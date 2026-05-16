Dictan prisión preventiva para la madre acusada de asesinar a su hija en República Dominicana

La niña Milianny Linarez fue hallada sin vida en su vivienda de Sabana Toro, San Cristóbal. (Imagen Ilustrativa Infobae/redes sociales)

Un juez de San Cristóbal ordenó tres meses de prisión preventiva contra Yoleydi Linares Araujo, acusada de causar la muerte de su hija de seis años el pasado mes de marzo. El caso ha generado conmoción en la sociedad dominicana, por la gravedad de los hechos y la corta edad de la víctima, según informó el medio Listín Diario.

La medida de coerción fue impuesta tras la presentación de numerosas pruebas por parte del Ministerio Público, que establecieron que Linares Araujo asfixió a la menor en el interior de su residencia, ubicada en el sector Sabana Toro.

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La investigación penal comenzó el 11 de marzo, cuando personal médico del hospital de San Cristóbal notificó la llegada de una niña fallecida a la emergencia de pediatría. Al lugar acudieron miembros del Ministerio Público junto a agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, quienes iniciaron las pesquisas.

De acuerdo con la información recogida por Listín Diario, la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la menor murió por asfixia, provocada por la obstrucción de los orificios respiratorios. La investigación quedó a cargo de las procuradoras fiscales Ramona Santana Uceta (titular), Laura Segura Cordero y Aurelina Cuevas Román, quienes también representaron al Ministerio Público en la audiencia, junto a la fiscal Belkis Tejeda.

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El juez de San Cristóbal ordena tres meses de prisión preventiva para Yoleydi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez José Carlos Arias dispuso que Linares Araujo cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal. Según la reconstrucción judicial, la imputada cometió el hecho en horas de la mañana del mismo día en que la menor fue llevada al hospital.

Durante la investigación, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron descensos, levantamiento de cámaras, entrevistas, interrogatorios y recolección de evidencias voluntarias. Según los resultados expuestos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se determinó la responsabilidad material de Linares Araujo, quien fue arrestada el pasado 6 de mayo con la orden judicial No. 01541-2026-AJOR-01432.

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Penas por homicidio en la República Dominicana

De acuerdo con reportes de la organización International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), el nuevo Código Penal de la República Dominicana establece que los homicidios cometidos contra personas especialmente vulnerables, como niños, pueden ser sancionados con penas que van de 30 a 40 años de prisión.

El marco legal dominicano contempla agravantes cuando el crimen afecta a menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad. Las penas máximas para estos delitos pueden acumularse hasta un máximo de 60 años en caso de varios hechos graves.

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El artículo también especifica que la asfixia intencional constituye homicidio agravado, lo que conlleva la imposición de las sanciones más severas previstas por la ley, según información publicada por International IDEA.

Otros casos recientes de homicidios de niños a manos de padres o madres

El nuevo Código Penal de República Dominicana prevé penas de 30 a 40 años por homicidio agravado contra menores o personas vulnerables. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el último, la República Dominicana ha presenciado varios casos de homicidios de niños cometidos por sus propios padres o tutores. El 26 de agosto de 2025, la policía reportó que una mujer de 36 años mató a sus tres hijos, de siete, nueve y once años, al envenenar su jugo antes de quitarse la vida. Ese mismo día, un hombre fue detenido en la capital, acusado de asfixiar a su hijo de un año y ocho meses.

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En otro caso, una pareja fue arrestada por causar la muerte de una niña de siete años que presentaba signos de abuso físico. En abril de este año, se reportó la muerte de una bebé de ocho meses en San Cristóbal, cuyo cuerpo llegó a la morgue con signos de violencia severa. El informe del Inacif determinó que la causa del fallecimiento fue una fractura cerebral y múltiples lesiones compatibles con golpes y mordeduras de adulto. El principal sospechoso, Joel Carmona Pinales, fue enviado a prisión preventiva tras la audiencia celebrada esta semana.

Otros antecedentes incluyen el caso de Carmelina Méndez, arrestada tras la muerte de su hija de tres meses en la provincia de Azua, y el de Angelina Vásquez Sosa, acusada de golpear brutalmente a su bebé de un mes en Miches, provincia El Seibo. Ambos casos, reportados por De Último Minuto, muestran un patrón de violencia intrafamiliar que ha generado alarma entre las autoridades y la opinión pública.

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Las cifras de filicidio en la República Dominicana han impulsado al Ministerio Público a reforzar los mecanismos de prevención y atención, en coordinación con la Policía Nacional y los servicios sociales.