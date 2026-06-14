Las remesas hacia República Dominicana suben 5.4 % y alcanzan USD 5,170.1 millones entre enero y mayo de 2026

Las remesas a República Dominicana sumaron USD 5,170.1 millones entre enero y mayo de 2026, según el Banco Central de la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias dominicanas recibieron USD 5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Esta cifra representa un aumento del 5.4 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en mayo, los envíos sumaron USD 1,090.2 millones, lo que supone un incremento de USD 104.8 millones frente a mayo de 2025 y un crecimiento interanual del 10.6 %. El monto también fue superior en USD 30 millones (2.8 %) respecto a abril de 2026.

El BCRD atribuyó este comportamiento principalmente a los envíos realizados por la diáspora dominicana residente en Estados Unidos. Durante mayo, ese país fue el origen del 82.3 % de los flujos formales, lo que equivale a USD 827.9 millones. Este resultado está ligado a la situación del mercado laboral estadounidense: el sector servicios sigue creciendo, el índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero del ISM alcanzó 54.5 en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo en 4.3 %. Además, en ese mes se crearon 172,000 nuevos empleos.

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En términos simples, la mayor parte del dinero que llegó a República Dominicana en mayo tuvo como origen Estados Unidos. Este patrón se explica por la presencia de la comunidad dominicana y el desempeño del mercado laboral en ese país.

Estados Unidos originó el 82.3 % de las remesas formales de mayo hacia República Dominicana, con USD 827.9 millones enviados por la diáspora dominicana. (EFE/Sebastiao Moreira)

España ocupó el segundo lugar como país emisor, con USD 62 millones enviados en mayo, lo que representa el 6.2 % del total. Le siguieron Italia y Haití con 1.2 % cada uno, y Suiza con 1.1 %. El resto de las remesas provino de países como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.

A nivel interno, el Distrito Nacional concentró el 49.7 % del flujo recibido en mayo. Las provincias de Santiago y Santo Domingo captaron el 10.1 % y el 6.8 %, respectivamente. Así, las zonas metropolitanas del país agruparon dos tercios del total de los recursos transferidos por la diáspora durante ese mes.

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El ingreso de remesas ha tenido un impacto directo en la economía. Según el BCRD, el flujo de divisas permitió que el peso dominicano se apreciara un 7.8 % frente al dólar desde diciembre de 2025. Además, las reservas internacionales al cierre de mayo alcanzaron USD 15,771.1 millones, cifra que representa el 11.7 % del PIB y cubre 5.7 meses de importaciones, situándose por encima de los niveles recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

El Distrito Nacional concentró el 49.7 % de las remesas recibidas en mayo, mientras Santiago y Santo Domingo captaron el 10.1 % y el 6.8 %. (EFE/Lenin Nolly)

Para el resto del año, el Banco Central espera que la entrada de divisas siga en alza. Se estima que el turismo aportará más de USD 11,900 millones, las remesas superarán los USD 12,200 millones, y la inversión extranjera directa (IED) pasará los USD 5,300 millones. En conjunto, sumando exportaciones y otros servicios, el país podría cerrar 2026 con ingresos superiores a USD 50,200 millones.

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El Banco Central señaló que continuará atento a la evolución del entorno económico y a los desafíos internacionales, como los conflictos en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo, que han elevado las presiones inflacionarias y reducido el ingreso disponible de los hogares a nivel global. En este escenario, el flujo constante de remesas ha sido un respaldo importante para la economía dominicana y para muchas familias del país.