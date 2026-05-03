EEUU y Filipinas desplegaron misiles antibuque NMESIS en las islas filipinas más cercanas a Taiwán

Cobertura periodística de un ejercicio militar conjunto de las fuerzas de Filipinas y Estados Unidos. El video muestra el despliegue de un sistema de misiles antibuque, transportado por un vehículo militar de grandes dimensiones en una zona de terreno abierto. Se observan soldados en uniforme de camuflaje supervisando equipos y vehículos. Múltiples unidades militares terrestres y un avión de transporte se localizan en una pista de aterrizaje. La actividad se realiza en islas próximas a Taiwán.

Las fuerzas filipinas y estadounidenses exhibieron el sábado el sistema de misiles antibuque NMESIS en la provincia de Batanes, cerca de Taiwán, durante los ejercicios militares anuales, mientras las tensiones se intensifican en torno a la isla autónoma que China considera su propio territorio.

La provincia más septentrional de Filipinas, con unos 20.000 habitantes, se encuentra a unos 160 kilómetros al sur de Taiwán, a lo largo del estrecho de Luzón, un corredor estratégico en la primera línea de la competencia entre las grandes potencias, Estados Unidos y China, por el dominio en la región de Asia-Pacífico.

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“Entrenar aquí en Batanes nos permite operar en un entorno diferente al que normalmente nos está permitido”, dijo el sargento mayor estadounidense Darren Gibbs.

“Esto nos brinda oportunidades únicas para utilizar el sistema y entrenar dentro de nuestras capacidades, y nos ofrece experiencias que normalmente no se nos ofrecen en nuestra formación diaria”.

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Gibbs afirmó que el NMESIS está diseñado para operar de forma remota y que “el propósito de este sistema es que sea totalmente autónomo, para que no necesitemos un conductor o pasajero dentro del vehículo”.

Un miembro del ejército estadounidense camina cerca de vehículos y equipos utilizados para el sistema de misiles antibuque NMESIS (Sistema Expedicionario de Interdicción de Buques de la Armada y la Infantería de Marina) durante ejercicios militares conjuntos en Basco, provincia de Batanes, Filipinas, el 2 de mayo de 2026. REUTERS/Adrian Portugal

“Le diremos adónde ir y luego programaremos lo que tiene que hacer”, dijo.

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El NMESIS, un sistema de misiles antibuque costero de gran movilidad diseñado para atacar buques de superficie desde posiciones terrestres a distancias de unos 185 km (115 millas), fue transportado a Batanes en un avión de transporte estadounidense C-130 y posicionado en la capital, Basco, que cuenta con una de las dos pequeñas pistas de aterrizaje de la provincia insular.

Francisco Lorenzo, director de los ejercicios militares filipinos, declaró a Reuters que el despliegue de armamento estadounidense, como el NMESIS, en Batanes forma parte de los esfuerzos por probar su viabilidad operativa en zonas remotas. El NMESIS también se desplegó en Batanes durante las maniobras militares del año pasado.

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“Es parte del entrenamiento para probar la viabilidad o ensayar su despliegue allí cuando sea necesario”, dijo Lorenzo. Uno de los objetivos del Balikatan, como se denominan los ejercicios anuales conjuntos de las fuerzas estadounidenses y filipinas, es practicar la “defensa de nuestro territorio con nuestros aliados”, añadió.

El NMESIS no se utilizaría en operaciones de ejercicios reales y fue llevado a Batanes únicamente para ensayos de despliegue y apoyo a la simulación durante los juegos de guerra.

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Un vehículo utilizado para el Sistema Expedicionario de Interdicción de Buques de la Armada y la Infantería de Marina (NMESIS) permanece en pie durante ejercicios militares conjuntos entre Filipinas y Estados Unidos en Basco, provincia de Batanes, Filipinas, el 2 de mayo de 2026. REUTERS/Adrian Portugal

Afirmó que el sistema sería retirado de Batanes una vez finalizados los ejercicios. Estados Unidos también desplegó su sistema de misiles Typhon en Filipinas en 2024 para su uso en ejercicios conjuntos.

Pekín critica habitualmente el despliegue de armas estadounidenses en Filipinas, alegando que aumenta la tensión regional.

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El analista de seguridad Chester Cabalza, fundador y presidente del centro de estudios International Development and Security Cooperation, con sede en Manila, declaró a Reuters que “el NMESIS puede encender una mecha para Pekín y generar una disuasión asimétrica para Manila y Taipéi en el canal de Bashi, a lo largo del estrecho de Luzón”.

Según Cabalza, el sistema puede ser transportado por aire y desplegado en cualquier costa del archipiélago filipino en cuestión de horas, y es probable que Pekín vea su ubicación en Batanes como parte del “cerco liderado por Estados Unidos” a China.

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Los juegos de guerra involucran a 17.000 tropas

Las fuerzas filipinas y estadounidenses también llevaron a cabo ejercicios de ataque marítimo en Itbayat, un municipio de Batanes situado a unos 155 km de Taiwán y en el extremo norte del país.

Personal militar filipino y estadounidense se encuentra junto a vehículos y equipos utilizados para el sistema de misiles antibuque NMESIS (Sistema Expedicionario de Interdicción de Buques de la Armada y la Infantería de Marina) durante ejercicios militares conjuntos en Basco, provincia de Batanes, Filipinas, el 2 de mayo de 2026. REUTERS/Adrian Portugal

Más de 17.000 soldados participan en las maniobras militares de este año, incluidos unos 10.000 de Estados Unidos, a pesar de que Washington sigue muy involucrado en Oriente Medio.

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Recientemente, China intensificó sus actividades en el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán, aumentando su presencia naval alrededor de Taiwán y enviando un portaaviones a través del estrecho. Además, este mes instaló una barrera en la desembocadura del arrecife de Scarborough, según imágenes satelitales revisadas por Reuters.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ha declarado que los filipinos que trabajan y viven en Taiwán tendrían que ser evacuados en caso de guerra por la isla autogobernada, y que eso “arrastraría a Filipinas a la fuerza al conflicto”.

El secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, declaró en una entrevista con Reuters el 28 de abril que Manila cuenta con un plan de contingencia para evacuar a los filipinos en Taiwán si estalla un conflicto, pero no ofreció más detalles.

(con información de Reuters)