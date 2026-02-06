Salud

De acidez a molestias: cuáles son los factores que alteran la barrera natural del estómago

Diversos hábitos, alimentos y condiciones médicas pueden influir en el delicado equilibrio del revestimiento gástrico

El estómago cuenta con una
El estómago cuenta con una barrera protectora de moco y células que evita el daño por ácido gástrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una comida, el estómago comienza a trabajar con intensidad. El ácido clorhídrico se libera y transforma los alimentos en partículas más pequeñas. Este proceso ocurre en el interior del cuerpo humano cada día, en todas las edades y en cualquier lugar del mundo.

El ácido gástrico produce una acidez extrema. Sin embargo, el estómago no sufre daños a pesar de la potencia corrosiva de la sustancia. El cuerpo humano desarrolló estructuras que resisten estos ataques y aseguran la digestión sin riesgo para el órgano.

El estómago convierte los alimentos en nutrientes útiles para el organismo. Mientras tanto, soporta una de las sustancias más corrosivas producidas por el cuerpo. El ácido también cumple una función de defensa frente a bacterias y otros patógenos.

El ácido clorhídrico y las
El ácido clorhídrico y las enzimas ayudan a descomponer los alimentos y eliminan bacterias peligrosas en el estómago (Oncosalud Entidad oncológica especializada en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer)

Cómo se protege el estómago del ácido

Según expertos consultados por Live Science, el estómago produce una mezcla de ácido clorhídrico, pepsina y lipasa. Estas sustancias descomponen proteínas y grasas. El ambiente hostil resulta necesario para una correcta digestión.

De acuerdo con la doctora Sally Bell, de la Universidad Monash en Australia, las células de la mucosa gástrica generan una capa de moco grueso y alcalino. Este material, rico en bicarbonato, neutraliza la acidez y protege la pared interna. El moco crea una barrera física y química, que impide que el ácido y las enzimas dañen las células del estómago.

El doctor Benjamin Levy III, de la Universidad de Chicago Medicine, afirma que el jugo gástrico cumple una función doble. Además de facilitar la digestión, elimina bacterias y previene infecciones. El ácido destruye la mayoría de los microorganismos presentes en los alimentos.

La mucosa gástrica produce una
La mucosa gástrica produce una capa gruesa y alcalina, rica en bicarbonato, para neutralizar la acidez y proteger la pared interna (Freepik)

Factores que pueden dañar la protección gástrica

El sistema de defensa del estómago mantiene su eficacia mientras la capa de moco se conserva intacta. Sin embargo, según precisó Live Science, algunas sustancias y hábitos pueden perjudicar esta protección natural. El uso frecuente de antiinflamatorios no esteroides, como ibuprofeno o naproxeno, representa una de las principales causas de daño.

Según el doctor Levy, estos medicamentos inhiben la producción de prostaglandinas. La disminución de estas sustancias reduce la secreción de moco y bicarbonato. El estómago queda expuesto al ácido, lo que favorece la aparición de úlceras y dolor.

De acuerdo con la doctora Bell, el tabaco y el alcohol también afectan la barrera protectora. Estas sustancias funcionan como tóxicos directos para la mucosa gástrica. El consumo excesivo daña la capa de moco y agrava la irritación.

Los medicamentos antiinflamatorios como el
Los medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno y el naproxeno disminuyen la protección gástrica y aumentan el riesgo de úlceras (Oncosalud Entidad oncológica especializada en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer)

Otras causas de daño y posibles complicaciones

Además de los medicamentos y hábitos, ciertos alimentos potencian la agresión al estómago. El exceso de comidas ácidas o picantes puede sobrecargar los mecanismos de defensa y generar molestias. El reflujo gástrico también aparece cuando el ácido sube por el esófago.

Las infecciones bacterianas constituyen otra amenaza para la integridad del órgano. Según el doctor Levy, la Helicobacter pylori sobrevive en el ambiente ácido y produce enzimas capaces de degradar el moco protector. Esta bacteria puede provocar inflamación crónica y úlceras.

El tratamiento de la infección incluye antibióticos. La detección temprana y el abordaje adecuado reducen los riesgos de complicaciones graves. Los especialistas recomiendan evitar automedicarse y consultar ante síntomas persistentes.

Mantener hábitos saludables y consultar
Mantener hábitos saludables y consultar al médico ante síntomas digestivos son fundamentales para proteger la salud del estómago (Freepik)

El equilibrio entre acidez y protección

El ácido gástrico permite digerir los alimentos y defender al organismo contra infecciones. El estómago desarrolló un sistema de defensa complejo y eficaz. El moco y las células epiteliales mantienen la integridad de la mucosa y renuevan la protección de forma constante.

La salud del estómago depende del equilibrio entre la producción de ácido y la eficacia de la barrera protectora. Cuando este sistema se altera, aumentan los riesgos de inflamación y úlceras. Factores como los medicamentos, el tabaco, el alcohol y ciertas bacterias ponen en peligro esta defensa natural.

El cuidado de los hábitos y la atención a los síntomas digestivos ayudan a preservar la función del estómago. La consulta médica oportuna y la prevención de factores de riesgo constituyen herramientas clave para mantener la salud digestiva.

