Ojos rojos y picazón: las señales para saber si se trata de conjuntivitis o alergia

La irritación ocular con enrojecimiento y picazón puede deberse a conjuntivitis infecciosa o alergia ocular, según expertos de la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irritación ocular es una de las consultas más frecuentes en la práctica médica y suele manifestarse a través de síntomas como enrojecimiento, picazón y sensación de molestias en los ojos. Aunque muchas personas asocian estos signos con un simple malestar pasajero, detrás pueden esconderse dos afecciones con causas y tratamientos muy distintos: la conjuntivitis infecciosa y las alergias oculares.

La confusión entre ambos cuadros es común, ya que comparten síntomas, pero no sus riesgos ni su manejo. Especialistas de la Cleveland Clinic alertan que identificar a tiempo de qué se trata cada caso permite evitar complicaciones, proteger la salud visual y frenar el contagio en situaciones donde la higiene resulta determinante.

Reconocer las diferencias entre conjuntivitis y alergia ocular no solo ayuda a elegir el tratamiento adecuado, sino que también reduce el riesgo de secuelas y previene la transmisión de infecciones en el entorno familiar, escolar o laboral. Ante la duda, los expertos recomiendan prestar atención a las señales que ofrece el cuerpo y acudir a una consulta profesional para un diagnóstico certero.

Diferencias claves entre conjuntivitis y alergia ocular

La conjuntivitis infecciosa suele comenzar en un ojo y es altamente contagiosa, mientras que la alergia ocular afecta a ambos ojos simultáneamente y no se transmite (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conjuntivitis corresponde a una inflamación de la conjuntiva, la membrana que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Esta inflamación suele deberse a infecciones virales o bacterianas, mientras que la variante alérgica aparece al entrar los ojos en contacto con alérgenos como polvo, polen, caspa de animales o productos irritantes.

Diferencias en el contagio y los síntomas

El doctor Robert Engel, optometrista de la Cleveland Clinic, explica que la conjuntivitis infecciosa es altamente contagiosa y puede transmitirse al tocar superficies contaminadas y luego los ojos, o por contacto directo con personas infectadas. En contraste, la conjuntivitis alérgica no se transmite de persona a persona y puede presentarse en cualquier época del año, sobre todo ante la exposición a alérgenos específicos o a irritantes como algunos jabones o detergentes.

La secreción espesa en los ojos está asociada a infecciones bacterianas, mientras que la secreción acuosa suele indicar alergia o infección viral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conjuntivitis infecciosa suele comenzar en un ojo y luego extenderse al otro, mientras que las alergias oculares afectan desde el inicio a ambos ojos. De acuerdo con Engel, la conjuntivitis alérgica provoca un picor intenso, enrojecimiento y secreción acuosa, mientras que la variante infecciosa causa molestias, secreción persistente y un picor menos marcado.

Ambos cuadros pueden provocar sensación arenosa y escozor ocular, aunque existen diferencias relevantes. El enrojecimiento es típico de la conjuntivitis infecciosa, mientras que la hinchazón de la conjuntiva es más frecuente en manifestaciones alérgicas.

La secreción clara y acuosa puede indicar una reacción alérgica o una infección viral, pero la secreción espesa suele asociarse a infecciones bacterianas.

Tratamientos recomendados

En el tratamiento, la conjuntivitis infecciosa suele mejorar en un periodo de cinco a diez días sin necesidad de medicación, aunque las lágrimas artificiales o colirios prescritos pueden aliviar las molestias. Si los síntomas se agravan después de dos días, Engel recomienda acudir a un especialista para valorar el uso de gotas oftálmicas adecuadas.

Para la conjuntivitis alérgica, el primer paso consiste en evitar el contacto con el alérgeno y recurrir a colirios antihistamínicos o, en casos persistentes, a gotas oftálmicas con esteroides bajo indicación médica, ya que las molestias pueden prolongarse varias semanas en temporadas de alta concentración de polen.

Los especialistas recomiendan evitar la automedicación y acudir al médico ante síntomas graves como pérdida de visión o sensibilidad a la luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remedios como las compresas frías o las lágrimas artificiales sin conservantes pueden brindar alivio temporal. Cleveland Clinic aconseja evitar la automedicación con colirios descongestionantes por más de cinco días, ya que su uso prolongado puede generar dependencia. En todos los casos, mantener una correcta higiene y vigilar la evolución de los síntomas resulta fundamental.

Engel advierte que la sensibilidad a la luz o la pérdida de visión requieren consulta inmediata con el oftalmólogo, ya que pueden indicar afecciones graves como la uveítis o inflamación interna del ojo.

Los especialistas de la Cleveland Clinic subrayan que la consulta precoz con un profesional ante molestias oculares permite identificar la causa y facilita una recuperación más rápida y efectiva.