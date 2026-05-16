La crisis de suicidios se agrava en Centroamérica y el Caribe según datos regionales

Una persona joven permanece sola en una sala de espera de atención mental de un hospital público deteriorado en Centroamérica, simbolizando la urgencia social y el abandono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crisis de suicidios en Centroamérica 2023-2026: Honduras acumula casi 4,400 muertes en una década, Costa Rica alcanza su cifra más alta en diez años y Nicaragua retira el fenómeno de su mapa oficial de salud, mientras los sistemas públicos de atención mental operan con recursos mínimos frente a una demanda que no para de crecer.

Las Américas son la única región del mundo donde las tasas de suicidio aumentaron en las últimas dos décadas, con un incremento del 17% entre 2000 y 2021 y más de 100,000 muertes registradas solo en 2021, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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En América Latina y el Caribe se contabilizan aproximadamente 65,000 muertes anuales por esta causa, dentro de un total global que supera las 720,000.

Centroamérica registra una tasa promedio de 5.3 suicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que ha mostrado tendencia al alza en el período analizado y que enmascara disparidades severas entre países.

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Honduras: casi una muerte por día durante diez años

Honduras concentra la expresión más documentada de la crisis. Entre 2014 y 2022, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos reportó 3,275 suicidios, equivalentes a un caso cada 23 horas y media.

La última década cerró con 4,387 muertes acumuladas, según datos conjuntos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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En 2024 se registraron 487 suicidios, una reducción del 13.7% respecto a los 564 casos de 2023. De acuerdo con la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, el suicidio ya es la tercera causa de muerte violenta en el país, detrás de los homicidios y los accidentes de tránsito.

El primer trimestre de 2025 cerró con 107 muertes, más de una por día. La tasa nacional pasó de 5.0 suicidios por cada 100,000 habitantes en 2012 a 6.6 en 2023, un crecimiento cercano al 100% en una década.

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Mapa de Centroamérica con símbolos que representan problemas de salud pública, justicia social y estadísticas en varios países, sobre un fondo de expedientes y un estetoscopio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica: la tasa más alta de la subregión

Costa Rica presenta la tasa más elevada de Centroamérica: 8.1 muertes por cada 100,000 habitantes en 2021, según el Banco Mundial, por encima del promedio latinoamericano y centroamericano, a pesar de registrar indicadores de desarrollo humano más favorables que los de sus vecinos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en 2023 hubo 436 muertes por suicidio, la cifra más alta de la última década. El Poder Judicial confirmó que ese año fue el segundo con más suicidios en un quinquenio. Entre 2018 y 2022 se registraron 1,984 fallecimientos, el 82% correspondía a hombres.

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El análisis trimestral de 2023 muestra que el segundo trimestre (abril a junio) concentró el 29.3% de todos los casos, con 125 muertes. A nivel provincial, San José y Alajuela acumularon el 52.1% del total nacional.

El grupo etario más afectado abarca personas de 20 a 39 años, con una tendencia creciente en adolescentes de 10 a 19 años. Aproximadamente siete de cada diez suicidios fueron por asfixia por suspensión.

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Guatemala y El Salvador: juventud en el epicentro

En Guatemala, el primer semestre de 2023 registró 286 suicidios, según el Registro Nacional de las Personas. El 76% de las víctimas eran hombres. Lo que distingue al caso guatemalteco es la concentración en población joven: los adolescentes representaron el 18% de los casos y los jóvenes de 20 a 29 años, el 36%, lo que significa que más de la mitad de todas las muertes afectaron a personas menores de 30 años en ese período.

A nivel departamental, Alta Verapaz, la capital y Chiquimula encabezaron los registros, mientras que Totonicapán, Suchitepéquez y Retalhuleu mostraron cifras menores. La tasa nacional se mantuvo entre 5 y 7 muertes por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2024.

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Un grupo diverso de jóvenes centroamericanos se sienta en círculo en el suelo, concentrados en mapas y gráficos estadísticos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá que muestran regiones con alta incidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador presenta un severo problema de subregistro, especialmente en menores de edad. El Observatorio de la Niñez y la Adolescencia documentó al menos 7 suicidios de menores entre 2023 y 2024 mediante monitoreo de medios, aunque especialistas reconocen que esa cifra subestima el fenómeno real.

A diferencia del resto de países, en El Salvador el 71% de las víctimas eran niñas y adolescentes mujeres de entre 14 y 18 años. El salto interanual fue drástico: de 1 caso en 2023 a 6 en 2024, un aumento del 500%. Entre los factores documentados figuran problemas familiares graves, violencia sexual y dificultades escolares.

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Nicaragua y Panamá: opacidad y récord de una década

Nicaragua representa el caso de mayor opacidad institucional. En septiembre de 2025, cinco personas menores de 35 años se quitaron la vida en un solo día en distintas ciudades del país, como Managua, León y Bilwi, según reportes de medios locales.

Para el período 2017-2022, el Ministerio de Salud reportó al menos 2,178 muertes por suicidio antes de restringir la información. En 2023, retiró formalmente el suicidio del listado de principales causas de muerte en el Mapa Nacional de Salud.

El Instituto de Medicina Legal estimó al menos 198 suicidios durante ese año. El Banco Mundial registraba para 2021 una tasa de 4.2 por cada 100,000 habitantes, aunque especialistas advierten que el contexto político agrava el estrés psicológico de la población y distorsiona los datos disponibles.

Panamá registró en 2024 los niveles más altos de suicidios en diez años, según reportes de varios medios panameños. El análisis forense disponible indica una proporción de tres hombres por cada mujer, con una edad promedio de 41 años.

El Banco Mundial situaba la tasa panameña en 3 muertes por cada 100,000 habitantes en 2021, la más baja entre los países centroamericanos incluidos en ese análisis, aunque con tendencia al alza respecto a años anteriores.

Un expediente médico genérico, con el logo de la Organización Panamericana de la Salud y el símbolo de salud mental, muestra etiquetas de países centroamericanos como Costa Rica, Honduras y Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil de las víctimas: hombres jóvenes, métodos letales

Un patrón constante atraviesa todos los países analizados: los hombres representan entre el 75% y el 84% de los suicidios consumados- a excepción de El Salvador-mientras que las mujeres acumulan tasas de intento sustancialmente más altas—casi cinco veces más frecuentes en la región de las Américas, según la OPS.

La población más afectada corresponde a adultos jóvenes de 20 a 49 años, con presencia creciente de adolescentes en las estadísticas. En Honduras, durante el primer semestre de 2025, el grupo de 22 a 49 años acumuló 148 de los 228 casos registrados, y el de 11 a 21 años sumó 68.

La asfixia por suspensión es el método predominante en toda la subregión. En Honduras, representó 131 de los 228 casos del primer semestre de 2025; en Costa Rica, aproximadamente el 70% de los casos.

El envenenamiento—relacionado con el acceso a plaguicidas en zonas rurales—ocupa el segundo lugar. A nivel global, cerca del 30% de los suicidios se cometen con pesticidas, con prevalencia elevada en poblaciones agrícolas. Las mujeres recurren más a sobredosis de medicamentos, lo que representa aproximadamente dos tercios de los suicidios femeninos en la región.