Salud

Los antinutrientes en la dieta no representan un riesgo para la salud, según expertos

Un análisis reciente destaca que solo afectan en consumos extremos, mientras que una dieta equilibrada garantiza la correcta absorción de minerales esenciales

Las sustancias denominadas antinutrientes se
Las sustancias denominadas antinutrientes se encuentran de manera natural tanto en alimentos de origen vegetal como animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sustancias conocidas como antinutrientes están presentes de forma natural en numerosos alimentos vegetales y animales. Su función ha originado un intenso debate en el campo de la salud nutricional, ya que pueden interferir con la absorción de nutrientes esenciales como calcio, hierro, potasio, magnesio y zinc. Esto genera dudas entre quienes buscan mantener una dieta equilibrada.

Sin embargo, comprender el verdadero papel de estos compuestos resulta esencial para desterrar mitos sobre su riesgo en el marco de una alimentación balanceada. Según Sport Life, la preocupación sobre los antinutrientes solo es relevante en casos de consumo extremadamente elevado.

¿Qué son los antinutrientes?

Los antinutrientes son compuestos que, al ser ingeridos, bloquean o dificultan la absorción de minerales importantes. Se encuentran principalmente en cereales integrales y legumbres, productos habituales en múltiples culturas.

En el reino vegetal, tienen una función protectora: las plantas los emplean como mecanismo de defensa, alterando el sabor para desincentivar a los animales o dificultando la digestión y la dispersión de semillas.

En la dieta humana, su denominación puede generar alarma, pero el consenso científico indica que no hay pruebas suficientes para considerarlos dañinos salvo en situaciones de ingesta desmesurada. Como recuerda Sport Life, los antinutrientes “no deberían ser una preocupación, siempre que llevemos una dieta equilibrada y variada”.

El consenso científico actual señala
El consenso científico actual señala que los antinutrientes no son dañinos para quienes siguen una dieta equilibrada y variada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos principales y beneficios de los antinutrientes

Entre los antinutrientes más destacados figuran las saponinas, especialmente presentes en legumbres. Se les atribuyen efectos positivos para el sistema inmunológico, la reducción del colesterol, la disminución de la respuesta glucémica y el menor riesgo de algunas enfermedades, como el cáncer y la formación de cálculos renales. Además, ayudan a frenar la coagulación sanguínea relacionada con incidentes cardiovasculares.

Las lectinas, abundantes en cereales y legumbres, están asociadas a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes, a ciertos tipos de cáncer y al control del peso corporal.

Por otro lado, los taninos, presentes en té, café, carnes y quesos curados, ejercen efecto antioxidante, pueden contribuir a reducir los niveles de colesterol y la presión arterial, y a inhibir el desarrollo de microorganismos perjudiciales.

Los fitatos, comunes en alimentos como trigo, cebada, arroz y maíz, favorecen la función inmunitaria y presentan propiedades antioxidantes. También se han vinculado a la inhibición del crecimiento y la proliferación de células cancerosas, así como a la reducción de la inflamación.

Las lectinas presentes en cereales
Las lectinas presentes en cereales y legumbres contribuyen al control del peso corporal y reducen el riesgo cardiovascular y de diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los glucosinolatos, característicos de vegetales como la coliflor o el brócoli, destacan por su capacidad para inhibir el desarrollo de células tumorales.

Así, muchos antinutrientes se consideran actualmente alimentos funcionales con numerosos beneficios para la salud, como señala Sport Life.

Efectos negativos y situaciones de riesgo

A pesar de sus múltiples ventajas, ciertos antinutrientes pueden ocasionar efectos adversos en circunstancias específicas. El caso más relevante es el de los oxalatos, presentes en alimentos cotidianos como legumbres, remolachas, bayas, arándanos, naranjas, chocolate, tofu, salvado de trigo, refrescos, café, té, cerveza, batatas y verduras de hoja verde oscura.

Los oxalatos tienden a unirse al calcio durante la digestión, lo que favorece su eliminación pero puede disminuir la absorción de este mineral. En determinadas personas, esto aumenta el riesgo de cálculos renales. Este efecto puede cobrar especial importancia en quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, dado su alto consumo de frutas, verduras y cereales integrales.

La ingesta de oxalatos incrementa
La ingesta de oxalatos incrementa el riesgo de cálculos renales en personas susceptibles, según expertos en nutrición y salud renal (Freepik)

Sport Life señala que gran parte de estos riesgos pueden aminorarse mediante acciones prácticas, en especial para quienes optan por patrones de alimentación veganos o vegetarianos.

Recomendaciones prácticas para una dieta saludable

Existen diversas estrategias para optimizar la absorción de nutrientes y reducir posibles efectos de los antinutrientes en una alimentación basada en productos vegetales. Una recomendación importante es combinar alimentos ricos en hierro y zinc con aquellos que aportan vitamina C, por ejemplo, legumbres con salsa de tomate.

El remojo previo de las legumbres y evitar mezclar alimentos lácteos con productos altos en oxalatos, como el chocolate o las espinacas, también resulta recomendable.

En ese sentido, consumir productos lácteos fortificados con calcio y, en algunos casos, valorar la toma de suplementos multivitamínicos bajo orientación profesional puede ayudar a cubrir las necesidades de minerales críticos, indica Sport Life.

La planificación nutricional adecuada es
La planificación nutricional adecuada es clave para maximizar la asimilación de minerales en alimentaciones basadas en plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En definitiva, la mayoría de preocupaciones se disipan dentro de una dieta variada y adecuada. Los alimentos que aportan antinutrientes —principalmente frutas, verduras, cereales integrales y legumbres— ofrecen beneficios comprobados para la salud y no existe base científica para eliminarlos de la dieta.

Al considerar todos los aspectos, la evidencia respalda que los beneficios de los antinutrientes superan con creces cualquier posible inconveniente, fortaleciendo la idea de su papel positivo en una alimentación saludable y diversificada.

