Señales tempranas del cáncer de estómago: los síntomas que médicos piden no pasar por alto

Reconocer síntomas sutiles como saciedad precoz, dolor persistente o pérdida de peso involuntaria favorece el acceso a tratamientos oportunos (Imagen ilustrativa Infobae)

El cáncer de estómago suele desarrollarse sin síntomas claros en sus primeras fases, lo que dificulta su detección precoz. Sin embargo, los especialistas destacaron que la identificación temprana puede salvar vidas.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, este tumor representa solo el 1,5 % de los nuevos diagnósticos oncológicos en Estados Unidos, aunque sus señales suelen pasar inadvertidas en el inicio. Frente a este panorama, los médicos insisten en la importancia de conocer seis síntomas que requieren atención inmediata.

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Señales que pueden aparecer al inicio

La mayoría de los casos de cáncer de estómago no presentan molestias claras, en las etapas tempranas. En este contexto, la doctora jefa de oncología quirúrgica del Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston, Umut Sarpel, citada por la revista estadounidense especializada en salud Prevention, sostuvo que muchas personas sienten dolores estomacales ocasionales, lo que complica el diagnóstico.

“Todos sufrimos dolores de estómago de vez en cuando, y eso puede generar preocupación por un posible cáncer de estómago, pero no es uno de los cánceres más comunes y, en la mayoría de los casos, los dolores de estómago no son consecuencia del cáncer”, afirmó la cirujana certificada en salud, en declaraciones a la prensa médica estadounidense.

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Médicos advierten que la presencia de sangre en el vómito o en la materia fecal, de color granate o negro, es una señal relevante de posible cáncer de estómago

La presencia de sangrado en el vómito o en las heces es una de las señales de alerta más importantes. Según explicó Sarpel, cuando este síntoma está asociado al cáncer de estómago, las deposiciones suelen adquirir un color granate o negro debido al proceso digestivo.

En el caso del vómito, el contenido puede presentar un tono rojizo o una apariencia similar a los posos de café, una característica que los especialistas recomiendan no pasar por alto.

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Otra señal relevante es la saciedad precoz. Cuando una persona se siente llena tras consumir poca comida, sin una razón evidente, la situación debe vigilarse. “Sentirse lleno rápidamente, de forma diferente a lo habitual, es un síntoma que no debe ignorarse”, señaló la especialista.

Además, la pérdida de peso involuntaria sin cambios en la dieta o en la actividad física también puede estar asociada a este tipo de cáncer. Según Sarpel, “si baja de peso sin buscarlo, es una señal que merece seguimiento”.

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El dolor abdominal persistente constituye otra manifestación posible del cáncer gástrico y suele localizarse en el centro del estómago y mantenerse constante a lo largo del tiempo. “No es una molestia intermitente que desaparece y reaparece”, aclaró la médica.

Por otra parte, la acidez estomacal frecuente e inexplicable puede estar vinculada al cáncer gástrico. El Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas identificó la acidez, la indigestión y los trastornos digestivos persistentes como posibles señales de alarma.

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Los médicos recomiendan consultar a un profesional cuando estos síntomas aparecen de manera continua y no guardan relación con la dieta.

Factores que aumentan el riesgo

Expertos del Centro Oncológico MD Anderson resaltan que la acidez estomacal continua, sin explicación aparente, puede ser un síntoma temprano de cáncer de estómago (Imagen ilustrativa Infobae)

La hinchazón abdominal, la diarrea o el estreñimiento que se presentan con frecuencia pueden asociarse a un tumor gástrico. Si bien estos síntomas suelen tener otras causas, su persistencia junto a otros signos, sobre todo en personas con antecedentes de riesgo, justifica una revisión médica.

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Entre los factores que incrementan el riesgo, los especialistas mencionan la edad mayor a 60 años, el sobrepeso, el tabaquismo y las cirugías previas en el estómago.

Tanto la Sociedad Americana del Cáncer como los especialistas en la materia coinciden en que la mejor forma de mejorar el pronóstico del cáncer gástrico es consultar ante síntomas persistentes o ante cualquier sospecha.

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La pérdida de peso sin motivo, la presencia de sangre en las heces o en el vómito, la saciedad precoz y los dolores continuos no deben ignorarse. La detección temprana favorece el acceso a tratamientos menos invasivos y aumenta las posibilidades de supervivencia.