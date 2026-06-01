El Salvador

Tres hombres sufrieron un descarga eléctrica en el occidente de El Salvador

Las autoridades reportan que tres personas resultaron lesionadas mientras manipulaban cables energizados en una zona habitacional de Santa Ana, donde equipos de emergencia acudieron para brindar atención y trasladar a los afectados a un centro hospitalario

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Tres trabajadores resultaron heridos tras una descarga eléctrica mientras manipulaban cables de alta tensión en Santa Teresa, Santa Ana. (Foto cortesía redes sociales)
Tres trabajadores resultaron heridos tras una descarga eléctrica mientras manipulaban cables de alta tensión en Santa Teresa, Santa Ana. (Foto cortesía redes sociales)

Tres hombres resultaron heridos tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaban labores que implicaron manipular cables de alta tensión en la colonia Santa Teresa, ubicada sobre la carretera a Tacachico, en Santa Ana Centro. La emergencia se registró durante las últimas horas y movilizó a equipos de rescate a la zona.

Tras una llamada de emergencia, socorristas acudieron rápidamente al lugar para prestar auxilio y trasladaron a los lesionados al Hospital San Juan de Dios, donde recibieron atención especializada. Los informes preliminares indican que el accidente ocurrió cuando los trabajadores manipularon de forma incorrecta los cables de alta tensión, lo que provocó una descarga que les causó lesiones de diversa gravedad. Personal de Cruz Azul y de la Ambulancia Municipal colaboró en las labores de rescate y traslado. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni el estado de salud de los afectados.

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Socorristas trasladaron a los lesionados al Hospital San Juan de Dios para recibir atención especializada tras el accidente eléctrico. (Foto cortesía redes sociales)
Socorristas trasladaron a los lesionados al Hospital San Juan de Dios para recibir atención especializada tras el accidente eléctrico. (Foto cortesía redes sociales)

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad necesarios en este tipo de trabajos. Por ahora, los equipos médicos mantienen bajo observación a los lesionados mientras se espera mayor información sobre su evolución.

El accidente ocurrió por una manipulación incorrecta de cables de alta tensión durante labores en la carretera a Tacachico. (Foto cortesía redes sociales)
El accidente ocurrió por una manipulación incorrecta de cables de alta tensión durante labores en la carretera a Tacachico. (Foto cortesía redes sociales)

Emergencias por descargas eléctricas en 2025

Solo en el último año El Salvador registró al menos tres accidentes similares que llamaron la atención de las autoridades, en Santa María, Usulután, un empleado municipal de aproximadamente 40 años falleció electrocutado al tocar uno de los cables primarios mientras realizaba labores de mantenimiento en el tendido eléctrico. Este caso se registró a finales de diciembre de 2025.

En Sonsonate, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, de unos 28 años, murió tras recibir una descarga eléctrica en la parte alta de un poste en el sector La Guacamaya. Las autoridades registraron este suceso en abril de 2025.

En la carretera Panamericana, cerca de Coatepeque, dos obreros perdieron la vida y otros resultaron gravemente heridos al hacer contacto accidentalmente con líneas de alta tensión mientras instalaban un tubo metálico cerca del cantón Palo Negro. Este hecho ocurrió en julio de 2025.

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En 2025, otras descargas eléctricas en El Salvador dejaron al menos tres muertos y varios heridos en diferentes departamentos. EFE/ Sanjay Baid/Archivo
En 2025, otras descargas eléctricas en El Salvador dejaron al menos tres muertos y varios heridos en diferentes departamentos. EFE/ Sanjay Baid/Archivo

¿Qué le sucede al cuerpo durante una descarga eléctrica y qué hacer en estos casos?

El cuerpo humano puede experimentar desde dolor, cosquilleo y quemaduras superficiales hasta alteraciones severas en el ritmo cardíaco, arritmias o paro cardiaco tras una descarga eléctrica. El sistema nervioso también puede verse comprometido, provocando confusión, pérdida de la conciencia y dificultades para respirar. Las contracciones musculares intensas pueden mantener a la persona pegada a la fuente eléctrica, mientras que lesiones internas severas pueden aparecer aunque la piel solo muestre una pequeña quemadura.

En caso de emergencia, es fundamental no tocar a la víctima si sigue conectada a la fuente eléctrica. Primero se debe cortar lacorriente desde el interruptor general o usar un objeto seco y no conductor para separar a la persona. Después, hay que valorar si respira o tiene pulso y si es necesario, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Ante cualquier descarga eléctrica, se recomienda buscar atención médica, aunque la lesión aparente sea menor.

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