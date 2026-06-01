En fotos: El Autódromo El Jabalí vibró con el campeonato 3 Horas El Salvador y recibió equipos de Centroamérica y Estados Unidos
La pista de Quezaltepeque se llenó de emoción con la llegada de más de treinta escuderías centroamericanas y estadounidenses, que compitieron por el título en una jornada llena de velocidad y acción automovilística
Un evento automovilístico reunió a escuderías de diversos países en el municipio de Quezaltepeque, donde se realizaron múltiples actividades deportivas bajo la organización de autoridades nacionales, con el objetivo de atraer certámenes de alcance mundial (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Una cita deportiva internacional permitió la convivencia de corredores centroamericanos y estadounidenses, quienes asistieron a sesiones de entrenamiento y distintas dinámicas, mientras el país impulsa la captación de futuras pruebas internacionales (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Con equipos llegados de Centroamérica y Estados Unidos, el circuito de La Libertad Norte fue escenario de intensos duelos y actividades que buscan posicionar al país como destino clave del mundo motor. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Pilotos y fanáticos vivieron una fiesta única en el Autódromo Internacional El Jabalí, donde la pasión por el automovilismo brilló y El Salvador dio un paso firme para destacar como sede deportiva en la región. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Autódromo Internacional El Jabalí fue escenario de la competencia 3 Horas El Salvador, en la que equipos de toda la región vivieron una intensa jornada de carreras y estrategias de alto nivel. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Vista aérea de una pista de carreras automovilísticas con varios carros en la línea de salida o preparándose, una torre de control y espectadores en un día soleado de El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Desde avanzados sensores de pista hasta sistemas mejorados de entrenamiento, la competencia de este año en El Jabalí eleva el estándar de las carreras endurance en la región centroamericana. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El evento desarrollado en el distrito de Quezaltepeque incluyó diversas actividades previas a la carrera principal según lo detalló la Secretaría de Prensa de la Presidencia en un comunicado oficial (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Una multitud diversa de espectadores observa atentamente el evento al aire libre desde las gradas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Centroamérica y EE. UU. compitieron en 3 Horas El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Escuderías de Centroamérica y Estados Unidos participaron este domingo en la carrera internacional desarrollada en Quezaltepeque, La Libertad Norte. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El desarrollo del campeonato 3 Horas El Salvador contó con la participación de más de 30 equipos, reflejando la intención gubernamental de atraer competencias internacionales al país centroamericano (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La organización del evento automovilístico en El Jabalí refleja la estrategia nacional de fortalecer la imagen del país y atraer competiciones de alto nivel para fomentar crecimiento regional y visibilidad global. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)