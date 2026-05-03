Olivier Giroud y el recuerdo de su famoso gol “de escorpión”: “Fui tocado por la gracia de Dios ese día”

El gol de Olivier Giroud que le valió el Premio Puskas (YouTube)

El 1 de enero de 2017, Olivier Giroud dio inicio al año futbolístico con un gol que terminaría siendo icónico, al punto tal que le valió el Premio Puskás de la FIFA. El delantero francés recordó en una entrevista con FourFourTwo los detalles detrás del golazo que hizo esa noche en el Emirates Stadium vistiendo los colores del Arsenal.

En el partido correspondiente a la fecha 19 de la Premier League 2016/17, Arsenal venció 2-0 al Crystal Palace. Ante casi 60.000 espectadores, Giroud, quien había regresado recientemente de una lesión, fue titular y tuvo una actuación destacada.

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Al minuto 17, tras un magnífico contraataque, el francés definió con un recurso que hizo delirar a todos. “Abrí el marcador con un remate conocido como ‘escorpión’, un recurso técnico de gran dificultad que sorprendió a propios y extraños en el Emirates Stadium. Ese día, todo fue perfecto: la jugada, el momento, la ejecución. La pelota pegó en el travesaño y entró. Siento que nunca podría volver a hacerlo”, relató a FourFourTwo.

La jugada se originó en un contragolpe veloz del Arsenal. Alexis Sánchez avanzó por la banda izquierda y envió un centro a media altura; Giroud anticipó la trayectoria del balón, realizó un movimiento acrobático lanzando el pie izquierdo hacia atrás y conectó la pelota con el talón, enviándola al fondo de la red tras golpear el travesaño.

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“Fui tocado por la gracia de Dios ese día”, afirmó Giroud, quien actualemnte juega en el Lille de Francia. El delantero, conocido por su fortaleza física y juego aéreo, sorprendió con una definición inusual dentro de la técnica individual.

Olivier Giroud sale a festejar tras marcar su gol de taco (PL)

El segundo gol del partido, obra de Alex Iwobi, quedó en segundo plano por el remate de Giroud. Como así también el contexto que rodeaba al equipo de Arsene Wenger que, por entonces, peleaba “cabeza a cabeza” el titulo de liga ante el Chelsea.

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El gol de Giroud fue cubierto ampliamente por los medios internacionales y generó millones de reacciones entre los hinchas. Incluso, varios llegaron a considerarlo como uno de los mejores en la historia de la Premier League.

Impacto en la carrera de Giroud

Para Olivier Giroud, su “escorpión” no fue solo un logro técnico, sino un episodio que influyó en su carrera. “Ese día cambió mi vida. Veo ese video una y otra vez, y la gente en todo el mundo sigue pidiéndome que les hable de ese momento”, expresó a FourFourTwo.

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El impacto mediático fue inmediato: su nombre y la imagen del gol recorrieron el planeta, y las redes sociales multiplicaron la difusión de la jugada.

El gol de escorpión le hizo ganar a Giroud el Premio Puskás de la FIFA en 2018 (YouTube/FIFA)

La FIFA reconoció la relevancia de ese tanto al concederle el Premio Puskás en la ceremonia de enero de 2018. Giroud ganó la votación frente a otros candidatos, consolidando el gol como un hito en el deporte. “No sé si veremos otro gol igual. Hemos visto otros intentos de escorpión con el paso de los años, pero creo que el mío fue realmente especial”, agregó el delantero que también tuvo pasos por Chelsea, Milan y Los Angeles FC.

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El reconocimiento del máximo organismo del fútbol mundial también elevó el perfil del campeón del mundo con Francia, y reafirmó el prestigio de la liga inglesa como vitrina de grandes momentos futbolísticos.

“Tal vez el partido en sí no fue tan influyente, pero ese momento, desde una perspectiva personal, tuvo gran repercusión en mí”, sentenció reconociendo que, ,a pesar de los logros obtenidos con clubes y la selección, la gente le sigue recordando aquel autentico golazo.

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