Honduras: Onda tropical provocará lluvias intensas en gran parte del país

La onda tropical provocará una disminución de las temperaturas en Honduras por la abundante nubosidad que limitará la radiación solar. (AP Foto/Moisés Castillo)

Honduras se prepara para una onda tropical que ingresará este lunes 15 de junio y dejará lluvias en gran parte del país, según informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El fenómeno llegará mientras persisten precipitaciones asociadas a la humedad del océano Pacífico y el mar Caribe.

De acuerdo con el pronosticador de Cenaos Mario Centeno, las lluvias continuarán durante el fin de semana y se reforzarán con el ingreso del sistema. Por eso, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar medidas de prevención.

Durante los últimos días, varias zonas del país registraron precipitaciones por la humedad proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe, lo que mantuvo condiciones para la formación de nubosidad y tormentas eléctricas.

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Los expertos en meteorología indicaron que, aunque el fenómeno ingresará al país el lunes, sus mayores efectos se sentirán entre la noche de ese día y el martes, cuando se espera un aumento de las precipitaciones.

Lluvias y chubascos

Las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias y chubascos en la mayor parte del territorio hondureño, acompañados en algunos sectores por actividad eléctrica y ráfagas de viento.

La nubosidad asociada al sistema tropical provocará un descenso de temperaturas en Honduras REUTERS / Jorge Cabrera / Foto de archivo

Las regiones con mayores probabilidades de registrar más acumulados de lluvia serán el sur y el occidente del país, donde los suelos ya presentan niveles elevados de humedad por las precipitaciones de las últimas semanas.

Meteorólogos señalaron que este tipo de sistemas son comunes durante la temporada lluviosa en Centroamérica, pero pueden generar afectaciones cuando interactúan con otros fenómenos atmosféricos o coinciden con condiciones de saturación de los suelos.

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Además de las lluvias, el paso de la onda tropical provocará una disminución de las temperaturas en buena parte del territorio nacional.

Bajas temperaturas

La presencia de abundante nubosidad limitará la radiación solar durante varias horas del día y favorecerá ambientes más frescos en comparación con jornadas recientes.

Las condiciones podrían sentirse más en las regiones montañosas del centro, occidente y sur del país, donde las precipitaciones suelen generar descensos temporales en los valores térmicos.

El servicio de meteorología explicó que estos cambios son normales durante la influencia de sistemas tropicales y suelen mantenerse mientras persista la cobertura nubosa asociada al fenómeno.

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Ante el pronóstico de lluvias continuas, los organismos de protección civil reiteraron el llamado a la población para extremar las medidas de precaución, en especial en comunidades vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Las autoridades recomendaron evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse informados a través de canales oficiales y revisar las condiciones de viviendas ubicadas en zonas de riesgo.

También exhortaron a los conductores a extremar precauciones en carreteras y calles donde las lluvias podrían reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes de tránsito.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) indicó que uno de los factores que podría agravar las inundaciones urbanas es la acumulación de desechos sólidos en tragantes, cunetas y canales de evacuación de aguas lluvias.

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Las autoridades insistieron en la importancia de que la ciudadanía contribuya a mantener limpios los sistemas de alcantarillado y evite arrojar basura en espacios públicos, ya que esta práctica incrementa el riesgo de inundaciones.

La advertencia de los organismos de emergencia se produjo pocos días después de las lluvias que afectaron diversos sectores del departamento de Cortés.

Las precipitaciones ocasionaron dificultades en la movilidad de algunas ciudades y dejaron en evidencia la vulnerabilidad de ciertos sectores urbanos frente a eventos meteorológicos de alta intensidad.

Los mayores efectos de la onda tropical se sentirán entre la noche del lunes y el martes, con aumento de precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Vigilancia por la temporada lluviosa

El ingreso de esta nueva onda tropical confirma que la temporada lluviosa continúa activa sobre Honduras, un período caracterizado por el frecuente desplazamiento de sistemas atmosféricos provenientes del Caribe y el océano Atlántico.

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Los pronósticos indican que durante las próximas semanas podrían seguir registrándose fenómenos similares, por lo que las autoridades de protección civil mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones climáticas en todo el país.

La combinación de suelos saturados, drenajes obstruidos y precipitaciones intensas mantiene en alerta a las autoridades, que monitorean de cerca la evolución de la onda tropical que ingresará al territorio nacional durante las próximas horas.