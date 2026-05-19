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Así es “Walter”, el robot albañil operado por una sola persona que promete realizar las tareas de varios trabajadores

Busca agilizar la edificación de viviendas adaptándose a las necesidades de la industria en la que escasea la mano de obra experta

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Un robot albañil podría ayudar a paliar la escasez de mano de obra cualificada en la construcción

Un albañil robot podría ayudar a solucionar la escasez de trabajadores cualificados, según uno de sus desarrolladores, automatizando uno de los roles más repetitivos y físicamente exigentes en las obras.

“La edad media de un albañil en el Reino Unido es de 46 años”, dijo a Reuters el Dr. Jan Telensky, fundador y CEO de JT Lifestyle Homes y co-desarrollador del robot.

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“Entonces, dentro de 20 años, ¿quién va a construir las casas si necesitas un albañil?” dijo.

Su solución es WLTR, siglas en inglés del Robot Terra-Base para Tender Muros, conocido simplemente como ‘Walter’, diseñado para ayudar a los albañiles en lugar de reemplazarlos, dijo Telensky.

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Añadió que el robot puede realizar el trabajo de cinco albañiles calificados y un aprendiz en una hora.

“Este robot hace el trabajo de cinco albañiles y un aprendiz en una hora, operado por un solo hombre. Funciona en cualquier clima, no necesita andamios”, dijo Telensky.

El robot puede realizar el trabajo de cinco albañiles y un obrero en una hora.
El robot puede realizar el trabajo de cinco albañiles y un obrero en una hora.

WLTR puede construir muros a un ritmo de 10 metros cuadrados por hora, lo que según Telensky es más rápido que la albañilería manual, y con una tolerancia de error de más o menos 2 mm, lo cual también es tan bueno como el de los mejores albañiles.

Necesita una primera serie de ladrillos preparada para construir, lo que significa que el terreno y los materiales deben prepararse con antelación, mientras son supervisados por trabajadores cualificados.

“Tiene todos los planes en la cabeza. Funciona por sí solo. Solo tienes que suministrarle los dos palés de ladrillos y simplemente vola. La tolerancia de la pared es de dos milímetros. Para lograr eso con un albañil, probablemente solo el 1% sea tan bueno”, dijo Telensky.

Actualmente, el robot funciona con ladrillos especiales listos para robots, que tienen ranuras para permitir que la máquina agarre, levante y coloque cada unidad.

También puede usar pegamento en lugar de mortero, lo que Telensky dijo que reduce la necesidad de mortero y cemento.

“Ahora tenemos treinta robots, pero estamos pidiendo otros cien. El futuro estará en robots porque son rápidos, seguros, sin andamios, y a todos los albañiles les encanta, y se tarda cinco días en entrenar a alguien para manejar el robot. Se tarda tres años en enseñar a un albañil”, explicó.

Ladrillos Construcción
El robot necesita una primera serie de ladrillos preparada para construir, lo que significa que el terreno y los materiales deben prepararse con antelación.

La tecnología se está promocionando mientras la industria de la construcción británica enfrenta presión para aumentar la construcción de viviendas y atraer a más trabajadores cualificados. El gobierno se ha comprometido a construir 1,5 millones de nuevas viviendas en Inglaterra durante este Parlamento.

Pero la robótica de la construcción ha quedado rezagada en la automatización de fábricas, en parte porque las obras son menos predecibles y más difíciles de estandarizar.

Telensky afirma que WLTR podría ayudar a atraer a jóvenes a una industria que ha tenido dificultades para reclutar a la próxima generación de albañiles.

“El futuro es que podamos traer a los jóvenes para trabajar en una obra porque prefieren trabajar con un robot antes que hacerlo manualmente.”

“Les encanta”, dijo, “porque es como jugar a videojuegos.”

(con información de Reuters)

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