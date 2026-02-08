El neuroticismo se asocia a mayor frecuencia de fantasías sexuales

La investigación publicada en Science Focus analiza la relación entre las fantasías sexuales y los rasgos psicológicos individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fantasías sexuales frecuentes se relacionan con el neuroticismo, un rasgo de personalidad vinculado tanto con la salud mental como con la física. Así lo indica un estudio científico realizado en Estados Unidos y dado a conocer por Science Focus.

La investigación analizó la frecuencia de fantasías sexuales y su asociación con distintos rasgos psicológicos, identificando que las personas con más inestabilidad emocional tienden a reportar mayor presencia de este tipo de pensamientos. Según los expertos citados por el medio británico, estos hallazgos ayudan a comprender mejor el bienestar emocional y el impacto de la vida imaginaria en el día a día.

Metodología: más de 5.000 adultos y el modelo de los cinco grandes rasgos

El equipo investigador encuestó a más de 5.000 adultos residentes en Estados Unidos para evaluar la relación entre la frecuencia de sus fantasías sexuales y los principales rasgos de personalidad. El estudio fue realizado por la Universidad Estatal de Michigan y empleó el modelo de los “cinco grandes”: apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

Para ello, se recabaron datos sobre las preferencias internas vinculadas a la sexualidad, junto con la autoevaluación de rasgos psicológicos. Esta metodología permitió comparar tendencias entre diferentes segmentos de la población y establecer correlaciones dentro de una muestra representativa.



Los resultados obtenidos fueron presentados y analizados por Science Focus, que subrayó la importancia del tamaño muestral y la utilización de un estándar internacional para valorar rasgos de personalidad.

Neuroticismo y la frecuencia de fantasías sexuales

El análisis de los datos reveló que el neuroticismo es el principal rasgo asociado a una mayor frecuencia de fantasías sexuales. Esta característica suele comportar mayor tendencia a emociones negativas, como ansiedad, ira, irritabilidad, tristeza y dificultad para controlar el estrés.

Investigaciones anteriores ya habían vinculado el neuroticismo con mayor riesgo de depresión, problemas de ansiedad, trastornos relacionados con sustancias e incluso alteraciones físicas, como enfermedades cardíacas o desórdenes inmunológicos. Según resumió Science Focus, en el estudio se observó que los participantes con tendencias depresivas o mayor emocionalidad negativa expresaban con más frecuencia este tipo de fantasías.

El psicólogo James Ravenhill, de la Royal Holloway, Universidad de Londres, explicó al medio que “las personas con puntajes altos de neuroticismo tienden a experimentar inestabilidad emocional y mayor dificultad para gestionar el estrés”.

Y añadió que, para quienes poseen este perfil, “fantasear sexualmente puede funcionar como una vía para huir de emociones negativas y buscar experiencias relacionales positivas dentro del plano imaginario”.



En el ámbito sexual, quienes presentan altos niveles de neuroticismo suelen tener menor satisfacción y una mayor propensión a emociones negativas en la relación de pareja. Así lo refrendan tanto investigaciones previas como los resultados de la encuesta analizada.

Responsabilidad y amabilidad: menor presencia de fantasías

La investigación demostró también que las personas con niveles elevados de responsabilidad (conciencia) y amabilidad presentan menor frecuencia de fantasías sexuales.

En este contexto, la responsabilidad es entendida como la inclinación al orden, organización, cumplimiento y el rechazo a la infidelidad, mientras que la amabilidad evalúa la cooperación y la disposición positiva hacia los demás.

Según el análisis de Science Focus, quienes destacan en estos rasgos suelen ser más fieles a sus parejas y manifiestan niveles superiores de satisfacción diaria. Ravenhill indicó al medio que “las personas amables pueden disfrutar de mayor bienestar cotidiano y de pareja, lo que reduce su necesidad de recurrir a las fantasías”.

En cuanto a la conciencia, el especialista detalló que “se relaciona con el compromiso y la aversión a la infidelidad”, lo cual puede explicar la menor tendencia a buscar evasión imaginaria o aventuras fuera de la relación establecida.



Este entorno de satisfacción relacional y apego afectivo desempeña un papel protector frente al desarrollo de fantasías frecuentes, como subrayan los datos recogidos en el informe.

Fantasías sexuales y salud: tipos y efectos

El estudio exploró los efectos de la frecuencia de fantasías sexuales en la salud mental y salud física. Además de los riesgos emocionales ligados al neuroticismo, este rasgo conlleva mayor propensión a problemas físicos, entre ellos dolencias cardíacas, inflamación y alteraciones inmunológicas.

Science Focus informó que los participantes señalaron preferencia por cuatro grandes categorías de fantasías: exploratoria (como la participación en una orgía), íntima (hacer el amor en un entorno romántico al aire libre), impersonal (observar a otros manteniendo relaciones) y sadomasoquista (situaciones de poder o sumisión).

Experimentar fantasías sexuales de manera frecuente no implica en sí un trastorno, pero puede ser indicativo de la búsqueda de mecanismos psicológicos defensivos frente a carencias emocionales. El análisis de estos tipos permite comprender mejor los modelos de afrontamiento personal y su vínculo con el bienestar.



La investigación aclara que el impacto de las fantasías depende de si se utilizan principalmente para evadir el malestar emocional o para reforzar la vivencia sexual y afectiva, y advierte sobre la importancia de no generalizar los resultados fuera de los parámetros estudiados.

Otros rasgos y matices de la investigación

El trabajo realizado matiza que no todos los rasgos de personalidad muestran una relación directa con la frecuencia de fantasías sexuales. Aunque la apertura mental suele asociarse a una mayor disposición a experimentar y actitudes liberales, el estudio no encontró un vínculo relevante entre este rasgo y la recurrencia de dichos pensamientos en la muestra analizada.

Estos resultados resaltan la complejidad de los factores implicados en la sexualidad y la importancia de considerar diferencias individuales. Asimismo, Science Focus destaca en su informe la necesidad de no extrapolar los datos y de valorar los matices identificados.

Quienes presentan tendencia al neuroticismo parecen acudir a las fantasías sexuales como estrategia para sobrellevar la inestabilidad emocional, hallando en la imaginación una forma de experimentar placer y vínculos positivos cuando afrontar el estrés en la vida diaria puede resultar más difícil.