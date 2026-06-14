El video que captó la caída de uno de los helicópteros tras la colisión aérea que dejó seis muertos en Río de Janeiro

Una cámara de seguridad registró los segundos posteriores al choque entre las aeronaves en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Las imágenes muestran el descenso descontrolado de uno de los aparatos antes de la explosión que siguió al impacto

Una cámara de seguridad instalada en un complejo residencial de Río de Janeiro registró el momento en que uno de los helicópteros involucrados en la colisión aérea de este domingo cayó sobre una zona urbana de Recreio dos Bandeirantes. El accidente dejó seis muertos, entre ellos el cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspi. Las imágenes del impacto comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y se viralizaron pocas horas después de la tragedia.

Oliver Tree se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional. El 6 de junio había ofrecido un concierto en São Paulo y tenía previsto iniciar la etapa europea de su tour el próximo 13 de julio en Lisboa

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El video muestra a una de las aeronaves descendiendo de forma abrupta después del impacto ocurrido en pleno vuelo. Segundos más tarde, el aparato desaparece detrás de edificios cercanos y una explosión sacude el área donde terminó precipitándose. Otros registros realizados por vecinos desde distintos puntos del barrio también captaron columnas de humo y fuego elevándose sobre la zona del siniestro.

Oliver Tree muestra su dualidad artística posando con su icónico corte de tazón y gafas de sol rojas, junto a una escena del video musical "Life Goes On" donde aparece con un traje y humo.

De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, dos helicópteros colisionaron en el aire durante la mañana de este domingo. Tras el choque, ambas aeronaves cayeron en distintos puntos de un predio ubicado junto a la Avenida das Américas, una de las principales arterias de esa zona de Río de Janeiro.

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El portavoz del Cuerpo de Bomberos, mayor Fábio Contreras, confirmó que no hubo sobrevivientes.

“Nadie a bordo sobrevivió”, declaró el funcionario al referirse a las consecuencias del accidente.

Los incendios provocados por el impacto alcanzaron varios vehículos tras el choque entre dos helicópteros en el oeste de Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

Uno de los helicópteros se incendió inmediatamente después de impactar contra el suelo. Las llamas alcanzaron varios vehículos estacionados en el terreno donde ocurrió la caída, provocando nuevas explosiones que pudieron observarse desde distintos sectores de la ciudad. El humo generado por el incendio era visible a varios kilómetros de distancia.

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La segunda aeronave no se incendió, aunque terminó completamente destruida. Según los primeros reportes, cayó invertida y quedó separada del otro punto de impacto.

El video documenta las consecuencias de un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro. Se observa una gran columna de humo negro y fuego afectando un área con numerosos vehículos estacionados. Múltiples automóviles presentan daños por quemaduras o se encuentran en llamas. Personas transitan y observan la situación en las inmediaciones. Restos de escombros yacen sobre un terreno de hierba junto a los vehículos afectados. Es un reportaje de cobertura de evento.

Los restos de ambos aparatos quedaron esparcidos en una amplia área. Fragmentos de fuselaje, piezas mecánicas y parte de la cola de una de las aeronaves aparecieron a decenas de metros del lugar principal del accidente. Uno de esos componentes terminó sobre la terraza de un edificio vecino.

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Las autoridades movilizaron decenas de efectivos y múltiples vehículos de emergencia para controlar la situación. Durante varias horas, los equipos de rescate trabajaron para extinguir el fuego, asegurar el perímetro y descartar posibles fugas de combustible.

Mientras tanto, especialistas de la Fuerza Aérea Brasileña iniciaron las tareas para determinar qué ocurrió antes de la colisión. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos informó que investigadores fueron enviados al lugar para realizar la denominada “acción inicial”, una etapa que incluye la recopilación de evidencias, la preservación de restos y la reconstrucción preliminar de los hechos.

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Restos de una de las aeronaves quedaron esparcidos sobre el terreno tras la colisión de dos helicópteros que dejó seis muertos en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

“Profesionales calificados y acreditados aplican técnicas específicas para la recolección y confirmación de datos”, señaló la institución en un comunicado. El organismo agregó que también se efectuará una evaluación de los daños y un relevamiento de toda la información necesaria para avanzar con la investigación.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad y los videos captados por residentes podrían convertirse en elementos clave para reconstruir los últimos segundos del vuelo de ambas aeronaves y establecer cómo se produjo la colisión que terminó en tragedia.

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