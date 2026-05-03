Cuáles son los factores que los ginecólogos consideran clave para atravesar la perimenopausia

La perimenopausia afecta la vida de millones de mujeres con síntomas físicos y emocionales que varían en intensidad y duración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perimenopausia transforma la vida cotidiana de millones de mujeres en el mundo, aunque sigue siendo un proceso poco comprendido y, en ocasiones, minimizado por la comunidad médica.

Según informó The Washington Post, este periodo previo a la menopausia genera un amplio abanico de síntomas físicos y emocionales, que pueden afectar la calidad de vida y la salud a largo plazo.

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El desconocimiento y la falta de diagnóstico oportuno dificultan el acceso a tratamientos efectivos y aumentan la sensación de aislamiento en mujeres que atraviesan esta etapa.

En los últimos años, figuras públicas como Michelle Obama, Oprah Winfrey y Naomi Watts abordaron públicamente la perimenopausia, lo que impulsó el debate sobre la importancia de visibilizar y comprender este fenómeno.

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El desconocimiento y la falta de diagnóstico oportuno dificultan el tratamiento efectivo de la perimenopausia y generan sensación de aislamiento (Europa Press)

Profesionales de la salud y pacientes coincidieron en que la información y el acompañamiento médico adecuado pueden marcar la diferencia en la gestión de los síntomas y en el bienestar general.

Un proceso hormonal complejo

La perimenopausia corresponde al periodo de varios años que precede la menopausia, definido por la fluctuación de dos hormonas principales: estrógeno y progesterona.

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De acuerdo con Anna Barbieri, ginecóloga obstetra consultada por el medio estadounidense estas hormonas, no existen de forma aislada. Están íntimamente relacionadas con otros procesos del organismo. El descenso y la irregularidad de la producción hormonal afectan no solo el sistema reproductivo, sino también el cardiovascular, el metabolismo y la salud ósea.

La perimenopausia implica fluctuaciones hormonales de estrógeno y progesterona que influyen en la salud cardiovascular, ósea y metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalló que la perimenopausia suele comenzar entre los 30 y 40 años, influida por factores genéticos. La duración promedio se sitúa en cuatro años, aunque puede variar ampliamente y llegar a extenderse hasta una década. El proceso culmina cuando la menstruación cesa por completo durante un año, dando paso a la menopausia y, posteriormente, a la posmenopausia.

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Síntomas y variabilidad

La experiencia de la perimenopausia resulta única para cada mujer. Según explicó Karen Adams, profesora clínica de Obstetricia y Ginecología en Stanford Health Care, los síntomas más frecuentes incluyen modificaciones en el ciclo menstrual, sofocos, sudores nocturnos, disminución de la libido, sequedad vaginal, dificultades para dormir, aumento de peso abdominal, ansiedad y depresión.

Adams indicó a The Washington Post que “puede ser completamente impredecible, y nunca sabes cómo te sentirás de un día para otro”.

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Otras manifestaciones abarcan dolores articulares y musculares, confusión mental, palpitaciones y sequedad en distintas partes del cuerpo. El historial médico de la persona influye en la aparición de ciertos síntomas: quienes sufrieron depresión o insomnio en etapas previas de su vida tienen mayor probabilidad de presentar esos cuadros durante la perimenopausia.

Los síntomas comunes de la perimenopausia incluyen sofocos, cambios en el ciclo menstrual, insomnio, ansiedad y dolores musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos síntomas varía significativamente. Algunas mujeres logran continuar con sus actividades habituales sin grandes inconvenientes, mientras que otras ven alterada su rutina diaria, especialmente cuando la intensidad de los síntomas aumenta en la etapa final de la transición.

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Diagnóstico y abordaje médico

Uno de los desafíos principales radica en la ausencia de una prueba específica para diagnosticar la perimenopausia. Según Kristen Venuti, ginecóloga obstetra de Northwestern Medicine, las fluctuaciones hormonales pueden variar drásticamente en cortos periodos, lo que dificulta el uso de exámenes de laboratorio como herramienta diagnóstica.

El procedimiento habitual consiste en descartar otras posibles causas de los síntomas, como alteraciones tiroideas o deficiencias de hierro y vitamina B12. Una vez excluidas esas condiciones, los profesionales sanitarios centran la atención en el manejo de los síntomas, recurriendo a tratamientos personalizados.

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Opciones terapéuticas y calidad de vida

Los especialistas coincidieron en que el abordaje de la perimenopausia se basa en la gestión de los síntomas y en la mejora del bienestar general. La utilización de anticonceptivos puede contribuir a estabilizar las hormonas y reducir síntomas molestos.

Adoptar hábitos de vida saludables y buscar acompañamiento profesional son estrategias clave para mejorar la calidad de vida durante la perimenopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es la terapia hormonal, que implica la administración de dosis bajas de estrógeno y progesterona, ya sea mediante parches cutáneos o comprimidos. Esta opción requiere una evaluación individual, dado que no resulta recomendable para todas las mujeres, en especial para aquellas con antecedentes de cáncer de mama.

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Barbieri señaló que la carencia de estrógeno también puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pérdida ósea. “Existen riesgos y beneficios al usar o no usar una terapia determinada, por lo que es fundamental que toda mujer en este grupo de edad consulte con un profesional sanitario”, afirmó la especialista.

Además del tratamiento farmacológico, los cambios en el estilo de vida, como priorizar el descanso, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y gestionar el estrés, forman parte de las recomendaciones para aliviar los síntomas. En situaciones donde persisten problemas de ánimo, los profesionales pueden recetar antidepresivos.

La búsqueda de apoyo médico cualificado es clave para quienes presentan síntomas que afectan su bienestar. Adams subrayó que “la perimenopausia es una etapa en la que las personas necesitan contar con la ayuda de un buen profesional de la salud con experiencia”. El acompañamiento profesional permite acceder a soluciones efectivas y mejora la experiencia durante la transición hacia la menopausia.