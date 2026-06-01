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En fotos: El Autódromo El Jabalí vibró con el campeonato 3 Horas El Salvador y recibió equipos de Centroamérica y Estados Unidos

La pista de Quezaltepeque se llenó de emoción con la llegada de más de treinta escuderías centroamericanas y estadounidenses, que compitieron por el título en una jornada llena de velocidad y acción automovilística

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Multitud de pilotos y aficionados posando con banderas de EE.UU., Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Ecuador en una pista de carreras con vehículos y tribunas al fondo
Un evento automovilístico reunió a escuderías de diversos países en el municipio de Quezaltepeque, donde se realizaron múltiples actividades deportivas bajo la organización de autoridades nacionales, con el objetivo de atraer certámenes de alcance mundial (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Vista aérea de un circuito de carreras asfaltado y sinuoso con coches en movimiento, rodeado de hierba verde, árboles y un gran estacionamiento abarrotado de vehículos
Una cita deportiva internacional permitió la convivencia de corredores centroamericanos y estadounidenses, quienes asistieron a sesiones de entrenamiento y distintas dinámicas, mientras el país impulsa la captación de futuras pruebas internacionales (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Un coche de rally blanco, rojo y azul con un alerón negro se mueve rápidamente en una pista de carreras. El fondo de árboles verdes está borroso, indicando velocidad
Con equipos llegados de Centroamérica y Estados Unidos, el circuito de La Libertad Norte fue escenario de intensos duelos y actividades que buscan posicionar al país como destino clave del mundo motor. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Vista aérea de varios coches de rally multicolores compitiendo en una pista asfaltada con curvas, rodeada de abundante vegetación verde
Pilotos y fanáticos vivieron una fiesta única en el Autódromo Internacional El Jabalí, donde la pasión por el automovilismo brilló y El Salvador dio un paso firme para destacar como sede deportiva en la región. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Vista aérea de tres coches de rally en una pista de asfalto; un coche blanco con detalles verdes y negros en primer plano, seguido de dos coches azules
El Autódromo Internacional El Jabalí fue escenario de la competencia 3 Horas El Salvador, en la que equipos de toda la región vivieron una intensa jornada de carreras y estrategias de alto nivel. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Vista aérea de un circuito de carreras con numerosos coches deportivos en la pista, una torre de control naranja y blanca, y frondosa vegetación
Vista aérea de una pista de carreras automovilísticas con varios carros en la línea de salida o preparándose, una torre de control y espectadores en un día soleado de El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Vista aérea de una pista de carreras con doce coches multicolores alineados, una torre de control roja y blanca, y personas en la pista y el área de boxes
Desde avanzados sensores de pista hasta sistemas mejorados de entrenamiento, la competencia de este año en El Jabalí eleva el estándar de las carreras endurance en la región centroamericana. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Un hombre y una mujer sonríen de pie junto a un coche de rally azul con el número 92 y detalles naranjas y blancos, en una pista de carreras
El evento desarrollado en el distrito de Quezaltepeque incluyó diversas actividades previas a la carrera principal según lo detalló la Secretaría de Prensa de la Presidencia en un comunicado oficial (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Una multitud de personas de todas las edades sentadas en gradas de cemento al aire libre, mirando hacia adelante. Hay un poste blanco con texto y logos visibles
Una multitud diversa de espectadores observa atentamente el evento al aire libre desde las gradas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Piloto con casco y traje de competición negro y blanco con diseño de esqueleto, brazos cruzados, de pie junto a coche blanco y amarillo en pista
Centroamérica y EE. UU. compitieron en 3 Horas El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Un hombre y una mujer sonríen de pie junto a un coche de rally azul con el número 92 y detalles naranjas y blancos, en una pista de carreras
Escuderías de Centroamérica y Estados Unidos participaron este domingo en la carrera internacional desarrollada en Quezaltepeque, La Libertad Norte. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Un hombre y una mujer sonríen de pie junto a un coche de rally azul con el número 92 y detalles naranjas y blancos, en una pista de carreras
El desarrollo del campeonato 3 Horas El Salvador contó con la participación de más de 30 equipos, reflejando la intención gubernamental de atraer competencias internacionales al país centroamericano (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Un hombre y una mujer sonríen de pie junto a un coche de rally azul con el número 92 y detalles naranjas y blancos, en una pista de carreras
La organización del evento automovilístico en El Jabalí refleja la estrategia nacional de fortalecer la imagen del país y atraer competiciones de alto nivel para fomentar crecimiento regional y visibilidad global. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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