Salud

Señales tempranas del cáncer de estómago: los síntomas que médicos piden no pasar por alto

Un grupo de oncólogos advirtió que la falta de señales evidentes en fases tempranas retrasa el diagnóstico y complica la detección. La consulta médica ante molestias persistentes es fundamental para acceder a tratamientos eficaces

Guardar
Google icon
El cáncer de estómago retrasa su diagnóstico por síntomas similares a la gastritis - crédito imagen ilustrativa/MidJourney
Reconocer síntomas sutiles como saciedad precoz, dolor persistente o pérdida de peso involuntaria favorece el acceso a tratamientos oportunos (Imagen ilustrativa Infobae)

El cáncer de estómago suele desarrollarse sin síntomas claros en sus primeras fases, lo que dificulta su detección precoz. Sin embargo, los especialistas destacaron que la identificación temprana puede salvar vidas.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, este tumor representa solo el 1,5 % de los nuevos diagnósticos oncológicos en Estados Unidos, aunque sus señales suelen pasar inadvertidas en el inicio. Frente a este panorama, los médicos insisten en la importancia de conocer seis síntomas que requieren atención inmediata.

PUBLICIDAD

Señales que pueden aparecer al inicio

La mayoría de los casos de cáncer de estómago no presentan molestias claras, en las etapas tempranas. En este contexto, la doctora jefa de oncología quirúrgica del Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston, Umut Sarpel, citada por la revista estadounidense especializada en salud Prevention, sostuvo que muchas personas sienten dolores estomacales ocasionales, lo que complica el diagnóstico.

“Todos sufrimos dolores de estómago de vez en cuando, y eso puede generar preocupación por un posible cáncer de estómago, pero no es uno de los cánceres más comunes y, en la mayoría de los casos, los dolores de estómago no son consecuencia del cáncer”, afirmó la cirujana certificada en salud, en declaraciones a la prensa médica estadounidense.

PUBLICIDAD

Médicos advierten que la presencia de sangre en el vómito o en la materia fecal, de color granate o negro, es una señal relevante de posible cáncer de estómago
Médicos advierten que la presencia de sangre en el vómito o en la materia fecal, de color granate o negro, es una señal relevante de posible cáncer de estómago

La presencia de sangrado en el vómito o en las heces es una de las señales de alerta más importantes. Según explicó Sarpel, cuando este síntoma está asociado al cáncer de estómago, las deposiciones suelen adquirir un color granate o negro debido al proceso digestivo.

En el caso del vómito, el contenido puede presentar un tono rojizo o una apariencia similar a los posos de café, una característica que los especialistas recomiendan no pasar por alto.

Otra señal relevante es la saciedad precoz. Cuando una persona se siente llena tras consumir poca comida, sin una razón evidente, la situación debe vigilarse. “Sentirse lleno rápidamente, de forma diferente a lo habitual, es un síntoma que no debe ignorarse”, señaló la especialista.

Además, la pérdida de peso involuntaria sin cambios en la dieta o en la actividad física también puede estar asociada a este tipo de cáncer. Según Sarpel, “si baja de peso sin buscarlo, es una señal que merece seguimiento”.

El dolor abdominal persistente constituye otra manifestación posible del cáncer gástrico y suele localizarse en el centro del estómago y mantenerse constante a lo largo del tiempo. “No es una molestia intermitente que desaparece y reaparece”, aclaró la médica.

Por otra parte, la acidez estomacal frecuente e inexplicable puede estar vinculada al cáncer gástrico. El Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas identificó la acidez, la indigestión y los trastornos digestivos persistentes como posibles señales de alarma.

Los médicos recomiendan consultar a un profesional cuando estos síntomas aparecen de manera continua y no guardan relación con la dieta.

Factores que aumentan el riesgo

Ilustración médica de un estómago con cáncer, mostrando grandes tumores internos, vasos sanguíneos y úlceras. Se ven el hígado y el páncreas cercanos.
Expertos del Centro Oncológico MD Anderson resaltan que la acidez estomacal continua, sin explicación aparente, puede ser un síntoma temprano de cáncer de estómago (Imagen ilustrativa Infobae)

La hinchazón abdominal, la diarrea o el estreñimiento que se presentan con frecuencia pueden asociarse a un tumor gástrico. Si bien estos síntomas suelen tener otras causas, su persistencia junto a otros signos, sobre todo en personas con antecedentes de riesgo, justifica una revisión médica.

Entre los factores que incrementan el riesgo, los especialistas mencionan la edad mayor a 60 años, el sobrepeso, el tabaquismo y las cirugías previas en el estómago.

