Salud

Cinco síntomas que pueden alertar sobre problemas respiratorios graves: claves para actuar a tiempo

Reconocer las señales iniciales de una dificultad en la respiración resulta fundamental para prevenir complicaciones severas

Guardar
La identificación temprana de síntomas
La identificación temprana de síntomas respiratorios puede evitar complicaciones en adultos y niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer de forma temprana las señales de problemas respiratorios es esencial para prevenir complicaciones graves y, en algunos casos, salvar vidas. Diversos síntomas pueden pasar desapercibidos o confundirse con molestias menores, lo que retrasa el acceso a una valoración médica adecuada.

Estos cinco signos de alerta son importantes para actuar rápidamente ante una dificultad, tanto en adultos como en niños.

1- Dificultad para respirar (disnea)

La dificultad para respirar, también llamada disnea, constituye uno de los avisos principales y, a la vez, más difíciles de objetivar, ya que se trata de una sensación subjetiva. “La dificultad respiratoria es una sensación subjetiva: solo la persona que la siente puede decir si la tiene”, subraya MedlinePlus.

Las causas más frecuentes de disnea incluyen enfermedades pulmonares, afecciones cardíacas o problemas en la oxigenación de los tejidos. Esta sensación suele describirse como falta de aire u opresión al respirar, y puede agravarse al realizar actividades físicas o aparecer incluso en reposo cuando la enfermedad es avanzada.

La respiración acelerada o laboriosa
La respiración acelerada o laboriosa requiere atención médica inmediata, según especialistas (Freepik)

El reconocimiento temprano es especialmente importante si la disnea surge de forma súbita, empeora progresivamente o aparece tras un esfuerzo mínimo. Factores como antecedentes de asma, enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia cardíaca o infecciones aumentan el riesgo y requieren un control especial.

2- Respiración acelerada o laboriosa

Una respiración más rápida de lo habitual, o acompañada de un esfuerzo visible, puede ser un signo temprano de dificultad respiratoria. Cincinnati Children’s Hospital explica que la frecuencia de las respiraciones aumenta marcadamente en situaciones en las que no llega suficiente oxígeno al cuerpo.

De acuerdo con Harvard Health Publishing, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda se observa respiración rápida, superficial y trabajosa, incluso en reposo. La respiración acelerada suele ir acompañada de una sensación de ahogo e incapacidad para respirar con la rapidez y profundidad necesarias. No solo importa la frecuencia, sino también el esfuerzo con que se toma aire.

3- Cianosis o palidez

El color azulado en labios
El color azulado en labios o uñas es un signo de alerta ante falta de oxígeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de un tono azulado (cianosis) en la piel, labios o uñas señala una cantidad insuficiente de oxígeno en los tejidos. Según Cincinnati Children’s Hospital, cuando una persona no recibe tanto oxígeno como necesita, podría presentar una coloración azulada en la piel, alrededor de la boca, en el lado interior de los labios o en las uñas. En ocasiones, la piel puede notarse pálida o grisácea.

Harvard Health Publishing indica que la cianosis aparece conforme disminuye la oxigenación y representa un signo de alarma en el contexto de insuficiencia respiratoria. Se recomienda atender cualquier cambio brusco o sutil en la coloración, sobre todo si se acompaña de otros síntomas.

4- Ruidos respiratorios anormales: silbidos y otros sonidos al exhalar

La presencia de ruidos respiratorios anómalos, como sibilancias (silbidos) o sonidos agudos al exhalar, es otra señal relevante. MedlinePlus señala que las sibilancias surgen cuando el flujo de aire se ve obstaculizado por el estrechamiento de las vías respiratorias, produciendo un silbido característico.

Los ruidos anormales al respirar
Los ruidos anormales al respirar advierten sobre posibles enfermedades pulmonares o cardíacas (Freepik)

Las sibilancias suelen presentarse ante crisis de asma, infecciones o enfermedades cardíacas graves. Cincinnati Children’s Hospital añade que estos sonidos, descritos en ocasiones como “musicales” o “gruñidos”, indican vías respiratorias comprometidas y requieren evaluación médica, especialmente si es la primera vez que aparecen.

5- Retracciones, uso de músculos accesorios o hundimiento del pecho

El esfuerzo adicional para respirar puede observarse mediante retracciones: el pecho se hunde debajo del cuello, el esternón o entre las costillas al inspirar, reflejando un trabajo extra para llevar aire a los pulmones. Según Cincinnati Children’s Hospital, el ensanchamiento de las narinas o el uso excesivo de los músculos del cuello y tórax también son señales claras de esfuerzo respiratorio elevado.

El tiraje o las retracciones acompañan a cuadros intensos de dificultad para respirar, presentándose más en niños pequeños, aunque pueden observarse en adultos en situaciones agudas. Este signo puede hacerse más evidente si la dificultad respiratoria progresa.

