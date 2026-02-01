Salud

Por qué Jennifer Lopez cuida especialmente su cuello para mantenerse espléndida a los 56 años

En una entrevista con Elle, la artista explicó que dicho cuidado responde a las exigencias físicas de su rutina de baile y entrenamiento, y forma parte de una mirada integral sobre la belleza, la salud y el bienestar

Jennifer Lopez destacó la importancia del bienestar integral, donde la belleza interior es base para un estilo de vida saludable (REUTERS/Allison Dinner)

Jennifer Lopez volvió a correr el foco hacia un detalle que suele pasar desapercibido, pero que para ella dice mucho más de lo que parece: el cuello. En una entrevista con Elle, la artista habló sin rodeos sobre cómo el cuidado de esa zona se convirtió en una parte clave de su bienestar y de la imagen que exige una carrera expuesta.

“Mi baile es atlético. Siempre muevo la cabeza, realizo giros y me deslizo por el suelo. Hay mucha tensión en mi cuello”, señaló. Además, recordó el consejo de una maquilladora: “No olvides tu cuello. Nadie más lo hace”.

La cantante y actriz explicó que presta atención especial a esta zona, considerando el impacto de sus actividades físicas en la piel y la tensión muscular. En el diálogo, detalló que busca mantener la firmeza y elasticidad, y valora los productos que aportan hidratación prolongada.

Más allá de la estética: una mirada integral sobre la belleza

La artista señaló que el cuidado del cuello influye tanto en la autoimagen como en la salud física y mental diaria (REUTERS/Mike Blake)

Para Lopez, la belleza no se limita al aspecto exterior. “Soy joven y atemporal a cualquier edad. Estoy en perfecto estado de salud en todo momento. Me amo y me rodeo de personas amorosas. Creo que la belleza comienza de adentro hacia afuera. Tener un alma hermosa se refleja en el rostro”, afirmó.

La artista considera fundamental el crecimiento personal y el bienestar emocional. “Es un viaje en el que siempre estoy: busco amor, autoconciencia y aprecio por mí misma para poder dar lo mismo a los demás. No puedes dar nada a nadie si no lo tienes para ti”, agregó.

Influencias, diversidad y estilos en transformación

Lopez subrayó la influencia de distintas épocas y estilos en su identidad visual. “La historia siempre me inspira. Muchas eras me marcaron, desde las divas del cine de los años 40 y 50, pasando por estrellas del Hollywood clásico de los 60 y 70, hasta el hip-hop de los 80, cuando iba a la escuela. Mi estilo es una mezcla de urbano y glamuroso, alta costura y Jenny from the Block”, explicó a Elle.

Jennifer Lopez afirmó que mantener la firmeza y elasticidad de la piel depende de una rutina enfocada en hidratación y autoconciencia (REUTERS/Mario Anzuoni)

También observó el impacto de la diversidad cultural en las nuevas generaciones. “Veo que mis hijos disfrutan de todo: desde los Beatles hasta Billie Eilish. Todo es válido y nada está fuera de lugar. La moda y la belleza nunca fueron tan asequibles”.

El ejercicio y la búsqueda de bienestar físico

La rutina de ejercicios fue clave para Lopez y destacó: “El entrenamiento de fuerza cambió mi cuerpo y mi vida. Me siento mucho más fuerte que en mis 20 y 30. Soy una persona más fuerte”. Asimismo, relató que durante el rodaje de Estafadoras de Wall Street notó una evolución significativa en su disciplina y resultados.

Actualmente, su objetivo es mantener masa muscular y firmeza. “Comer bien es esencial. Antes podía consumir todos los carbohidratos, ahora aprendí a priorizar las proteínas y los vegetales, y realmente disfruto hacerlo. El ejercicio es parte de mi vida”, confesó.

La cantante subrayó el papel esencial del crecimiento personal y el bienestar emocional para irradiar belleza y confianza (Europa Press)

Para la artista, el bienestar abarca dimensiones físicas, mentales y emocionales, todas vinculadas. “La gente cree que lo único importante es la forma del cuerpo, pero eso es solo una parte. Cuando soy fuerte, me siento bien. Salir de la zona de confort en el gimnasio da seguridad y la sensación de que nada es imposible. Todo está conectado para mí”, declaró a Elle.

Autocuidado, tendencias y energía positiva

Entre las tendencias que le llaman la atención, mencionó una que le llamó la atención en redes sociales. “Tengo que probar las terapias de frío. Vi hace poco en TikTok a personas sumergiendo la cara en hielo y quiero intentarlo”, indicó.

Lopez recordó una escena de Joan Crawford en Mommy Dearest en la que la actriz sumergía su rostro en un cubo de hielo: “Me pareció increíble que hiciera eso. Esa va a ser mi nueva cosa”.

La conexión entre mente y cuerpo, según Jennifer Lopez, ayuda a proyectar bienestar y energía positiva en el entorno personal y profesional

A modo de síntesis, Jennifer Lopez sostuvo que la conexión entre mente y cuerpo es esencial para el bienestar. Promueve el autocuidado, el control de los pensamientos negativos y el trato amable hacia uno mismo como fuente de energía positiva.

Así, cada persona puede proyectar esa energía positiva en su entorno y marcar una diferencia desde el interior.

