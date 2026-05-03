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La frase de Messi que repercutió en el vestuario del Inter Miami tras la dura derrota luego de una ventaja de tres goles

Ian Fray, compañero del astro argentino, reveló qué les dijo después de caer por 4-3 ante el Orlando City

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Ian Fray, habla ante micrófonos tras el partido del Inter Miami ante Orlando City

El Inter Miami sufrió en el NU Stadium una de las derrotas más impactantes de la temporada tras dejar escapar una ventaja de tres goles frente al Orlando City. El equipo local, que se había adelantado con un 3-1 en la primera mitad, terminó cayendo 4-3 en el tiempo añadido ante la mirada atónita de los aficionados y de su principal figura, Lionel Messi.

El fastidio no sólo se pudo ver en la expresión del capitán de la selección argentina, sino también por su reacción en el vestuario con un fuerte mensaje.

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Tras el final, el argentino se dirigió directamente al túnel, evitando el contacto con la prensa y evidenciando su descontento. Poco después, su compañero de equipo Ian Fray habló ante los medios y compartió el mensaje que el ex Barcelona y PSG transmitió al plantel en el vestuario: “Nuestro capitán habló y, obviamente, nos dio un montón de palabras, primero, animándonos para el próximo partido y luego diciendo que esto es inaceptable, con lo que todos estamos completamente de acuerdo. Es inaceptable y, seguro que no volverá a suceder”.

El partido, que marcó el juego número cien de Messi con el club del sur de Florida, comenzó de manera inmejorable. Al minuto 4, Ian Fray abrió el marcador con un cabezazo. Poco después, Messi asistió a Telasco Segovia para ampliar la ventaja y, en el minuto 33, el propio capitán firmó el tercer tanto con un zurdazo. Todo parecía encaminado para una celebración, mientras el público del NU Stadium se preparaba para una jornada de fiesta deportiva en una ciudad que también recibía el Gran Premio de Fórmula 1.

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Sin embargo, la situación cambió drásticamente antes del descanso. Martín Ojeda descontó para el conjunto visitante y alteró el rumbo del encuentro. Tras el entretiempo, Orlando City incrementó la presión y comenzó a generar ocasiones de peligro. Ojeda se convirtió en el protagonista absoluto, marcando dos goles más y completando su triplete en la Major League Soccer (MLS). El empate llegó tras un penal cometido por Maximiliano Falcón y, en el minuto 93, Tyrese Spicer selló la remontada con un contragolpe letal.

La derrota dejó una huella psicológica en el grupo, que ha sido incapaz de ganar en casa en los primeros cuatro partidos disputados en su nuevo estadio. El Inter Miami suma tres empates y una derrota en el NU Stadium, a pesar de los ocho goles de Messi en diez encuentros de la temporada. El enfado del capitán fue compartido por otros referentes del plantel, como Noah Allen, quien admitió ante la prensa: “La actitud de todos tras el tercer gol fue desoladora; eso debe cambiar... Todos jugamos muy mal, así que tenemos que pasar página”.

El colapso defensivo del equipo se vio reflejado no solo en el resultado, sino también en la preocupación por la falta de carácter y disciplina en los momentos clave. El resultado no solo compromete la posición del equipo en la tabla, sino que también expone una fragilidad defensiva que podría afectar sus aspiraciones en la lucha por los play-offs de la Conferencia Este.

Actualmente, Inter Miami ocupa el tercer lugar y se prepara para visitar a Toronto el sábado 9 de mayo, un duelo considerado clave para recuperar confianza y demostrar si el mensaje de Messi logra traducirse en una mejoría en el campo.

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