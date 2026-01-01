Entretenimiento

Jennifer Lopez enfrenta las críticas: “Sé quién soy, soy una buena persona”

Durante una mesa redonda en Los Ángeles, la artista explicó cómo la autovaloración y el apoyo familiar le permitieron sobrellevar años de exposición mediática y responder con firmeza a los cuestionamientos públicos sobre su carrera y su vida personal

Jennifer Lopez destaca la autovaloración
Jennifer Lopez destaca la autovaloración y el apoyo familiar como claves para su estabilidad emocional bajo el escrutinio público (REUTERS/Allison Dinner)

En una reciente mesa redonda organizada por el Los Angeles Times, Jennifer Lopez compartió cómo la autovaloración y el apoyo familiar han sido claves para mantener su estabilidad emocional durante décadas bajo el intenso escrutinio público.

La también actriz y cantante, reconocida internacionalmente, expuso en ese foro la manera en la que ha encarado tanto los elogios como las críticas persistentes que acompaña la fama: “Sé quién soy, soy una buena persona”.

El desafío de la atención pública

Durante la conversación, que reunió a figuras como Gwyneth Paltrow, Emily Blunt, Tessa Thompson, Elle Fanning y Sydney Sweeney, Lopez fue consultada acerca de la presión y los comentarios negativos que ha debido enfrentar a lo largo de su carrera.

La cantante y actriz reconoce
La cantante y actriz reconoce que ha sido un pararrayos tanto para elogios como para críticas negativas a lo largo de su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

“Desde el principio, por la razón que sea, he sido un pararrayos para cosas buenas y para mucha negatividad”, reconoció la intérprete, según informó People.

La artista profundizó en la dificultad de ser constantemente evaluada desde múltiples frentes: “A veces siento que no me entienden, que no me ven realmente, pero de repente llega un periodo en que sí lo hacen, y luego todo vuelve a cambiar”.

Ante este vaivén de la opinión pública, Lopez precisó que ha debido desarrollar mecanismos de defensa emocional. Una de sus estrategias ha sido la reafirmación personal, reforzada por las enseñanzas recibidas en su entorno familiar desde pequeña.

La fuerza de la identidad y el entorno familiar

Jennifer Lopez concluye que el
Jennifer Lopez concluye que el apoyo de sus seres queridos y la autodisciplina han sido sus mayores fortalezas para crecer profesional y personalmente

Jennifer Lopez insistió en la importancia de mantener una identidad sólida. “Incluso desde que era muy joven, siempre decía: ‘Sé quién soy. Soy una buena persona. Sé lo que hago. La gente no me contrataría si no fuera buena en lo que hago’”, mencionó en la mesa redonda. Explicó que sus padres contribuyeron de manera decisiva a forjar ese sentido de pertenencia y autoconfianza, un factor fundamental para sobrellevar los altibajos de la exposición mediática.

El testimonio de Sydney Sweeney sirvió de espejo para Lopez, quien asintió sobre la necesidad de aislarse del “ruido externo”.

“Tenía que bloquear el ruido y afirmar cada noche: ‘Hoy lo hice bien. Fui una buena persona. Fui amable con la gente. Trabajé muy duro. Soy una buena madre’”, expresó la también madre de los mellizos Max y Emme. Este ejercicio de introspección y valoración ha resultado clave para mantener el equilibrio mental y emocional en un entorno profesional exigente.

Las consecuencias de la fama en la vida personal

Jennifer Lopez admite que la
Jennifer Lopez admite que la fama ha impactado su vida personal y familiar, obligándola a realizar ajustes y aprender a adaptarse (YouTube: CBS Sunday Morning)

Por primera vez, la artista abordó cómo la notoriedad impacta su vida familiar y sus relaciones. En una entrevista previa con Howard Stern en octubre de 2025, Lopez profundizó sobre la contrapartida de la visibilidad pública: “La verdad es que cuando tienes este tipo de carrera y el nivel de fama del que hablamos, hay un compromiso”, reflexionó.

Y agregó: “Hay ajustes que tienes que hacer, porque es una vida muy bendecida. Pero al final del día, hay una contrapartida en ciertos aspectos”.

Jennifer Lopez admitió que gestionar la vida personal bajo los focos no ha sido sencillo. “Tienes que aprender a manejar tu vida personal, y mi vida personal ha sufrido a veces por eso. Ahora he aprendido esa lección, aunque me llevó tiempo. Seguía pensando que podía hacerlo todo, pero la realidad es que tienes que adaptarte”, señaló en la mencionada entrevista.

Adaptación y transformación consciente

El testimonio de Jennifer Lopez
El testimonio de Jennifer Lopez subraya la necesidad de bloquear el ruido externo y practicar la introspección para preservar el equilibrio mental (REUTERS/Allison Dinner)

El aprendizaje no llegó de inmediato para la artista, pero hoy reconoce que la adaptación es imprescindible para combinar el éxito con la satisfacción personal.

“Solo mediante la transformación consciente y revisando las propias conductas es posible construir relaciones personales satisfactorias”, explicó.

En su recorrido vital, la cantante ha entendido que el equilibrio entre la vida profesional y la personal implica cambios reales y voluntad para evolucionar en cada etapa. Jennifer Lopez concluyó que el apoyo de sus seres queridos y la capacidad de autodisciplina han sido sus mayores fortalezas para sostenerse y continuar creciendo.

