Día Mundial contra el Cáncer: cómo a través de los avances científicos muchos casos tienden a cronificarse

La supervivencia global al cáncer se triplicó en 45 años y tumores como el de mama invasivo alcanzan tasas cercanas al 90 por ciento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante gran parte del siglo XX, un diagnóstico de cáncer se asoció casi de forma automática con una expectativa de vida limitada. Hoy, esa percepción empezó a resquebrajarse. En apenas 45 años, la supervivencia global al cáncer se triplicó y, en tumores frecuentes como el de mama invasivo, la tasa de supervivencia a cinco años ronda el 90%.

El cambio no respondió a una sola causa, sino a una suma de avances científicos, tecnológicos y clínicos que transformaron la manera de detectar, tratar y acompañar a las personas con esta enfermedad.

A pesar de la buena noticia, la realidad nos demuestra que el cáncer continúa en aumento. Desde la década de 1980, su incidencia no dejó de crecer y los especialistas coinciden en que una de cada tres personas desarrollará algún tipo de tumor a lo largo de su vida.

El aumento de la incidencia del cáncer convive con un escenario positivo donde cada vez más personas viven más tiempo tras el diagnóstico (Europa Press)

El envejecimiento de la población explica una parte del fenómeno, junto con una mayor exposición a factores de riesgo como el tabaco, la contaminación ambiental, las dietas poco saludables, la obesidad y el sedentarismo. Sin embargo, este aumento convive con una paradoja positiva: cada vez más personas viven más tiempo después del diagnóstico.

Este nuevo escenario abrió la puerta a un concepto que hace años parecía inalcanzable, la cronificación del cáncer. La idea no implica la desaparición total de la enfermedad en todos los casos, sino su control prolongado, con tratamientos que permiten mantenerla estable y con una buena calidad de vida, de forma similar a lo que ocurre con patologías crónicas como la diabetes o la hipertensión.

La investigación oncológica avanzó de manera sostenida durante los últimos 30 años. Hoy se reconocen más de 200 tipos distintos de cáncer y aproximadamente la mitad puede curarse con las herramientas disponibles. En los casos en los que la curación no resulta posible, la ciencia abrió caminos para frenar la progresión tumoral durante períodos cada vez más largos.

La cronificación del cáncer apunta a controlar la enfermedad a largo plazo con tratamientos que permiten estabilidad y buena calidad de vida (ICAPEM)

En el marco del Día Mundial del Cáncer, Infobae entrevistó al doctor Cary Adams, Director General de la Unión Internación contra el Cáncer, que destacó los nuevos tratamientos y la importancia de traducir los avances de la investigación en la práctica clínica rutinaria

“La cronificación del cáncer es un objetivo ambicioso, pero quizá no imposible. Gracias a los avances científicos y médicos, los cánceres en etapas tempranas —como muchos de mama, colorrectal y de próstata, ciertos cánceres de tiroides y algunas leucemias—a menudo tienen resultados excelentes cuando se detectan precozmente y se tratan con prontitud. Incluso en etapas avanzadas, nuevas terapias dirigidas e inmunoterapias están ayudando a las personas a vivir más tiempo con buena calidad de vida”, destacó el doctor Adams a Infobae.

Y agregó: “Sin embargo, para considerar el cáncer como una condición crónica para todos, las personas deben tener acceso confiable al diagnóstico, a los tratamientos adecuados, al seguimiento y a servicios de apoyo que aborden el dolor, la fatiga, la salud mental, los desafíos de la vida diaria y la supervivencia, así como cuestiones como el estigma y la discriminación en el trabajo o al intentar obtener un préstamo o contratar un seguro. Un enfoque de atención centrado en las personas —buena comunicación, continuidad del cuidado y apoyo a las familias— hace posible que los individuos gestionen su enfermedad a largo plazo con dignidad y autonomía”.

Hoy existen más de 200 tipos de cáncer y cerca de la mitad puede curarse gracias a los avances médicos disponibles (EFE)

-Infobae: ¿Qué tipos de cáncer han experimentado mayores avances médicos en la última década?

-Adams: Durante la última década, hemos visto avances notables en varios tipos de cáncer, gracias a una mejor comprensión de cómo aparece y se desarrolla la enfermedad, innovaciones tecnológicas, experiencia clínica e inversión en investigación y aplicación.

En el cáncer de mama, por ejemplo, nuevas terapias dirigidas han mejorado los resultados y la calidad de vida de muchas personas. Varios cánceres hematológicos, incluidas ciertas leucemias y linfomas, se han beneficiado de avances importantes en tratamientos personalizados y, en algunos entornos, del uso de terapias celulares. Y en el cáncer de próstata, enfoques hormonales más refinados y terapias dirigidas continúan mejorando los resultados.

El melanoma, antes uno de los cánceres más difíciles de tratar en etapas avanzadas, también ha experimentado una revolución a través de la inmunoterapia, con algunos pacientes con respuestas duraderas que antes eran impensables.

