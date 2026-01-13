Postbióticos: qué son y cómo podrían mejorar la salud intestinal, según expertos

Los postbióticos surgen como una alternativa innovadora para mejorar el microbioma intestinal y fortalecer el sistema inmunológico, según expertos de Harvard Health y Prevention (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de nuevas formas para cuidar la salud intestinal ha convertido a los postbióticos en protagonistas del debate científico y médico. Estos compuestos, generados a partir de la interacción entre bacterias beneficiosas y nutrientes específicos en el intestino, emergen como una de las alternativas más prometedoras para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión.

Expertos de Prevention y Harvard Health subrayan el interés creciente en los postbióticos, alimentado por investigaciones recientes que exploran su capacidad para influir en el equilibrio del microbioma de manera segura y eficaz.

Su potencial impacto en la salud digestiva y en la protección inmunológica mantiene la atención de la comunidad médica y de quienes buscan nuevas herramientas para el bienestar.

Definición y diferenciación de los postbióticos

Los postbióticos se diferencian de los probióticos porque no contienen microorganismos vivos. Según Prevention y Harvard Health, están formados por elementos como ácidos grasos de cadena corta, enzimas y vitaminas —entre ellas, las vitaminas B y K—, así como aminoácidos y péptidos antimicrobianos.

Harvard Health destaca que estos compuestos pueden ayudar a inhibir el crecimiento de bacterias perjudiciales y favorecer la proliferación de bacterias saludables en el intestino. Esta composición elimina los riesgos asociados a la supervivencia bacteriana, lo que puede ser relevante para ciertos grupos de pacientes, y evita los desafíos de conservación y administración que presentan los productos probióticos tradicionales.

La investigación los asocia con reducción de la inflamación, fortalecimiento del sistema inmunitario y mejora de la digestión. Estudios recientes, citados por Prevention, vinculan su uso a la prevención y tratamiento de ciertos tipos de diarrea, en especial en contextos donde los probióticos no resultan recomendables, y evalúan su impacto potencial en enfermedades inflamatorias intestinales y en la modulación de respuestas inmunológicas.

Facilidad de incorporación y perfil de seguridad

Prevention subraya que no requieren refrigeración, lo que facilita su almacenamiento y consumo. Esta característica y su naturaleza no viva los ubican como una opción relevante para personas inmunodeprimidas o con condiciones que podrían agravarse por microorganismos activos.

Además, Harvard Health recomienda incrementar el consumo de postbióticos a través de alimentos fermentados como kéfir que contribuyen al equilibrio del microbioma intestinal.

Los postbióticos están disponibles en suplementos y alimentos funcionales enriquecidos, lo que amplía las opciones para diferentes estilos de vida y necesidades dietéticas.

Aunque el perfil de seguridad de los postbióticos resulta alentador, existen advertencias sobre posibles efectos secundarios leves, como hinchazón y gases, especialmente en personas con antecedentes de problemas intestinales.

Prevention y Harvard Health insisten en que el campo de los postbióticos sigue en etapa emergente. Persisten preguntas sobre el alcance real de sus beneficios, los mecanismos de acción y la mejor manera de emplearlos en distintos contextos clínicos.

Las organizaciones médicas enfatizan que la evidencia aún no permite establecer recomendaciones universales y hay dudas sobre posibles interacciones con otras sustancias o tratamientos.

Recomendación profesional y perspectiva futura

La recomendación general de profesionales de la salud, recogida por Prevention y Harvard Health, es buscar asesoramiento médico antes de incorporar suplementos de postbióticos.

La consulta profesional permite analizar el contexto individual y elegir el producto adecuado en función de la salud y los objetivos específicos de cada paciente. Mientras la investigación sobre postbióticos avanza, su adopción debe ser informada y bajo supervisión especializada.

El futuro de los postbióticos dependerá de la solidez de los estudios que validen y amplíen el conocimiento sobre sus aplicaciones, seguridad y eficacia.

Por el momento, las instituciones como Harvard Health recomiendan cautela y un enfoque personalizado, a la espera de nueva evidencia científica sobre el potencial de estos compuestos en la nutrición y la medicina preventiva.