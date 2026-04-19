Panamá

En el Día de los Monumentos, ¿cuántos patrimonios históricos tiene Panamá?

Tres espacios reconocidos por la UNESCO resumen siglos de comercio, defensa y desarrollo urbano en el istmo.

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Panamá Viejo fue la primera ciudad española en el Pacífico americano, fundada en 1519. AP
Panamá Viejo fue la primera ciudad española en el Pacífico americano, fundada en 1519. AP

Cada 18 de abril, el mundo conmemora el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una fecha promovida por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en 1982 y adoptada por la UNESCO en 1983 con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural.

Más que una efeméride, la jornada busca recordar que los monumentos no son solo estructuras, sino testimonios vivos de la historia, la identidad y la evolución de las sociedades.

En 2026, el lema es “Patrimonio vivo y respuesta de emergencia”, una consigna que pone el foco en la protección del patrimonio frente a riesgos como desastres naturales, conflictos o abandono.

La idea central es que el patrimonio no solo debe conservarse, sino también integrarse a la vida cotidiana y adaptarse a los desafíos contemporáneos, sin perder su valor histórico.

En el caso de Panamá, el país cuenta con tres sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que resumen momentos clave de su historia: el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo, el Distrito Histórico de Panamá (Casco Antiguo) y las Fortificaciones del Caribe en Portobelo y San Lorenzo.

El Casco Antiguo surgió tras la destrucción de Panamá Viejo y hoy es un centro histórico activo. EFE
El Casco Antiguo surgió tras la destrucción de Panamá Viejo y hoy es un centro histórico activo. EFE

Estos espacios reflejan la importancia estratégica del istmo como punto de conexión entre océanos y culturas.

El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo es el punto de partida. Fundado en 1519 por los españoles, fue la primera ciudad europea establecida en la costa del Pacífico americano y un centro clave del comercio colonial. Desde allí salían hacia Europa grandes cantidades de oro y plata provenientes de Sudamérica.

La ciudad fue saqueada y destruida en 1671 por el pirata Henry Morgan, lo que obligó a su traslado. Hoy, sus ruinas —incluyendo la icónica torre de la catedral— son un recordatorio de ese primer capítulo urbano de Panamá.

Tras esa destrucción nació el Casco Antiguo, construido en 1673 en una ubicación más defensiva. Este distrito histórico se caracteriza por su mezcla de estilos arquitectónicos coloniales, neoclásicos y republicanos, resultado de distintas etapas de reconstrucción y crecimiento.

Más allá de sus edificios, el Casco representa un ejemplo de patrimonio vivo, donde conviven residentes, comercios, turismo y cultura. En las últimas décadas ha pasado por un proceso de revitalización que lo ha convertido en uno de los principales atractivos del país.

Panamá Ruta Transístmica
Las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo protegían el comercio colonial en el Caribe. EFE

El tercer conjunto, las Fortificaciones del Caribe en Portobelo y San Lorenzo, responde a otra etapa histórica: la defensa del comercio colonial. Construidas entre los siglos XVI y XVIII, estas estructuras protegían las rutas por donde transitaban las riquezas del imperio español.

Portobelo fue uno de los puertos más importantes de América, mientras que San Lorenzo custodiaba la entrada del río Chagres, una vía clave hacia el interior del istmo.

Sin embargo, a diferencia de Panamá Viejo y el Casco Antiguo, estas fortificaciones permanecen en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. La UNESCO ha señalado que, aunque Panamá ha avanzado en su conservación, aún existen retrasos en la ejecución de planes de gestión y restauración, lo que ha impedido su salida de esta categoría.

El plazo para cumplir con las metas se ha extendido hasta 2028, lo que mantiene la presión sobre las autoridades.

En el caso de San Lorenzo, se han desarrollado intervenciones importantes en los últimos años, incluyendo trabajos de mantenimiento estructural y programas de capacitación para personal local.

ruta colonial de Panamá
La UNESCO extendió hasta 2028 el plazo para mejorar la conservación de estos sitios. AFP

Por su parte, Portobelo enfrenta retos más complejos. Aunque se ha avanzado en la aprobación de instrumentos de planificación, aún quedan pendientes obras significativas en varias fortificaciones, así como la implementación de un plan integral que articule conservación, comunidad y turismo. Esto ha sido uno de los principales puntos señalados por los organismos internacionales.

Más allá de su estado actual, estos tres sitios reflejan el valor estratégico e histórico de Panamá. Desde el comercio colonial hasta la defensa militar y el desarrollo urbano, el patrimonio del país cuenta una historia de conexión global. Hoy, ese legado enfrenta un reto distinto: preservarse sin quedar aislado del presente, integrándose a la vida cultural y económica del país.

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