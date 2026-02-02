8 consejos de entrenamiento para mantenerse fuerte después de los 50, según expertos

El entrenamiento de fuerza en mayores de 50 años frena la pérdida de masa muscular y ósea, según expertos de Harvard y Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza ha adquirido un papel central entre las estrategias respaldadas por la ciencia para preservar la salud a partir de los 50 años. Diversos especialistas citados por Prevention y Harvard Health coinciden en que incorporar estas rutinas permite frenar la pérdida de masa muscular y ósea, un proceso que se acelera tras la menopausia y el envejecimiento.

Además de fortalecer huesos y músculos, el entrenamiento de fuerza influye positivamente en el metabolismo, contribuye a regular la glucosa, mejora la salud cardíaca y favorece la calidad del sueño. La doctora Juliana (Jewel) Kling, médica internista y subdirectora del Centro para la Salud de la Mujer de Mayo Clinic, afirma: “El entrenamiento de fuerza es la intervención no farmacológica más eficaz para combatir la pérdida de masa muscular y ósea”.

Tanto Kling como los expertos de Prevention y Harvard Health subrayan la importancia de consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier rutina y de ajustar la intensidad de forma progresiva, para garantizar la seguridad y maximizar los beneficios. La evidencia muestra que adoptar el entrenamiento de fuerza después de los 50 años puede transformar la salud física y mental, mejorando la autonomía y la calidad de vida a largo plazo.

Claves para incorporar el entrenamiento de fuerza después de los 50

1. Comenzar con ejercicios de peso corporal

Para quienes se inician, los ejercicios con el propio peso resultan especialmente útiles. Un ejemplo son las sentadillas con silla, las flexiones inclinadas o las zancadas apoyadas. La entrenadora certificada Tina Tang, también experta de Prevention, afirma que “no necesitas un gimnasio ni equipo sofisticado” para obtener los beneficios de la fuerza.

Iniciar rutinas de fuerza con ejercicios de peso corporal como sentadillas e inclinaciones facilita la adaptación sin necesidad de equipamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Progresar poco a poco y variar los movimientos

Los especialistas recomiendan aumentar el peso y la dificultad conforme se gana capacidad física. Trabajar patrones básicos como sentadillas, desplantes, bisagra, empuje, tracción y ejercicios de núcleo permite un enfoque integral. Tang cita el caso de una clienta que, tras años con molestias lumbares, pudo cargar objetos pesados sin problemas gracias al avance gradual.

3. Buscar siempre el reto físico

Para progresar es fundamental realizar las repeticiones necesarias hasta sentir que el esfuerzo es notorio en las últimas. Este estímulo es esencial incluso usando cargas ligeras o el propio cuerpo. “Si haces muecas en las dos últimas, ya es suficientemente exigente”, enfatiza Tang.

4. Alternar la rutina semanal

Una semana balanceada incluye dos días de fuerza, cinco días de caminatas ligeras de al menos 30 minutos, y hasta dos días de movilidad o estiramientos. Esta variedad fomenta un desarrollo completo y facilita la recuperación. Los expertos de Prevention recogen testimonios que confirman cómo este equilibrio mejora tanto la fuerza como la funcionalidad.

Una semana balanceada de actividad física para mayores de 50 años incluye dos días de fuerza, cinco de caminata y dos de movilidad o estiramientos ( Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Añadir movimientos de potencia muscular

Con el paso de los años, también disminuye la capacidad de moverse con rapidez. Incorporar ejercicios como saltos suaves o lanzamientos de balón medicinal contribuye a mantener los reflejos y prevenir caídas. Es imprescindible contar con el visto bueno médico antes de ejecutar movimientos explosivos, especialmente en casos de osteoporosis avanzada.

6. Priorizar la recuperación

El descanso adecuado es necesario para evitar lesiones y facilitar los progresos. Caminar durante los días libres ayuda a la circulación y a aliviar la fatiga. Para Tang, “el sueño y las proteínas son indispensables para la recuperación y los resultados”, una recomendación reiterada por los expertos de Prevention.

7. Alimentar el cuerpo de manera adecuada

El aumento de la ingesta de proteína ayuda a las personas activas mayores de 50 años a mantener fuerza muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingesta de proteína debe aumentar en las personas activas, con una sugerencia de entre 1,2 y 2 gramos por kilogramo al día. Se recomienda incluir verduras variadas y carbohidratos integrales en cada comida, y mantener una hidratación adecuada para favorecer la salud articular. Según la doctora Kling, la creatina puede contemplarse como suplemento para potenciar la fuerza muscular en mujeres mayores de 50 años, siempre bajo supervisión médica.

8. Buscar apoyo profesional o grupal

Aprender la técnica adecuada y sostener la motivación es más sencillo con la guía de entrenadores, clases grupales o grupos de práctica. Esta compañía fortalece la constancia y aporta una dimensión social clave para el bienestar emocional, según expertos de Prevention.

El apoyo de entrenadores o la participación en clases y grupos mejora la adherencia a la actividad física y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza, adaptado y supervisado, permite mantener la salud, la autonomía y la calidad de vida después de los cincuenta años. Con constancia y la guía adecuada, los beneficios físicos y emocionales se vuelven evidentes a cualquier edad.