¿Comer muchas veces al día o hacer pocas comidas abundantes? Qué dice la ciencia sobre el metabolismo y el peso

La calidad de la dieta y la adherencia a hábitos saludables influyen más en la salud que el número de comidas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera en que se distribuyen los alimentos a lo largo del día impacta en el metabolismo, la salud cardiovascular y la relación con la comida. Mientras crecen las tendencias que promueven múltiples ingestas pequeñas, otras voces defienden las comidas tradicionales y abundantes.

Esta discusión, alimentada por la investigación científica y la experiencia clínica, desafía hábitos instalados y pone el foco en la importancia de adaptar la alimentación al perfil y los objetivos de cada persona.

Tradición cultural y revisión científica

Expertos citados por News Medical Today coinciden en que ambos enfoques pueden brindar ventajas, según las características y objetivos de cada persona.

Durante años, la estructura de tres comidas principales —desayuno, almuerzo y cena— se ha sostenido más por costumbre cultural que por fundamentos científicos. En tiempos recientes, algunos especialistas han señalado los posibles beneficios de comidas fraccionadas.

De acuerdo con News Medical Today, muchos expertos han revisado su postura y sugieren que aumentar la frecuencia de las comidas podría contribuir a prevenir enfermedades crónicas y facilitar el control del peso.

El aumento en la frecuencia de las comidas podría mejorar el perfil de lípidos en sangre, incrementando el HDL y reduciendo los triglicéridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios observacionales han examinado la relación entre la frecuencia de las comidas y el riesgo cardiovascular. Los resultados indican que incrementar el número de ingestas puede mejorar el perfil de lípidos en sangre.

Consumir más de cuatro comidas diarias se asocia con un aumento del colesterol HDL y una reducción de los triglicéridos en ayunas, sin modificar el colesterol total ni el LDL. Sin embargo, los autores advierten que estas investigaciones muestran asociaciones, pero no permiten establecer causalidades directas.

Control de peso y patrones alimentarios

En cuanto al control de peso, los hallazgos presentan matices. Se considera que repartir la alimentación diaria en más momentos puede favorecer la pérdida de peso, pero News Medical Today señala que no existe evidencia concluyente para afirmar que un patrón es superior a otro.

Un grupo consumió tres comidas grandes y otro, seis comidas pequeñas, con la misma cantidad de calorías y macronutrientes. No se observaron diferencias en el gasto energético ni en la reducción de grasa corporal. Incluso, quienes siguieron el modelo fraccionado reportaron mayor sensación de hambre y ganas de comer.

Adultos que espacian desayuno y almuerzo entre cinco o seis horas y evitan bocadillos tienden a prevenir el aumento de peso a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae).

Otra investigación observacional identificó que los adultos sanos que comen menos veces al día, separan desayuno y almuerzo entre cinco y seis horas, evitan bocadillos y concentran la comida principal en la mañana podrían prevenir el aumento de peso a largo plazo.

El efecto térmico de los alimentos —la energía que utiliza el organismo para digerir— tampoco varía según la frecuencia de las comidas. Algunas evidencias sugieren que dos o tres comidas copiosas al día pueden incrementar ligeramente este efecto en comparación con múltiples ingestas pequeñas, lo que cuestiona la creencia sobre el metabolismo y las comidas fraccionadas.

Recomendaciones para casos especiales

Para deportistas y personas con necesidades específicas, la frecuencia adquiere otra dimensión. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva recomienda comidas fraccionadas y suficientes proteínas en dietas con restricción calórica, ya que esto podría ayudar a preservar la masa muscular.

Según revisiones citadas por News Medical Today, los patrones fraccionados también benefician a quienes presentan saciedad precoz, síntomas gastrointestinales o dificultad para aumentar de peso.

Consumir en exceso comidas pequeñas puede aumentar el riesgo de incorporar ultraprocesados y snacks de bajo valor nutricional, afectando la dieta

La calidad de la dieta es el aspecto más relevante. El medio sostiene que quienes comen al menos tres veces al día suelen incorporar más vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales y lácteos, y además limitan el sodio y los azúcares añadidos.

Sin embargo, una frecuencia excesiva puede favorecer el consumo de productos ultraprocesados y snacks de bajo valor nutricional, lo que afecta negativamente el patrón alimentario, advierte News Medical Today.

Las recomendaciones oficiales, como las del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, subrayan la importancia de la variedad, el equilibrio calórico y la prioridad de alimentos frescos, sin centrarse en la cantidad de comidas diarias. Así, tanto quienes llevan rutinas aceleradas como quienes prefieren varias ingestas deben priorizar un patrón de alimentación saludable, más allá del horario o la frecuencia.

La elección entre comidas pequeñas y frecuentes o pocas y abundantes dependerá de las necesidades individuales. La opción más adecuada será la que facilite la adherencia a hábitos saludables y se adapte a las preferencias y requerimientos médicos de cada persona.