Un piloto de Fórmula 1 fue descalificado antes del Gran Premio Miami: el beneficio para Alpine

El piloto de Red Bull fue sancionado de cara al GP de Miami (Reuters)

El piloto francés Isack Hadjar fue excluido tras la clasificación del Gran Premio de Miami luego que se detectó que su monoplaza infringía el reglamento técnico de la Fórmula 1. El equipo Red Bull admitió el error tras la verificación técnica en la que se halló que la tabla del suelo del RB22 sobresalía dos milímetros más allá de lo permitido por la normativa vigente para la temporada 2026. De esta forma, el número 6 largará desde el fondo de la grilla la carrera principal.

La decisión fue confirmada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) luego de una audiencia celebrada la mañana del domingo, en la que se oficializó la descalificación del piloto. El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, detalló en su informe: "Después de la clasificación, se comprobaron los volúmenes de legalidad en el coche número 06. La tabla del suelo lhs [lado izquierdo] y rhs [lado derecho] sobresalían 2 mm fuera del volumen de referencia RV-FLOOR BOARD. Como esto no cumple con el Artículo C3.5.5 del Reglamento Técnico de la Fórmula 1, remito este asunto a los comisarios para su consideración“.

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Durante la audiencia, los representantes del equipo Red Bull reconocieron el incumplimiento del reglamento técnico. El comunicado oficial de los comisarios especificó: "Los Comisarios escucharon a los representantes del equipo del coche Nº 6 (Isack Hadjar). No disputaron las conclusiones del Delegado Técnico de que partes de las tablas del fondo del lado izquierdo (LHS) y derecho (RHS) sobresalían 2 mm fuera del volumen de referencia RV-FLOOR BOARD“. La sanción implicó la exclusión de Hadjar de su posición original en la parrilla, por lo que el piloto francés debió tomar la partida desde el pitlane.

La FIA ha descalificado al coche número 6 de Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing)

El jefe de equipo de Red Bull, Laurent Mekies, asumió la responsabilidad y reconoció el perjuicio para el piloto y el equipo: "Cometimos un error y respetamos la decisión de los Comisarios. No se buscó ni se obtuvo ninguna ventaja de rendimiento a partir de este error. Aprenderemos de este incidente y revisaremos nuestros procesos para entender cómo ocurrió y tomar medidas para asegurarnos de que no vuelva a suceder“, dijo en declaraciones a Motorsport.

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”Como equipo, pedimos disculpas a Isack, a nuestros aficionados y a nuestros socios. Hoy aprendemos por las malas, pero vamos a seguir adelante. Ahora nuestro enfoque está en convertir lo mostrado ayer —que fue alentador— en un sólido rendimiento en carrera esta tarde“, agregó Miekes.

La exclusión de Hadjar generó un reordenamiento inmediato en la parrilla de salida, favoreciendo a otros pilotos. Pierre Gasly avanzó una posición y quedó noveno, situándose inmediatamente detrás del argentino Franco Colapinto, quien partirá desde el octavo lugar. Esta modificación supone una oportunidad estratégica para el equipo Alpine y otorga al piloto argentino una chance adicional para capitalizar posiciones en la largada.

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Gasly ganó un lugar en la grilla de partida tras la desclasificación de Hadjar luego de la clasificación (Sam Navarro-Imagn Images)

Previo al anuncio de su descalificación, Hadjar había expresado dificultades para adaptarse a las condiciones del trazado de Miami, caracterizado por bajo agarre y elevadas temperaturas en pista: "El coche era muy difícil de pilotar, era muy rápido. En la Q3 simplemente no pude conjuntarlo todo y, por otro lado, no tenemos velocidad en línea recta“, explicó el piloto tras la clasificación.

El francés agregó: ”Creo que es una pista muy complicada, con muy poco agarre y alta temperatura de pista. Así que no tiene nada que ver con lo que tuvimos en las primeras tres rondas. No es un circuito muy fluido con buen agarre. Es completamente diferente y Max es muy bueno adaptándose a estas condiciones. En las curvas puedo decirles que he progresado mucho en comparación con ayer. Simplemente no pude dejarlo todo tan limpio como él y, además, me falta en cada recta“.

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Mientras se resolvía la situación técnica de Red Bull, la organización de la Fórmula 1 y la FIA anunciaron otro cambio significativo para la jornada: el adelanto del horario de la carrera. En un comunicado oficial, la FIA confirmó: “Tras discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami (14 horas Argentina) debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera“.