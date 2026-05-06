Se terminan los días cálidos en el AMBA: llega la ciclogénesis y rige una alerta amarilla por tormentas

El SMN indicó que se esperan fuertes lluvias en el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una alerta amarilla por fuertes tormentas. Además, el resto de la semana estará marcada por lluvias, descenso térmico y vientos fuertes, con una mejora progresiva a partir del domingo. Y catorce provincias están bajo alertas meteorológicas.

Según el SMN, este miércoles se presenta con probabilidad de precipitaciones entre 10% y 70%, especialmente durante la tarde y la noche. En este sentido, se esperan tormentas intermitentes y una temperatura máxima de 23°C, con mínima de 19°C. El viento sopla del sector sur, con vientos que pueden alcanzar los 22 km/h.

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Desde Meteored indicaron que, para el AMBA, la previsión también indica “riesgo de tormentas fuertes a severas en la noche del miércoles y primeras horas del jueves, con probable caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Pero el impacto del viento en las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires y el norte patagónico, será aún más severo: se esperan ráfagas de hasta 100 km/h, con acumulados de 40 a 70 mm en la costa bonaerense”.

El jueves, el SMN prevé condiciones inestables, lluvias y ráfagas de viento. Las temperaturas oscilarán entre 16°C y 20°C. El viento mantendrá intensidad, con ráfagas de hasta 59 km/h, predominando del sur y sudeste. El SMN resaltó que la probabilidad de precipitaciones se ubica entre 10% y 70% a lo largo de la jornada.

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La imagen ilustra el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional para Mar del Plata, anticipando lluvias y tormentas seguidas de vientos fuertes y un descenso de temperatura antes de un fin de semana más soleado.

Para el viernes, el parte anticipa un marcado descenso térmico. Se pronostica una temperatura máxima de 14°C y mínima de 8°C, con viento sostenido y ráfagas intensas del sur. La probabilidad de lluvias desciende, aunque se mantienen condiciones ventosas.

Respecto al fin de semana, el sábado continuará la influencia de vientos intensos, con temperaturas que oscilarán entre 9°C y 14°C. El SMN informó que se mantiene un bajo riesgo de lluvias y persisten las ráfagas de viento, que pueden superar los 50 km/h.

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A partir del domingo, el organismo prevé mejoras en las condiciones climáticas, con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. Las máximas alcanzarán los 16°C y las mínimas descenderán a 7°C, sin probabilidades de precipitaciones. El lunes 11 y el martes 12 se anticipan jornadas con buen tiempo, cielos parcialmente nublados y temperaturas máximas de hasta 18°C.

Entre los datos relevantes del informe del Servicio Meteorológico Nacional, sobresalen la persistencia de vientos fuertes durante jueves, viernes y sábado, así como el descenso de hasta 10 grados en las temperaturas mínimas entre el jueves y el viernes.

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La variación en las condiciones responde al avance de un frente frío sobre la región, asociado a sistemas de baja presión y desplazamiento de masas de aire. Este fenómeno provocará precipitaciones, ráfagas y una disminución marcada de la temperatura, hasta la recuperación gradual a partir del domingo.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa así una semana de cambios intensos en el clima, con énfasis en la inestabilidad de la primera mitad y la llegada de aire frío.

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Las alertas en el resto del país

Las alertas meteorológicas en todo el país

Por tormentas, el organismo climatológico que casi toda la provincia de Buenos Aires y el este y centro de La Pampa están bajo alerta naranja. A su vez, en el resto del territorio bonaerense y pampeano, este de Río Negro y San Luis, sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos rige alerta amarilla. Por lo cual, las recomendaciones son:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En tanto, el este de Chubut y el suroeste de Neuquén está bajo alerta amarilla por lluvias, mientras que al sur de la zona cordillerana neuquina se mantiene alerta naranja. Por lo cual, se solicita:

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Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Conducí con precaución.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Carga los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por nevadas, las áreas afectadas son parte de la cordillera neuquina (alerta naranja) y la mendocina (alerta amarilla). En este escenario, el SMN indica:

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Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es imprescindible.

Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por fuertes vientos, las provincias afectadas son La Pampa, San Luis, Mendoza y el cordón cordillerano que incluye a San Juan, La Rioja y Catamarca. Por lo que se pide mantenerse a resguardo, asegurar cualquier tipo de objeto que pueda ser arrastrado por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución a la hora de conducir.

Por último, también rige una alerta amarilla por viento Zonda en la parte céntrica de las provincias de Mendoza, parte de San Juan, La Rioja y Catamarca. Mientras que en una sección de San Juan, la misma asciende a alerta naranja. A las mismas recomendaciones en caso de fuertes vientos, se pide además evitar conducir si la visibilidad está reducida, hidratarse y proteger los ojos y nariz del polvo con el uso de anteojos y barbijo. Y no encender fuego.

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