Lunares o manchas en la piel que podrían dar una detección temprana de cáncer de piel (RS)

El cáncer de pulmón, también difícil de tratar ya que usualmente no presenta signos tempranos y se diagnostica en etapas avanzadas, ha sido transformado por la medicina de precisión: las pruebas moleculares ahora guían tratamientos altamente dirigidos, y las inmunoterapias están ayudando a muchas personas a vivir significativamente más que hace solo unos años. Estamos viendo iniciativas para implementar el tamizaje poblacional en poblaciones de riesgo, lideradas por Australia.

De manera similar, como mencioné antes, los programas rutinarios de detección de cáncer colorrectal, cervical y de mama han mejorado considerablemente nuestra capacidad para tratarlos con éxito al detectarlos en etapas tempranas.

Tampoco debemos olvidar la vacuna contra el VPH, que se acerca a su segunda década, y que ha provocado una caída en las tasas de cáncer cervical en los países donde se ha distribuido ampliamente. De hecho, Noruega informó recientemente que no se encontraron casos de cáncer cervical causado por VPH en mujeres de 25 años en un estudio de 2023, gracias a la primera cohorte de mujeres que recibieron la vacuna en la infancia.

Las terapias dirigidas y la inmunoterapia cambiaron el pronóstico incluso en cánceres avanzados antes considerados intratables (AP)

-¿Qué desafíos persisten en la incorporación de innovaciones científicas en los sistemas de salud y cómo pueden superarse para beneficiar a más personas?

-La innovación científica avanza rápidamente, pero los sistemas de salud a menudo luchan por mantenerse al día. Uno de los desafíos es el “último kilómetro”: traducir los avances de la investigación en práctica clínica rutinaria.

Esto requiere planes nacionales de cáncer bien diseñados y con financiación, guías actualizadas, profesionales de salud capacitados y rutas de derivación sólidas. Sin estos fundamentos, las innovaciones siguen siendo inaccesibles para muchos.

La financiación y el acceso equitativo también son obstáculos importantes. Los nuevos diagnósticos, equipos de radioterapia y medicamentos suelen tener costos iniciales elevados o requieren infraestructura que está distribuida de manera desigual.

La UICC, la ONG internacional más grande de su tipo dedicada al cáncer, con más de 1.150 organizaciones miembro representadas en más de 170 países, trabaja con países y socios a través de iniciativas como la Coalición ATOM (Acceso a Medicamentos Oncológicos) para ampliar el acceso a medicamentos esenciales contra el cáncer y fortalecer la capacidad de diagnóstico y patología, particularmente en entornos con pocos recursos.

El cáncer de pulmón comenzó a transformarse con medicina de precisión pruebas moleculares e inmunoterapia personalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Qué significa un nuevo Día Mundial contra el Cáncer para la UICC?

-El cáncer es la segunda causa principal de muerte en el mundo después de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, hemos logrado avances increíbles en la comprensión, prevención, detección y tratamiento del cáncer, lo que significa que más personas viven más tiempo después de un diagnóstico. Eso es algo que celebrar en el Día Mundial contra el Cáncer y que da esperanza a las personas, para acabar con el fatalismo que rodea al cáncer.

-¿Cuál es la situación actual del cáncer en el mundo y particularmente en América Latina?

-En 2022, según cifras publicadas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, casi 20 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer y casi 10 millones murieron por esta causa. La prevalencia a cinco años sigue aumentando, con cerca de 50 millones de personas en el mundo viviendo con o después de un diagnóstico de cáncer.

América Latina y el Caribe registraron más de 1,5 millones de nuevos casos y 726.000 muertes en 2022. La región enfrenta un doble desafío: una población envejecida combinada con inequidades persistentes en el acceso al tamizaje, diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos. El cáncer de próstata y el de mama son los más comúnmente diagnosticados, mientras que el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer.

La detección precoz mediante programas de tamizaje mejoró de forma decisiva el tratamiento de tumores frecuentes (Freepik)

Vivir más y mejor con cáncer en el siglo XXI

Pensar el cáncer como una enfermedad crónica implica un cambio cultural profundo. No se trata solo de sumar años de vida, sino de garantizar que esos años transcurran con bienestar físico, emocional y social. En este punto, la visión de los organismos internacionales cobra especial relevancia.

La Unión Internacional contra el Cáncer considera a la equidad en el acceso de los nuevos tratamientos como una condición indispensable para el ser humano enfermo. La brecha entre países y entre distintos sectores sociales todavía limita la posibilidad de cronificar la enfermedad de manera global.

La ciencia no eliminó el cáncer, pero transformó su significado. Para millones de personas, dejó de ser una sentencia inmediata y pasó a ser una condición con la que se puede convivir. Ese cambio, sostenido por avances científicos y por una atención centrada en las personas, redefine el futuro de la oncología y abre una etapa en la que vivir con cáncer ya no implica necesariamente vivir menos.

La vacuna contra el VPH redujo de forma notable el cáncer cervical en países con alta cobertura desde la infancia (Freepik)

“Detrás de cada estadística hay una persona con una historia, una familia, responsabilidades, miedos y esperanzas. Este Día Mundial contra el Cáncer, animo a los lectores a recordar que el cáncer no es solo una condición médica; es una experiencia profundamente personal.

El lema “Unidos por lo Único” nos recuerda que las necesidades de cada persona son diferentes y que la atención debe reflejar esas diferencias con compasión y respeto”, concluyó el doctor Adams.