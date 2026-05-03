Hezbollah amenazó con frustrar las negociaciones directas entre Líbano e Israel y advirtió que no las implementará

Imagen de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Un legislador de Hezbollah afirmó el domingo que el grupo sería capaz de “frustrar” los objetivos de las negociaciones directas entre el Líbano e Israel.

En un acto celebrado en honor a los combatientes de Hezbollah caídos en combate, Hassan Fadlallah declaró: “Estas negociaciones, con todos sus resultados, no nos conciernen y no las implementaremos”.

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Hezbollah involucró al Líbano en la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando lanzó cohetes contra Israel en apoyo de su aliado Irán.

Los ataques israelíes contra el Líbano han causado desde entonces la muerte de más de 2.600 personas y el desplazamiento de más de un millón.

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“Tenemos un pueblo libre y una resistencia firme capaz de frustrar todos los objetivos de estas negociaciones, que aumentan la profunda división en el país entre las facciones de nuestro pueblo y dentro del propio Estado”, dijo Fadlallah.

El diputado de Hezbollah, Hassan Fadlallah, asiste a una entrevista con Reuters en Beirut, Líbano, el 24 de marzo de 2026, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbolá, y durante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Fotografía: REUTERS/Yara Nardi

Los embajadores de Líbano e Israel en Estados Unidos han mantenido dos reuniones en Washington en las últimas semanas, las primeras de este tipo en décadas.

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La primera reunión propició una tregua en los combates entre Israel y Hezbollah, mientras que Líbano e Israel acordaron entablar negociaciones directas bajo la presión de Estados Unidos.

Los dos países están oficialmente en guerra desde 1948.

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Hezbollah ha rechazado enérgicamente las conversaciones, y su líder, Naim Qassem, las ha calificado de “pecado”.

Los partidarios del grupo armado han lanzado campañas contra el presidente y el primer ministro del Líbano a raíz de las negociaciones.

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Imagen de archivo de un vehículo militar israelí pasando junto a edificios destruidos, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano. 30 abril 2026. REUTERS/Shir Torem

Israel ha mantenido sus ataques mortales contra el Líbano a pesar del alto el fuego del 17 de abril, que pretendía poner fin a más de seis semanas de guerra entre su ejército y Hezbollah.

El ejército israelí emitió el domingo nuevas advertencias de evacuación para varias aldeas en el sur del Líbano, incluidas áreas que se encuentran fuera de la zona invadida por las tropas israelíes durante la guerra.

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La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, controlada por el Estado, informó posteriormente de una serie de ataques israelíes en el sur del país, incluso contra ciudades que no se mencionaban en la advertencia de evacuación.

El texto del alto el fuego otorga a Israel el derecho a actuar contra “ataques planeados, inminentes o en curso”.

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El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió el miércoles a Israel que implemente plenamente el alto el fuego antes de que puedan celebrarse las conversaciones.

Presidente libanés Joseph Aoun. REUTERS/Mohamed Azakir/Foto de archivo

Anteriormente, había declarado que las negociaciones tenían como objetivo detener la guerra, asegurar la retirada israelí del sur, demarcar la frontera y poner fin al “estado de hostilidad” con Israel.

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Fadlallah afirmó que “cualquier nuevo acuerdo que se establezca en el Líbano debe garantizar que nuestro país no será atacado de ninguna manera”.

(con información de AFP)