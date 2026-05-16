El Salvador vibró con Sebastián Yatra tras invitar a la salvadoreña Analu Dada a cantar junto con él

Sebastián Yatra y Analu Dada compartieron el escenario ante miles de asistentes en San Salvador (Cortesía).

La noche de ayer 15 de mayo quedará grabada con letras de oro en la historia de la música pop en El Salvador y, muy especialmente, en la carrera de la talentosa cantautora nacional Analu Dada.

En un giro de los acontecimientos que nadie vio venir, pero que todos celebraron con el alma, la joven artista salvadoreña se subió al escenario para compartir micrófonos con la superestrella colombiana Sebastián Yatra, en el marco de su esperado concierto en la capital salvadoreña.

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El reloj marcaba pasadas las 9:30 de la noche cuando las luces del recinto se apagaron, encendiendo de inmediato la euforia de miles de fanáticos que abarrotaban el lugar. La silueta del colombiano apareció en escena desatando los primeros gritos ensordecedores.

Fiel a su estilo energético y romántico, el cantautor abrió la velada con el tema “Lienzo”, una pieza que preparó el terreno para lo que sería una montaña rusa de emociones. Acto seguido, los acordes de su megaéxito “Tacones rojos” resonaron en todo el lugar, haciendo que el público entero se pusiera de pie para bailar y cantar a todo pulmón. Sin embargo, el clímax emocional de la noche aún estaba por llegar.

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San Salvador entero coreó a todo pulmón uno de los himnos más románticos de Sebastián Yatra.

A mitad del espectáculo, Yatra detuvo el ritmo frenético del show para dirigirse a los asistentes. Con total cercanía, el colombiano reveló que había leído un mensaje en redes sociales de una artista local. Esa artista era Analu Dada. Reconociendo el inmenso talento de la salvadoreña y en un enorme gesto de generosidad artística, el colombiano la invitó formalmente a subir al escenario en medio de una ovación cerrada.

El público, que ya estaba entregado al show, estalló en aplausos al ver aparecer a Analu. La sorpresa fue mayúscula no solo por su presencia, sino por la canción elegida para el dueto: “En guerra”. Este tema, que aborda el amor propio y la superación personal, es una pieza muy poco común en las giras habituales del artista, lo que hizo que la interpretación fuera aún más exclusiva y significativa.

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Revive el increíble momento en que Sebastián Yatra y Analu Dada unieron sus voces en el escenario, ofreciendo una actuación en vivo que hizo vibrar a toda la multitud.

Conexión pura y orgullo cuscatleco

La química sobre el escenario fue instantánea. Las voces de Analu Dada y Sebastián Yatra se acoplaron a la perfección, logrando una atmósfera íntima y conmovedora que erizó la piel de los miles de asistentes.

La salvadoreña demostró una vez más por qué es una de las promesas más brillantes de la música nacional, adueñándose del escenario con una madurez vocal y una presencia escénica admirables. Al finalizar la canción, el recinto se inundó de una ola de aplausos y gritos de apoyo hacia la compatriota, validando el enorme hito que esto representa para su carrera.

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El cantante colombiano Sebastián Yatra protagoniza un conmovedor momento al compartir el escenario la salvadoreña. Juntos interpretan "En Guerra", creando una atmósfera mágica y emocionante para todos los presentes.

Pero las sorpresas para el público salvadoreño no terminaron ahí. Para sellar su idilio con el país, Sebastián Yatra decidió rendir un homenaje directo a la afición local. En un momento de la noche, el artista apareció luciendo con orgullo la camiseta de la Selecta, la selección nacional de fútbol de El Salvador. Este icónico gesto desató una ovación ensordecedora y gritos de júbilo por parte de la fanaticada, consolidando la noche como una verdadera fiesta de hermandad entre Colombia y El Salvador.

El concierto continuó con un repaso por los grandes éxitos de Yatra, pero el eco del dueto con Analu Dada y el respeto mutuo mostrado en el escenario se mantuvieron flotando en el ambiente. Sin duda, San Salvador vivió una velada inolvidable donde el talento local brilló a la altura de las grandes estrellas internacionales.

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