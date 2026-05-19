Economía

La canasta de servicios públicos del AMBA se disparó 17,5% en mayo: cuánto aumentaron gas, luz, agua y transporte

Los usuarios deberán afrontar un mayor gasto en tarifas, impulsado principalmente por las subas en las facturas de energía

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Collage de cuatro imágenes: un medidor digital de energía, un grifo goteando sobre un fregadero, una cocina de gas encendida con una mano ajustando el mando y un autobús de la línea 152 en una calle urbana.
Los servicios públicos impactaron en la economía de los habitantes del AMBA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canasta de servicios para un hogar promedio sin subsidios del AMBA alcanzó los $249.834 en mayo, al registrar un aumento en el mes de 17,5% y de 50% en relación a igual mes de 2025. Los ajustes fueron generalizados y se deben tanto a un mayor consumo estacional como a la actualización de tarifas.

Así surge de un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. El servicio que más se encareció en mayo fue el gas natural, al subir 53,3%, seguido por energía eléctrica (37,8%), agua (5,9%) y transporte (3%). En todos los casos, el incremento fue superior a la variación de 2,6% que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril.

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El IIEP explicó que las subas se explican por:

  • Gas: el cargo fijo aumentó 4% y el variable 3,3%. A esto se sumó el efecto de la estacionalidad en el consumo, que se duplicó entre abril y mayo al dejar atrás el período de menor demanda del año.
  • Energía eléctrica: el mayor consumo de cara al invierno se combinó con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio.
  • Colectivos: las líneas de la Ciudad aumentaron 5,4% (IPC de marzo de 3,4% más 2% por la regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril, se mantuvieron sin cambios.
  • Agua: confluyeron tres factores: ajuste tarifario, un día más de consumo (mayo tuvo 31 días) y el nuevo tope de incremento mensual del 3% vigente desde mayo (había sido de 4% entre enero y abril).

“El aumento del 17,5% mensual en la canasta responde a la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante es el gas, cuya factura casi se duplica respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año”, resumió el informe.

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Gráfico de barras que muestra costos de servicios públicos (agua, electricidad, gas, transporte) y una canasta total en AMBA para mayo de 2025 y 2026, con porcentajes de aumento
Costo de los servicios públicos y la canasta total en AMBA sin subsidios entre mayo de 2025 y mayo de 2026 (IIEP)

En términos interanuales, el salto más importante se observó en la factura de transporte con un incremento del 75%, por encima del IPC estimado. Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural presentaron un alza de 21%, 43% y 37% respectivamente.

El IIEP explicó que en energía eléctrica y gas natural se reflejó el impacto del cambio en el esquema de subsidios, que dejó atrás la segmentación previa y pasó a aplicar el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En transporte, incidieron la regla de indexación del boleto en la Ciudad de Buenos Aires (IPC + 2%) y los aumentos en los servicios interjurisdiccionales, que registraron fuertes saltos en marzo, abril y mayo.

En tanto, desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 800%, mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 231%. Al interior, se destaca el avance del gas natural (1.661%), transporte (1.276%), agua (448%) y energía eléctrica (417%).

Tabla numérica que muestra el aumento porcentual de servicios públicos (agua, electricidad, gas, transporte) en AMBA a mayo de 2026, con comparativas anuales y mensuales
Incrementos porcentuales de la canasta de servicios públicos en el AMBA a mayo de 2026 (IIEP)

Por otro lado, el IIEP resaltó que en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 58% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 41% restante. “El dato trascendente en mayo es que se incluye una bonificación extra del 25% en el precio mayorista del gas y del 10% en el precio mayorista de la energía eléctrica”, indicó.

En este marco, la canasta de servicios públicos representó el 14,1% del salario promedio registrado estimado de mayo ($1.869.799). En otras palabras, con un salario promedio se pudieron cubrir 7,5 canastas de servicios públicos, frente a las 8,6 que podían adquirirse en mayo de 2025. A su vez, el gasto en transporte explicó el 48% del total de la canasta y se consolidó como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

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