contar cuáles son las oportunidades que tenemos frente a estos cambios y cómo prepararnos y adaptarnos ante esta nueva era”, señaló

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