Por qué los omega-3 son fundamentales para el equilibrio emocional y la función cerebral

Los ácidos grasos omega-3 estabilizan el estado de ánimo durante el invierno y mejoran la resiliencia emocional frente al frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse bien no es solo cuestión de actitud: la ciencia demuestra que lo que comemos puede cambiar radicalmente nuestro estado de ánimo. Entre todos los nutrientes, los ácidos grasos omega-3 destacan como verdaderos protagonistas en la salud emocional y cerebral.

Desde la prevención de la depresión hasta la mejora de la resiliencia ante el estrés, estos compuestos esenciales —respaldados por investigaciones de vanguardia y la experiencia de especialistas— ofrecen una vía natural y efectiva para potenciar el bienestar mental, proteger el cerebro y enfrentar los desafíos del día a día con mayor equilibrio.

Por qué los omega-3 son fundamentales

La dietista registrada Samantha Peterson, de la University of California, Davis, afirma que, para sostener el bienestar emocional, los omega-3 —en particular el EPA y el DHA— son especialmente efectivos. Estas grasas, presentes en alimentos seleccionados, contribuyen a contrarrestar los efectos de los días cortos y los cambios en las rutinas.

El 60% del cerebro se compone de grasas, y los omega-3 son esenciales para mantener la comunicación eficiente entre las neuronas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peterson sostiene que la alimentación es el recurso más accesible para equilibrar el ánimo, a menudo con resultados más notables que otras modificaciones saludables.

La médica especialista en salud y nutrición Bronwyn Holmes, de la Harvard Medical School, coincide al destacar la importancia de los omega-3 y su función en el organismo. “El 60% del cerebro está compuesto por grasas, y los ácidos grasos omega-3 forman parte de las membranas celulares cerebrales. Su déficit ralentiza la comunicación entre las células, un efecto que puede afectar el ánimo con mayor intensidad”, explica Holmes.

A nivel celular, los omega-3 mantienen la fluidez de las membranas neuronales. Holmes indica que estos nutrientes permiten que los receptores y las proteínas responsables de la señalización funcionen de manera eficiente. Este mecanismo favorece el adecuado funcionamiento de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que inciden directamente en el bienestar emocional.

Consumir semillas, frutos secos y vegetales de hoja verde promueve la función de los neurotransmisores y el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los beneficios más relevantes de los omega-3 es la reducción de la inflamación cerebral, que se vincula con el bajo estado de ánimo. En tanto, Peterson destaca que, en muchas personas, incrementar el consumo de omega-3 se traduce en una mejora visible del ánimo y la resiliencia emocional durante los meses fríos.

Evidencia científica sobre los efectos emocionales

Investigaciones recientes muestran que una menor neuroinflamación favorece la estabilidad emocional y ayuda a regular el ánimo. Ensayos controlados han demostrado que el consumo regular de omega-3 reduce la actividad inflamatoria en áreas cerebrales clave para la regulación emocional y el procesamiento del miedo. Esto se asocia también con una disminución de la ansiedad y del riesgo de depresión.

Estudios recientes demuestran que el consumo de omega-3 disminuye la ansiedad y el riesgo de depresión mediante la reducción de la neuroinflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Holmes añade que los efectos protectores de estos nutrientes superan el alivio de la ansiedad. Según revisiones de estudios, las fórmulas ricas en EPA resultan más eficaces que el placebo para reducir la depresión.

Peterson aporta que una revisión sistemática encontró que la suplementación con omega-3 mejora los síntomas depresivos, especialmente en personas con inflamación elevada, y que la combinación de EPA y DHA resulta fundamental para el bienestar emocional.

Fuentes alimentarias y recomendaciones prácticas

Bronwyn Holmes, de la Harvard Medical School, recomienda priorizar pescados grasos como salmón, caballa, sardinas y anchoas, ya que son las mejores fuentes de EPA y DHA. Sugiere consumir dos porciones de 113 gramos por semana para asegurar una buena ingesta de omega-3.

Entre las opciones vegetales, sobresalen las semillas de lino molidas, chía y nueces. Aunque el cuerpo convierte el ALA vegetal en EPA y DHA con menor eficiencia, Holmes aconseja agregarlas regularmente a comidas como avena, yogur o batidos.

En tanto, las verduras de hoja verde oscura, como espinaca, aportan pequeñas cantidades de omega-3 y otros nutrientes clave.

Pescados grasos como el salmón, la caballa, las sardinas y las anchoas representan las mejores fuentes naturales de omega-3 EPA y DHA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporación sencilla a la rutina diaria

Para asegurar la presencia de estos nutrientes en la dieta diaria, los especialistas aconsejan realizar modificaciones simples en la rutina. Holmes recomienda iniciar el día con un pudín de chía con leche de almendras y frutos rojos, agregar nueces a la ensalada del almuerzo y consumir pescado graso en la cena dos veces por semana. Frente a la preocupación por el mercurio en el pescado, sugiere elegir sardinas y anchoas.

Ambas especialistas coinciden en que los beneficios emocionales suelen observarse luego de seis a ocho semanas de consumo constante de estos alimentos. A largo plazo, modificar los hábitos alimentarios resulta más efectivo y sostenible que depender exclusivamente de suplementos dietéticos.

El pudín de chía con leche de almendras y frutos rojos es una opción sugerida para un desayuno nutritivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir alimentos ricos en omega-3 y acompañarlos con otros nutrientes que favorecen su absorción es una estrategia práctica y eficaz para fortalecer la salud emocional. Incorporar estos ingredientes a la dieta diaria contribuye a mejorar el bienestar general y la función cerebral.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health también enfatiza el valor de los omega-3 para la salud mental y recomienda priorizar fuentes naturales a través de una alimentación equilibrada.