Síntomas asociados que agravan la urgencia

La presencia de dolor en
La presencia de dolor en el pecho o confusión mental agrava la urgencia respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas manifestaciones acompañantes aumentan la gravedad de la situación y exigen atención inmediata. Entre ellas, Mayo Clinic destaca el dolor en el pecho, la confusión o alteraciones en el estado de conciencia, la sudoración fría, la agitación, el desmayo o las náuseas. La institución recomienda buscar asistencia médica de urgencia si la dificultad para respirar se acompaña de dolor en el pecho, coloración azulada en los labios o uñas, desmayo, náuseas o un cambio en el estado de alerta mental.

La presencia de agitación, confusión o disminución repentina de la conciencia requiere evaluación urgente. Además, en personas con antecedentes cardíacos o respiratorios, el aumento de la disnea o la aparición de síntomas asociados puede indicar un empeoramiento significativo de la enfermedad previa.

Si cualquiera de estas señales aparece de forma súbita, persiste o se agrava, es imprescindible consultar rápidamente con un médico. Las fuentes médicas destacan que el reconocimiento precoz y la atención profesional oportuna pueden evitar complicaciones mayores.

MedlinePlus aconseja acudir a urgencias si la dificultad para respirar es intensa o se acompaña de signos de alarma. También hay que prestar especial atención a personas con enfermedades cardíacas o pulmonares previas, ya que pueden requerir valoración urgente incluso ante síntomas leves.

Temas Relacionados

Dificultad para respirarProblemas respiratoriosDisneaCianosisSibilanciasEnfermedades pulmonaresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuatro estrategias avaladas por la ciencia para prevenir lesiones óseas en atletas femeninas

Un equipo de expertos de la Universidad de Stanford identificó aspectos habitualmente subestimados en las fracturas por estrés durante el entrenamiento en el alto nivel deportivo. Cómo evitarlo

Cuatro estrategias avaladas por la

Cinco alimentos que aportan melatonina natural y que no producen efectos negativos como los medicamentos

Seleccionar ciertas fuentes en la alimentación impulsa procesos del organismo vinculados a la memoria y la reparación celular

Cinco alimentos que aportan melatonina

Investigan cómo el cerebro de pacientes con Parkinson acumula sustancias que afectan su funcionamiento

Una investigación de la India demostró que ciertas variantes de la proteína α-sinucleína capturan indiscriminadamente proteínas y orgánulos, lo que podría abrir caminos para terapias que frenen la progresión de esta enfermedad

Investigan cómo el cerebro de

¿La atención sostenida cayó a 40 segundos? Cuál es el impacto de la vida digital en la salud mental, según expertos

El fenómeno preocupa a científicos y profesionales de la salud que exploran cómo los hábitos diarios, el entorno laboral y las exigencias tecnológicas influyen en la capacidad de concentración y bienestar en la actualidad

¿La atención sostenida cayó a

Suplemento de vitamina B3 relacionado con un menor riesgo de cáncer de piel

Healthday Spanish

Suplemento de vitamina B3 relacionado
DEPORTES
Ángel Romero reveló detalles de

Ángel Romero reveló detalles de su llegada a Boca Juniors: cómo lo convenció Riquelme y el rol clave de su hermano Óscar

El TAS habilitó a los tres jugadores argentinos suspendidos por falsificar documentos: el club de Primera División que se beneficiaría

La increíble reacción del Colo Barco por el gol que le hicieron a su equipo pese al triunfo por 4-1: “Tenemos que jugar serio”

El tenis argentino retoma el calendario con acción en Sudamérica y Asia: quiénes juegan esta semana

De película: se entrenó con su nuevo equipo, pero antes de firmar contrato recibió otra oferta y se escapó de la concentración

TELESHOW
Gran Hermano Generación Dorada tiene

Gran Hermano Generación Dorada tiene fecha de estreno: cuándo será la vuelta del reality de Telefe

Yanina Latorre reveló la interna que existiría entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres con sus ex: “Para qué salen estos dos”

El almuerzo de Willem Dafoe en José Ignacio antes de su visita a la Argentina

La palabra de Sofía Gala sobre las versiones de romance con Fito Páez: “Tenemos un vínculo muy profundo”

El elogio de Natalie Portman a Dolores Fonzi que revivió un escándalo de hace 20 años con Gael García Bernal en el medio

INFOBAE AMÉRICA

Represión en Irán: el régimen

Represión en Irán: el régimen detiene a manifestantes heridos en los hospitales como parte de la represión

El grupo terrorista Hezbollah amenazó con responder a cualquier ataque contra Irán: “Elegiremos cómo actuar”

Trump y Netanyahu dijeron que la siguiente etapa del acuerdo de paz en Gaza se centra en el desarme total de Hamas

El régimen chavista liberó a un adolescente condenado a 10 años por tener imágenes contra Maduro en su teléfono

Trump dijo que elevará los aranceles a Corea del Sur por el bloqueo legislativo al acuerdo comercial