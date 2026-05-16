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Un boxeador alemán protagonizó el que puede ser el nocaut más rápido de la historia: su rival duró menos de 5 segundos

Viktor Jurk derribó al colombiano Edwin Castillo en el inicio de la pelea. Fue en el SAP Arena de Mannheim

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Viktor Jurk consiguió uno de los nocauts más rápidos de la historia del boxeo al derribar a Edwin Castillo en menos de cinco segundos durante una pelea preliminar en el SAP Arena de Mannheim, Alemania, este viernes 15 de mayo. El inusual desenlace convirtió el asalto inicial, habitualmente reservado para el estudio entre rivales, en el round decisivo de la función, quedando registrado como uno de los espectáculos de mayor impacto en el boxeo reciente.

El combate, programado para ocho asaltos, concluyó prácticamente con el primer golpe: Jurk conectó un zurdazo al rostro de Castillo apenas sonó la campana inicial, dejando al colombiano inconsciente y decretando la victoria inmediata para el boxeador alemán. Este resultado sorprendió a los asistentes, que aguardaban el evento principal entre el ucraniano Karen Chukhadzhian y el irlandés Paddy Donovan.

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El resultado generó repercusiones inmediatas en redes sociales, donde especialistas y seguidores del boxeo han expresado dudas sobre la legitimidad de la derrota, mencionando la posibilidad de un fraude tras observar que Castillo cayó tras un golpe entre el rostro y el cuello sin oportunidad de responder. Entre los comentarios destacados se incluyeron frases como: “Cayó sin ser golpeado, esto tiene que haber dejado muchas dudas en la promotora” y críticas sobre presuntos intereses de apuestas.

La pelea, que formó parte de una cartelera encabezada por Chukhadzhyan y Donovan, fue detenida por el árbitro al ver al colombiano incapacitado en la lona. El personal médico atendió a Castillo, quien finalmente pudo incorporarse y saludar a su rival cuando la victoria para Jurk fue oficial.

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En este evento, Castillo, de 26 años, acumuló su tercera derrota consecutiva por nocaut. Hasta ahora, ni el púgil ni su equipo han emitido declaraciones sobre su estado de salud ni sobre los señalamientos surgidos tras el combate.

De confirmarse el tiempo oficial —entre el segundo cuatro y el segundo diez del primer asalto—, este desenlace podría ingresar en la lista de los nocauts más rápidos en la historia del boxeo profesional. Las federaciones internacionales establecen sanciones severas en casos probados de amaño, que pueden dejar inhabilitados a los involucrados por varios años.

Este es el listado de los nocauts más rápidos de la historia:

  1. Mike Collins vs. Pat Brownson (1947) – 4 segundos Récord Guinness en torneo Golden Gloves de Minneapolis
  2. Seniesa Estrada vs. Miranda Adkins (2020, profesional femenino) – 7 segundos Récord en boxeo femenino profesional
  3. Phil Williams vs. Brandon Burke (2007) – 10 segundos Récord en boxeo profesional masculino
  4. Jeremy Williams vs. Arthur Weathers (1996) – 10.5 segundos
  5. Zolani Tete vs. Siboniso Gonya (2017, título mundial) – 11 segundos. Este es el nocaut más rápido en una pelea por título mundial
  6. Jimmy Thunder vs. Crawford Grimsley (1997) – 13 segundos
  7. Nigel Benn vs. Ian Chantler (1987) – 16 segundos
  8. Daniel Jimenez vs. Harald Geier (1994, título mundial) – 17 segundos
  9. Allan Green vs. Jaidon Codrington (2005) – 18 segundos
  10. David Tua vs. John Ruiz (1996) – 19 segundos

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