Tanto la Sociedad Americana del Cáncer como los especialistas en la materia coinciden en que la mejor forma de mejorar el pronóstico del cáncer gástrico es consultar ante síntomas persistentes o ante cualquier sospecha.

La pérdida de peso sin motivo, la presencia de sangre en las heces o en el vómito, la saciedad precoz y los dolores continuos no deben ignorarse. La detección temprana favorece el acceso a tratamientos menos invasivos y aumenta las posibilidades de supervivencia.

Temas Relacionados

OncologíaEstados UnidosCáncer de EstómagoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La contaminación atmosférica reduce el crecimiento pulmonar infantil hasta en 100 mililitros en Reino Unido

Un análisis realizado con más de 5.000 niños nacidos en la década del noventa, demostró que la exposición a partículas y dióxido de nitrógeno limita el desarrollo respiratorio desde la infancia hasta la adultez joven

La contaminación atmosférica reduce el crecimiento pulmonar infantil hasta en 100 mililitros en Reino Unido

Omega-3 del pescado, una nueva esperanza frente a la diabetes tipo 2 sin obesidad

Los datos obtenidos muestran que la acción de los ácidos grasos incide sobre linfocitos, permitiendo una reducción de marcadores inflamatorios y una mejora significativa del control metabólico

Omega-3 del pescado, una nueva esperanza frente a la diabetes tipo 2 sin obesidad

El hábito de limpiar las migas tras comer puede alertar sobre posibles trastornos

Una costumbre común relacionada con el orden podría, en ciertos casos, indicar dificultades de salud mental cuando se acompaña de ansiedad o malestar si no se realiza de manera repetitiva

El hábito de limpiar las migas tras comer puede alertar sobre posibles trastornos

La exposición temprana a agua filtrada aumenta la esperanza de vida

Un estudio académico estadounidense rastreó el impacto de los sistemas de filtración urbana en los primeros años de vida y encontró efectos medibles sobre la longevidad masculina, así como en otras dimensiones del desarrollo humano

La exposición temprana a agua filtrada aumenta la esperanza de vida

Lo que la piel nunca olvida: el daño solar y su huella en forma de manchas

Lejos de ser un problema repentino, es el resultado de años de exposición. ¡Hola! reúne voces de expertos que detallan las causas y los métodos más actuales de prevención

Lo que la piel nunca olvida: el daño solar y su huella en forma de manchas

DEPORTES

Sin Neymar y con un golazo de Vinicius, Brasil le gana 3-1 a Panamá en su despedida del Maracaná antes del Mundial

Sin Neymar y con un golazo de Vinicius, Brasil le gana 3-1 a Panamá en su despedida del Maracaná antes del Mundial

La dura confesión de Rafinha Alcántara sobre su retiro obligado por lesiones: “Vivo con dolor, no puedo subir las escaleras”

El inédito uso de la pausa de hidratación que hizo Mauricio Pochettino en el amistoso entre Estados Unidos y Senegal

“¿Qué hace? Dios mío”: la inesperada aparición del guardaespaldas de Messi en la final de la Champions Legue

La Costa Azul vio otra vez a “Matrero” en el podio de Antibes

TELESHOW

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, contó si suma a MasterChef y el éxito de su hija: “Siempre tuvo condiciones”

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, contó si suma a MasterChef y el éxito de su hija: “Siempre tuvo condiciones”

Reapareció Chiche Gelblung desde su internación y habló del caso Agostina Vega: “¿Cómo puede ser que maten a una nena?"

Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre en Nogoyá, su ciudad natal: “Siempre va a ser mi lugar favorito”

El sentido posteo de Darío Barassi luego de visitar la tumba de su mamá en San Juan: “Me parte el corazón”

La mini luna de miel de Tamara Báez y Thiago Martínez a las Cataratas del Iguazú luego de su reconciliación

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 43 muertos y más de 260 contagios confirmados por el brote de ébola en el Congo y Uganda

Al menos 43 muertos y más de 260 contagios confirmados por el brote de ébola en el Congo y Uganda

Crisis en Bolivia: la Central Obrera rechazó el diálogo con el Gobierno y acordó mantener los bloqueos en todo el país

Personas con discapacidad aún enfrentan exclusión y barreras en Honduras

Panamá asume alto puesto en la OMS para supervisar planificación de programas, cuota presupuestaria y administración del organismo

Salud advierte riesgo sanitario tras la baja cobertura de inmunización en Honduras