Redes sociales en adolescentes: ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre

JUEVES, 15 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Parece haber una "zona de Ricitos de Oro" en lo que respecta al uso de redes sociales entre los adolescentes.

Un nuevo estudio concluye que un uso excesivo de las redes sociales puede afectar negativamente al bienestar de un adolescente, en línea con los resultados de investigaciones previas.

Pero el uso excesivo de las redes sociales también puede tener un impacto negativo en el bienestar, informaron los investigadores el 12 de enero en JAMA Pediatrics.

"La asociación de las redes sociales con el bienestar adolescente es compleja y no lineal, lo que sugiere que tanto la abstinencia como el uso excesivo pueden ser problemáticos", escribió el equipo de investigación liderado por Ben Singh, investigador en la Universidad de Australia del Sur.

"Los adolescentes que reportaron un consumo moderado generalmente mostraron los perfiles de bienestar más favorables, mientras que tanto los no usuarios como los que tenían los niveles más altos de consumo tenían un riesgo elevado de bajo bienestar", concluyó el estudio.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 101.000 niños australianos rastreados desde 4º hasta 12º curso.

Los niños informaron de su uso de redes sociales y respondieron a encuestas anuales que evaluaban su bienestar -- su felicidad, satisfacción con la vida, regulación emocional y similares.

Los resultados mostraron que quienes usaban más redes sociales --más de dos horas diarias después del colegio-- tenían más probabilidades de tener un menor bienestar que los usuarios moderados.

En los cursos de 7º a 9º, las niñas con un uso intensivo de redes sociales tenían tres veces más probabilidades de tener bajo bienestar, y los niños tenían el doble de probabilidades, según el estudio.

Pero la falta de utilidad también resultó problemática.

En los cursos 10 a 12, los niños que nunca usaban redes sociales tenían tres veces más probabilidades de tener bajo bienestar, y las niñas tenían un 79% más de probabilidades.

El Dr. Victor Fornari, vicepresidente de psiquiatría infantil y adolescente en el Hospital Zucker Hillside, Northwell Health en Queens, Nueva York, revisó los hallazgos.

"El estudio puede ser el primero de su tipo en indicar que, al menos para la generación actual que crece con redes sociales, no tener ninguna podría suponer un riesgo, mientras que hasta ahora a menudo nos preocupaba el riesgo de las redes sociales", afirmó en un comunicado de prensa.

"Aquí sugirieron que podría haber una respuesta relacionada con la dosis donde demasiado no sería bueno, ninguno podría ser malo y que la cantidad justa sería útil", añadió Fornari.

Evitar las redes sociales podría ser realmente un "sustituto del aislamiento social y el retraimiento social", dijo.

"Aquellos jóvenes que ahora se identifican sin ninguna exposición en redes sociales podrían ser como aquellos jóvenes que, entre 15 y 16 años, sufren aislamiento social y aislamiento social debido a malas relaciones con sus iguales", dijo Fornari. "Ahora, claro, esto es solo una especulación porque no lo sabemos, pero puede que el aislamiento social de los adolescentes sea un signo de menor bienestar, y en este caso, el aislamiento social está en las redes sociales."

