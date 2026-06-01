Milei felicitó a Abelardo de la Espriella tras las elecciones en Colombia: “Refleja el anhelo de libertad del pueblo colombiano”

Abelardo de la Espriella, el candidato que sacó más votos en la primera vuelta de las elecciones en Colombia (crédito Infobae Colombia)

El presidente Javier Milei felicitó al ganador de la primera vuelta en las elecciones de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien disputará en la segunda vuelta con el candidato Iván Cepeda, quien fue respaldado por el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe de Estado argentino señaló: “LA LIBERTAD AVANZA. Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”.

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Y añadió: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.

En tanto, destacó que “de repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

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El líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo un 43,62% de los votos en la primera vuelta de los comicios que se llevaron a cabo este domingo en Colombia. En segundo lugar quedó el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien fue el elegido por Gustavo Petro y sacó el 41,13% en las urnas.

La diferencia entre ambos candidatos es de 559.791 y todo se definirá el próximo 21 de junio cuando se lleve a cabo el balotaje.

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De la Espriella había llegado a la contienda electoral con un discurso de mano dura y rechazo a las “castas políticas”, al mejor estilo de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y de Donald Trump en Estados Unidos.

Su salto electoral ocurrió después de que se mudó a Florencia (Italia) en 2024 para alejarse un tiempo del derecho y allí empezó a considerar la idea de aspirar a la Casa de Nariño. Aunque había dicho en varias ocasiones que no entraría en política, dejó su hogar en Italia y volvió a Colombia para lanzar su campaña.

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Es graduado en derecho en la Universidad Sergio Arboleda, para luego fundar su firma De La Espriella Lawyers en 2002 con solo un capital de 500.000 pesos; esa sociedad acumula activos por más de $39.000 millones, según información recopilada por El Espectador.

En 2004 creó la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), que defendía el acuerdo de Ralito entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y los paramilitares para su desmovilización. En ese proceso, fue miembro de la sociedad civil acompañante, y la fundación promovió foros universitarios con desmovilizados como Iván Roberto Duque e impulsó un referendo para prohibir la extradición en Colombia.

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El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, votó este domingo en Barranquilla (EFE/ Ernesto Guzmán Jr)

Fuera de los tribunales, ha construido una imagen personal de lujo y exhibición en redes sociales.

Apodado “El Tigre”, suele mostrarse en jet privado, conduciendo un Rolls-Royce Phantom y en sus casas de Miami, Bogotá y la campiña italiana. Además grabó dos álbumes musicales, publicó cinco libros y ha participado en series de televisión.

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En el mercado de licores de alta gama, el abogado creó y comercializa el Ron Defensor y una línea de vinos italianos, Fratellone, orientados al segmento de lujo.

En moda masculina, fundó De La Espriella Style, una marca de ropa de lujo para hombres en la que co-diseña colecciones de prendas y accesorios con confección nacional y materiales importados.

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En gastronomía, figura como socio y propietario del restaurante Místico y también incursionó en el sector cafetero con la marca Café Hope by Animal Voices.

La ‘Patria Milagro’, base de su plan de Gobierno

Bajo la propuesta Defensores de la Patria: El Milagro de los Nunca (o “Patria Milagro”), Abelardo de la Espriella presentó su plan de gobierno para la presidencia de 2026-2030, un programa de 13 propuestas cuyo eje político combina un discurso anticomunista, el rechazo a una Asamblea Constituyente y una agenda de intervención institucional inmediata.

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Apodado "El Tigre", el candidato se mostró siempre excéntrico.

Entre sus objetivos numéricos, el programa plantea un crecimiento económico de 7% anual, una reducción del tamaño del Estado de hasta 25% y que en 2030 el 100% de la contratación pública del país opere con tecnología blockchain.

En materia de seguridad e institucionalidad, De la Espriella plantea una “limpieza” institucional con intervención inmediata de las cabezas de las entidades públicas. El plan da prioridad a Ecopetrol con el argumento de eliminar corrupción y presuntos nexos con economías ilegales.

La propuesta también incluye un blindaje constitucional para prohibir de forma explícita “la combinación de todas las formas de lucha” como estrategia política. En la misma línea, el programa descarta de manera tajante una Asamblea Constituyente.

El capítulo de orden público prevé fortalecer el uso de inteligencia militar, el análisis financiero y la extinción de dominio exprés sobre bienes vinculados al narcotráfico y al contrabando. La violencia contra la mujer aparece en ese mismo apartado y queda definida como un problema prioritario de orden público.

La respuesta central del plan económico es una reducción del aparato estatal de hasta una cuarta parte mediante la eliminación y fusión de entidades de gasto público consideradas superfluas. Esa política de austeridad fiscal se acompaña de una rebaja de cargas tributarias para empresas y ciudadanos y de una flexibilización de trámites para incentivar la inversión privada.