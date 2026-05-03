El Instituto Guatemalteco de Migración realizará jornada móvil de emisión de pasaportes en San Juan Tecuaco

El Instituto Guatemalteco de Migración realizará una jornada móvil de emisión de pasaportes en San Juan Tecuaco, Santa Rosa, del 5 al 7 de mayo. (Cortesía: Instituto Guatemalteco de Migración)

El Instituto Guatemalteco de Migración llevará a cabo una jornada móvil para la emisión de pasaportes en el municipio de San Juan Tecuaco, Santa Rosa, del 5 al 7 de mayo, con el propósito de descentralizar los servicios migratorios y facilitar el trámite a los habitantes de esta región. Esta iniciativa reducirá los traslados hacia la ciudad de Guatemala y eliminará el costo adicional por cita, según informó el Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). La entrega de los documentos gestionados durante esta jornada tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo, en el mismo punto donde se reciba la solicitud, permitiendo a los beneficiarios obtener el pasaporte con mayor comodidad.

El acceso a la jornada estará sujeto a cupo limitado, de acuerdo con lo comunicado por el IGM al medio AGN. Por esta razón, las autoridades solicitaron que quienes deseen participar agenden su cita en línea con anticipación y presenten el formulario generado debidamente firmado. Aquellos ciudadanos que ya cuenten con una cita programada en otra sede también podrán reprogramarla y optar por realizar su trámite en San Juan Tecuaco.

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Esta acción se inscribe en la estrategia nacional del IGM de acercar sus servicios a la población fuera del área metropolitana, una medida que representa una alternativa para cientos de vecinos de Santa Rosa y municipios aledaños. La posibilidad de tramitar o renovar el pasaporte sin desplazarse hasta las oficinas centrales en la capital contribuye a la reducción de gastos de transporte y horas de espera, de acuerdo con el reporte del AGN.

La iniciativa de pasaportes móviles permite descentralizar los servicios migratorios y facilita el trámite para los habitantes de Santa Rosa y áreas cercanas. (Cortesía: Instituto Guatemalteco de Migración)

Requisitos y costos para el trámite del pasaporte guatemalteco en 2024

Para aprovechar la jornada móvil, los interesados deberán presentarse en el salón de usos múltiples ubicado frente a la municipalidad y al parque central de San Juan Tecuaco, en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Es indispensable portar el documento personal de identificación (DPI) original y vigente, acompañado de una fotocopia de ambos lados en una sola hoja. Además, se debe presentar impreso el formulario de solicitud obtenido al agendar la cita en línea, el cual deberá estar firmado.

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En el caso de tener un pasaporte vencido o próximo a vencer, se requerirá una copia de la hoja de datos del documento. Si se ha solicitado una prórroga anteriormente, se deberá incluir también una copia de la misma. Las autoridades del IGM enfatizaron, en declaraciones a AGN, la importancia de revisar cuidadosamente toda la documentación antes de acudir, a fin de evitar demoras en el proceso.

Los costos oficiales del pasaporte no registran variaciones para esta jornada móvil. El documento con vigencia de cinco años mantiene un precio de USD 50, mientras que el de 10 años cuesta USD 85 y solo puede ser solicitado por mayores de 18 años, según explicó el Instituto al medio AGN. El pago correspondiente debe realizarse conforme a los procedimientos habituales, aunque el trámite para obtener la cita en este operativo especial permanece sin costo.

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El costo oficial del pasaporte guatemalteco se mantiene en USD 50 por cinco años y USD 85 por diez años únicamente para mayores de 18 años. (Cortesía: Instituto Guatemalteco de Migración)

Entrega personalizada y fechas definidas para recibir el pasaporte

El IGM estableció que la entrega de los pasaportes tramitados durante este operativo móvil será exclusivamente los días 12 y 13 de mayo, en el mismo salón de usos múltiples donde se gestionó la solicitud y en horario idéntico al de la jornada. El retiro del documento será personal: el titular deberá presentar el DPI original al momento de recoger el pasaporte. Esta medida busca garantizar seguridad y transparencia en el proceso, de acuerdo con la información oficial proporcionada a AGN.

Esta jornada móvil constituye parte de los esfuerzos institucionales para ampliar el acceso a trámites migratorios en distintas áreas del país, beneficiando especialmente a quienes enfrentan dificultades para trasladarse a la capital. Con la programación de actividades similares en el territorio nacional, el Instituto Guatemalteco de Migración busca consolidar una red más cercana y eficiente de servicios documentales para la ciudadanía.

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