El Salvador: La Dirección de Integración inaugura una escuela integradora en San Miguel

La Dirección de Integración abrió en San Miguel una nueva Escuela Integradora con cursos vocacionales gratuitos para personas desde los siete años. (Cortesía: Dirección de Integración)

La Dirección de Integración abrió en San Miguel una nueva Escuela Integradora que ofrecerá cursos vocacionales gratuitos todos los fines de semana para personas desde los siete años, una apuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele para ampliar el acceso local a formación educativa, artística, deportiva, tecnológica, psicológica y técnica.

El programa prevé atender a 800 personas cada fin de semana, según explicó Cynthia Azucena Rubio Véliz, técnico del programa Escuelas Integradoras de la Dirección de Integración. La sede funciona en la 6ª avenida sur, en la oficina regional de San Miguel, los sábados de 13:00 a 17:00 y los domingos de 08:00 a 12:00.

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La escuela concentra cinco áreas de trabajo: deporte, arte, tecnología, capacitación técnica y psicología. Según Rubio Véliz, la oferta está dirigida a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, siempre que tengan al menos siete años.

La escuela ofrece talleres gratuitos en cinco áreas de formación

En deporte, la institución impartirá talleres de fútbol, ajedrez, defensa personal, voleibol y básquetbol, según Rubio Véliz. En arte, la oferta incluye música, dibujo al natural, danza, coreografía en grupo y aeróbicos.

En el área de psicología habrá atención individual, familiar y grupal, además de pintura como arteterapia, de acuerdo con Rubio Véliz. En tecnología, la escuela ofrecerá formación sobre uso correcto de la inteligencia artificial, herramientas para el trabajo y uso correcto de redes sociales.

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La quinta área corresponde a la capacitación técnica. Según Rubio Véliz, allí se impartirán cursos de inglés en niveles básico, intermedio y avanzado, junto con talleres vocacionales de barbería, elaboración de velas artesanales y piñatería.

“Todos esos talleres que he mencionado son totalmente gratis para la población”, afirmó Rubio Véliz. La funcionaria añadió que el objetivo del programa es abrir “espacios de desarrollo y de aprendizaje” y ampliar el alcance de la escuela por encima de las 800 personas previstas por fin de semana.

La apertura estuvo acompañada por grupos musicales y de baile de la institución. Después, autoridades de Integración y de Ahuachapán Centro recorrieron las instalaciones, mientras vecinos de la zona comenzaron a inscribirse en las capacitaciones que más les interesaban.

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La Escuela Integradora de San Miguel prevé atender a 800 personas cada fin de semana con actividades los sábados y domingos. (Cortesía: Dirección de Integración)

Vecinos de San Miguel destacaron la cercanía de la sede y el acceso sin costo

Jazmín Orellana, beneficiaria de San Miguel, valoró la gratuidad del programa y su alcance para la niñez y la juventud. “Hay muchos niños que no pueden tener este tipo de actividades y lo que más nos ayuda es que es totalmente gratis para ellos”, dijo.

Orellana relató que su hija mayor se interesó de inmediato por el taller de inglés y que su hija menor, de nueve años, eligió natación. También señaló que el proyecto incorpora a personas adultas, después de observar inscripciones en cursos como velas, barbería y estilismo.

Rosa Teresa Ruiz López, residente de San Miguel, dijo que la nueva sede evita desplazamientos largos para acceder a cursos. “Ya no tenemos que viajar muy lejos para ir a tomar un curso”, sostuvo al mencionar opciones como natación, inglés, danza, deporte y baloncesto.

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Ruiz López contó que asistió con sus dos hijas, de 16 y siete años. La mayor quiere aprender danza y la menor mostró interés inicial por natación, según relató.

Blanca Amadaí Sarabia Carpio, procedente del cantón El Rodeo, en el distrito de Moncagua, dijo que los talleres pueden convertirse en una salida de emprendimiento. Al referirse a peluquería, afirmó que esa formación “lo podemos nosotros en un futuro tenerlo en casa, es un emprendimiento en lo cual nos va a ayudar bastante”.

La beneficiaria también subrayó que la convocatoria no excluye por edad. Según su testimonio, el valor del programa está en que incorpora a niños, adolescentes y adultos mayores en un mismo espacio de aprendizaje y en una sede más cercana para habitantes del departamento de San Miguel.

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