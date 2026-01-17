Salud

Especialistas explican cómo la disminución de estrógenos influye en la memoria durante la menopausia

Hábitos cotidianos, descanso adecuado y actividad física pueden favorecer el desempeño intelectual y mejorar la percepción personal durante esta etapa

La disminución de estrógenos durante la menopausia impacta en la memoria y favorece episodios de olvido en mujeres de 45 a 55 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los episodios de olvido, dificultad para recordar nombres o encontrar palabras precisas se vuelven frecuentes en muchas mujeres durante la perimenopausia y la menopausia. Aunque estos síntomas suelen generar preocupación y la sospecha de enfermedades graves como la demencia, los especialistas de la Cleveland Clinic coinciden en que, en la mayoría de los casos, están vinculados a cambios hormonales normales de esta etapa.

Cómo afecta la disminución de estrógenos a la memoria

La caída en los niveles de estrógeno es el principal factor detrás de estos lapsos de memoria. La doctora Pelin Batur, experta en salud femenina, explicó que el descenso hormonal afecta el funcionamiento cerebral, lo que puede provocar olvidos temporales o dificultades para evocar nombres y palabras.

A diferencia de la demencia, estos problemas de memoria suelen ser transitorios o estabilizarse con el tiempo y no alteran la capacidad para realizar actividades cotidianas ni causan desorientación en espacios familiares.

Los olvidos transitorios por cambios hormonales no afectan la vida cotidiana ni causan desorientación como la demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, La neuróloga Caroline Just, de Cleveland Clinic, señaló que, en casos de demencia, quienes la padecen no suelen notar sus fallos de memoria, sino que son los familiares quienes advierten los cambios. Entre las primeras señales de la enfermedad se encuentran perderse en lugares conocidos o dejar de recordar tareas diarias.

El Alzhéimer afecta principalmente a personas de más de 65 años, mientras que los síntomas vinculados a la menopausia suelen presentarse entre los 45 y los 55 años, o incluso antes durante la perimenopausia. Según Just, los olvidos asociados a la menopausia tienden a mejorar o permanecer estables, mientras que en la demencia el deterioro es progresivo.

Estrategias para cuidar la memoria y el bienestar

Dormir lo suficiente, llevar una dieta equilibrada rica en vegetales antioxidantes y mantener una rutina de ejercicio son hábitos que pueden proteger la salud cognitiva en la menopausia, de acuerdo con el equipo de la Cleveland Clinic.

La doctora Sobia Khan aconseja consultar siempre con un médico antes de iniciar suplementos como vitamina B12 metilada, omega 3 o magnesio, pues no resultan seguros en todos los casos.

Tener rutinas de sueño, alimentación rica en antioxidantes y ejercicio regular ayuda a preservar la salud cognitiva en la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el número de tareas simultáneas también resulta clave. Khan destacó que el multitarea sobrecarga el cerebro, especialmente en una etapa en la que la energía mental suele ser limitada. Just agregó que alternar de actividad continuamente exige un esfuerzo extra de adaptación al cerebro y potencia la sensación de niebla mental.

Para estimular la memoria, se recomienda participar en actividades como juegos de lógica, pasatiempos creativos, lectura, caminatas enérgicas, aprendizaje de idiomas o meditación.

Batur remarcó que estas prácticas no solo resultan útiles, sino que pueden ser también motivadoras y placenteras.

Terapia hormonal, señales de advertencia y autocuidado

El uso de terapia hormonal sigue siendo objeto de debate en la comunidad médica. Cleveland Clinic advierte que no hay consenso sobre su efecto en la memoria ni sobre su relación con la prevención de la demencia. Batur señaló que los riesgos potenciales, si existen, son bajos y difíciles de precisar.

Para la mayoría, los beneficios superan cualquier posible efecto adverso, sobre todo si la terapia se inicia en los primeros diez años tras el inicio de la menopausia.

Consultar a un médico resulta clave ante síntomas como dificultad para seguir instrucciones, cambios de personalidad o juicio, o empeoramiento de los olvidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer cuándo consultar a un médico es esencial. Aunque la pérdida de memoria puede formar parte del proceso natural de la menopausia, existen señales de alerta que requieren atención profesional.

Just enumeró entre estos signos el olvido de tareas diarias, dificultad para seguir instrucciones, problemas para mantener una conversación o el uso de palabras incorrectas sin darse cuenta, así como cambios en el juicio, la personalidad o el estado de ánimo. Si estos síntomas aparecen y la situación empeora, es importante buscar orientación médica.

