Salud

Postbióticos: qué son y cómo podrían mejorar la salud intestinal, según expertos

Expertos de Harvard Health indican que estos compuestos podrían favorecer el equilibrio del microbioma y la salud digestiva, aunque la evidencia es inicial

Guardar
Los postbióticos surgen como una
Los postbióticos surgen como una alternativa innovadora para mejorar el microbioma intestinal y fortalecer el sistema inmunológico, según expertos de Harvard Health y Prevention (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de nuevas formas para cuidar la salud intestinal ha convertido a los postbióticos en protagonistas del debate científico y médico. Estos compuestos, generados a partir de la interacción entre bacterias beneficiosas y nutrientes específicos en el intestino, emergen como una de las alternativas más prometedoras para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión.

Expertos de Prevention y Harvard Health subrayan el interés creciente en los postbióticos, alimentado por investigaciones recientes que exploran su capacidad para influir en el equilibrio del microbioma de manera segura y eficaz.

Su potencial impacto en la salud digestiva y en la protección inmunológica mantiene la atención de la comunidad médica y de quienes buscan nuevas herramientas para el bienestar.

Definición y diferenciación de los postbióticos

Los postbióticos se diferencian de los probióticos porque no contienen microorganismos vivos. Según Prevention y Harvard Health, están formados por elementos como ácidos grasos de cadena corta, enzimas y vitaminas —entre ellas, las vitaminas B y K—, así como aminoácidos y péptidos antimicrobianos.

La diferencia de los probióticos,
La diferencia de los probióticos, los postbióticos no contienen microorganismos vivos y están compuestos por ácidos grasos, enzimas, vitaminas y péptidos que favorecen la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health destaca que estos compuestos pueden ayudar a inhibir el crecimiento de bacterias perjudiciales y favorecer la proliferación de bacterias saludables en el intestino. Esta composición elimina los riesgos asociados a la supervivencia bacteriana, lo que puede ser relevante para ciertos grupos de pacientes, y evita los desafíos de conservación y administración que presentan los productos probióticos tradicionales.

La investigación los asocia con reducción de la inflamación, fortalecimiento del sistema inmunitario y mejora de la digestión. Estudios recientes, citados por Prevention, vinculan su uso a la prevención y tratamiento de ciertos tipos de diarrea, en especial en contextos donde los probióticos no resultan recomendables, y evalúan su impacto potencial en enfermedades inflamatorias intestinales y en la modulación de respuestas inmunológicas.

Facilidad de incorporación y perfil de seguridad

Prevention subraya que no requieren refrigeración, lo que facilita su almacenamiento y consumo. Esta característica y su naturaleza no viva los ubican como una opción relevante para personas inmunodeprimidas o con condiciones que podrían agravarse por microorganismos activos.

Además, Harvard Health recomienda incrementar el consumo de postbióticos a través de alimentos fermentados como kéfir que contribuyen al equilibrio del microbioma intestinal.

Los postbióticos están disponibles en suplementos y alimentos funcionales enriquecidos, lo que amplía las opciones para diferentes estilos de vida y necesidades dietéticas.

Aunque el perfil de seguridad de los postbióticos resulta alentador, existen advertencias sobre posibles efectos secundarios leves, como hinchazón y gases, especialmente en personas con antecedentes de problemas intestinales.

Los postbióticos muestran beneficios potenciales
Los postbióticos muestran beneficios potenciales en la reducción de la inflamación, el fortalecimiento inmunitario y la mejora de la digestión, especialmente en personas con condiciones sensibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevention y Harvard Health insisten en que el campo de los postbióticos sigue en etapa emergente. Persisten preguntas sobre el alcance real de sus beneficios, los mecanismos de acción y la mejor manera de emplearlos en distintos contextos clínicos.

Las organizaciones médicas enfatizan que la evidencia aún no permite establecer recomendaciones universales y hay dudas sobre posibles interacciones con otras sustancias o tratamientos.

Recomendación profesional y perspectiva futura

La recomendación general de profesionales de la salud, recogida por Prevention y Harvard Health, es buscar asesoramiento médico antes de incorporar suplementos de postbióticos.

La consulta profesional permite analizar el contexto individual y elegir el producto adecuado en función de la salud y los objetivos específicos de cada paciente. Mientras la investigación sobre postbióticos avanza, su adopción debe ser informada y bajo supervisión especializada.

Expertos aconsejan consultar a profesionales
Expertos aconsejan consultar a profesionales de la salud antes de usar suplementos de postbióticos, ya que la evidencia sobre sus beneficios y seguridad sigue en desarrollo

El futuro de los postbióticos dependerá de la solidez de los estudios que validen y amplíen el conocimiento sobre sus aplicaciones, seguridad y eficacia.

Por el momento, las instituciones como Harvard Health recomiendan cautela y un enfoque personalizado, a la espera de nueva evidencia científica sobre el potencial de estos compuestos en la nutrición y la medicina preventiva.

Temas Relacionados

PostbióticosMicrobioma intestinalSistema inmunitarioDigestiónEfectos secundarios de suplementosPreventionMonica ReinagelalimentosNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Seis hábitos cotidianos que dañan la salud sin que lo notes y cómo empezar a cambiarlos

Diversos comportamientos, como el uso excesivo del teléfono o la falta de ejercicio de fuerza, pueden impactar negativamente si no se identifican y modifican a tiempo

Seis hábitos cotidianos que dañan

El consumo diario de alcohol podría aumentar hasta un 50% el riesgo de cáncer bucal, según un nuevo estudio

Una investigación reciente advierte que incluso una copa diaria de bebidas alcohólicas se asocia con un mayor riesgo de enfermedad oral

El consumo diario de alcohol

Nueva pastilla puede informar cuando la has ingerido

Healthday Spanish

Nueva pastilla puede informar cuando

Existe un anticonceptivo autoinyectable, pero la mayoría de los médicos no lo recetan

Healthday Spanish

Existe un anticonceptivo autoinyectable, pero

Tripulación de astronautas regresa antes de tiempo de la estación espacial por problema médico

Healthday Spanish

Tripulación de astronautas regresa antes
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Human Rights

EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

Lee Jae Myung y Sanae Takaichi se reunieron para mejorar la cooperación entre Corea del Sur y Japón en medio de la tensión con China

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y varios heridos

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’ de la vida que es totalmente terrorífica”

Cómo la IA permitió hallar una pintura gótica del siglo XV desaparecida