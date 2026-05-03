Deportes

El descuido de un camarógrafo por la “fanática más sexy del Mundial” durante el Gran Premio de Miami que causó furor en la F1

Ivana Knoll, conocida como Miss Croacia durante la Copa del Mundo 2022, irrumpió en el paddock de la Máxima en medio de un segmento de TV

Guardar
La modelo croata caminó junto a los comentaristas mientras estaban transmitiendo en vivo desde el paddock del GP de Miami

El regreso de la Fórmula 1 en Miami estuvo marcado por un episodio inesperado durante la retransmisión de Sky Sports. Un operador de cámara desvió la atención del público al enfocar a Ivana Knoll, la modelo croata popularmente conocida como la “aficionada más sexy” del Mundial 2022, en plena transmisión y ante millones de espectadores. El incidente, se volvió viral y generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios celebraron el momento con ironía y humor.

La aparición de Ivana Knoll en el paddock del Gran Premio de Miami no pasó desapercibida. La modelo, que ganó notoriedad internacional durante el Mundial de Rusia 2018 y que consolidó su fama en el Mundial de Qatar, suele compartir imágenes de sus visitas a los eventos deportivos más relevantes con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Este fin de semana, la croata volvió a Miami, ciudad que, desde la inclusión del circuito en el calendario de la F1 en 2022, se transformó en una cita fija para celebridades y personalidades del espectáculo. Entre los asistentes se encontraban Colin Farrell y Patrick Dempsey.

PUBLICIDAD

Durante un segmento en vivo, el equipo de comentaristas integrado por Simon Lazenby, Naomi Schiff y Jenson Button analizaba el desarrollo del fin de semana cuando la cámara captó a Ivana Knoll desfilando junto al grupo. Al acercarse al objetivo, el operador giró la lente hacia la modelo, lo que generó una reacción inmediata tanto en los integrantes del equipo como en los aficionados presentes. Un miembro de uno de los equipos de la Fórmula 1 fue visto reaccionando con asombro tras el paso de Knoll, imagen que también quedó registrada en la transmisión.

Knoll Doll, mujer de cabello oscuro y liso, viste un top negro, shorts de mezclilla y botas vaqueras. Posa sonriente en el circuito de Fórmula 1
La modelo croata estuvo presente en el paddock de Miami

El impacto de este momento se trasladó rápidamente a las redes sociales. Los espectadores no tardaron en compartir memes y comentarios sobre lo sucedido. Un usuario escribió: “Jajajaja la cámara está loca jajaja”, mientras que otro agregó: “El cámara olvidó que estaba en directo”. Entre las reacciones más destacadas, se leyó: “Todos nos distrajimos”. La situación fue interpretada con humor y desató una serie de bromas sobre la supuesta “distracción” del camarógrafo y su “dedicación” al trabajo.

PUBLICIDAD

Un espectador comentó: “Espero trabajar tan duro como el camarógrafo de la F1”, y otro apuntó: “Estoy bastante seguro de que muchos le están exigiendo una generosa bonificación”.

La presencia de Ivana Knoll en la Fórmula 1 se ha convertido en una constante desde que el Gran Premio de Miami se sumó al calendario de la categoría. La modelo, nacida en Alemania y elegida como la más bella de Croacia en 2016, relató en una entrevista con el portal Barstool Sports que su popularidad se disparó durante el Mundial de Qatar, donde su estilo en las gradas atrajo la atención de fanáticos y futbolistas. Knoll también apoyó a la selección croata en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, aunque el impacto mediático alcanzó niveles inéditos en la última cita en Medio Oriente.

Ivana suele estar presente en los estadios cada vez que la selección de fútbol croata participa de un importante torneo (Reuters)
Ivana suele estar presente en los estadios cada vez que la selección de fútbol croata participa de un importante torneo (Reuters)

En cuanto a la jornada que vivió en Miami, la croata compartió unas fotos y videos de lo que fue su paso por el paddock, además, en sus stories, hizo referencia al particular episodio del que fue protagonista.

La escena sirvió de preámbulo a una jornada que, en lo deportivo, tuvo como protagonistas a Lando Norris, ganador de la carrera sprint, y a Kimi Antonelli, quien se aseguró la pole position. Max Verstappen clasificó segundo, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri, mientras que Lewis Hamilton y George Russell completaron los primeros puestos de la parrilla.

La organización del evento también informó sobre un ajuste en el horario de la competencia, adelantando la largada a las 14:00 (hora de Argentina) ante el pronóstico de tormentas eléctricas. La decisión se tomó tras consultar a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y a las autoridades locales de Miami, en línea con la normativa de seguridad vigente en Florida, que exige la suspensión de actividades al aire libre en caso de riesgo de descargas eléctricas.

Celebrities en un click
La croata, Ivana Knoll, durante la semifinal entre Argentina y Croacia, en el Mundial de Qatar 2022.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFórmula 1Gran Premio de MiamiAutomovilismoIvana Knoll

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El récord que rompió Franco Colapinto tras la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1 en el GP de Miami

El piloto de Alpine terminó en el 8° puesto de cara a la carrera principal en Miami y logró la mejor ubicación para un argentino desde Carlos Reutemann

El récord que rompió Franco Colapinto tras la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1 en el GP de Miami

La historia de Sol Larraya Guidi, la nueva joya del tenis argentino que sueña en grande: “Quiero ser número 1 y ganar un Grand Slam”

La tandilense atraviesa una etapa clave en su desarrollo y se prepara para una nueva gira europea con Roland Garros y Wimbledon como grandes objetivos. Su historia, sus referentes, la convicción de construir un camino propio y el consejo que le dio Novak Djokovic

La historia de Sol Larraya Guidi, la nueva joya del tenis argentino que sueña en grande: “Quiero ser número 1 y ganar un Grand Slam”

Franco Colapinto largará desde el puesto 8 el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino logró su mejor clasificación en la Máxima y partirá en zona de puntos en el circuito urbano. Kimi Antonelli saldrá desde la pole. Transmiten Fox Sports y Disney+

Franco Colapinto largará desde el puesto 8 el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

“La capa dorada”, la cumbia dedicada a Lionel Messi por el periodista Chiche Ferro: “Mi sueño es que le llegue”

“Es una manera de pedirle perdón, porque creo que lo hemos maltratado un montón y él no nos merecía”, remarca el autor del tema, de larga trayectoria en los medios

“La capa dorada”, la cumbia dedicada a Lionel Messi por el periodista Chiche Ferro: “Mi sueño es que le llegue”

Su terrible accidente marcó a Ayrton Senna e inspiró el personaje de Brad Pitt en la película de la Fórmula 1

A Martin Donnelly le dieron la extremaunción tras un escalofriante choque en el GP de España de 1990. Estuvo en coma, sobrevivió de milagro y nunca más corrió de forma profesional

Su terrible accidente marcó a Ayrton Senna e inspiró el personaje de Brad Pitt en la película de la Fórmula 1
DEPORTES
El récord que rompió Franco Colapinto tras la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1 en el GP de Miami

El récord que rompió Franco Colapinto tras la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1 en el GP de Miami

La historia de Sol Larraya Guidi, la nueva joya del tenis argentino que sueña en grande: “Quiero ser número 1 y ganar un Grand Slam”

Franco Colapinto largará desde el puesto 8 el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

“La capa dorada”, la cumbia dedicada a Lionel Messi por el periodista Chiche Ferro: “Mi sueño es que le llegue”

Su terrible accidente marcó a Ayrton Senna e inspiró el personaje de Brad Pitt en la película de la Fórmula 1

TELESHOW
Georgina Barbarossa contó la depresión que superó a través de su programa de tele y el impacto que tiene en la gente

Georgina Barbarossa contó la depresión que superó a través de su programa de tele y el impacto que tiene en la gente

Sabrina Carballo volvió a las tablas y compartió cómo es criar a su hija y actuar al mismo tiempo: “No quiero perderme nada”

Entre humor, ternura y reflexión, Betiana Blum y Antonio Grimau apuestan a la emoción con “El diario de Adán y Eva”

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, del fenómeno de Betty, la fea al teatro porteño: “En Argentina se come delicioso donde sea”

Marta Fort recorrió las calles de Miami y visitó los lugares favoritos de su padre Ricardo: “Gastaba de a 50 mil USD”

INFOBAE AMÉRICA

Los miembros de la OPEP redefinen su estrategia tras el cimbronazo por la salida de los Emiratos Árabes Unidos

Los miembros de la OPEP redefinen su estrategia tras el cimbronazo por la salida de los Emiratos Árabes Unidos

La guerra en Medio Oriente redefine las rutas marítimas de los buques, con África como eje central

Estados Unidos retirará más de 5.000 soldados de sus bases en Alemania tras las tensiones con líderes de la OTAN

Los asesinos seriales que marcaron a Ecuador: del “Niño del Terror” al matricidio que estremeció al país

Giuseppe Busia, jefe anticorrupción de Italia: “La corrupción ya no usa valijas de dinero, hoy se oculta tras consultorías y sociedades pantalla”