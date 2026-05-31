Honduras: Presidenta del CNE anuncia una revelación histórica que va a “sacudir” al país

Ana Paola Hall aseguró que el CNE prepara una actividad histórica relacionada con los procesos electorales. La presidenta del organismo afirmó que existen hechos documentados sobre presuntos ataques a la democracia. (Foto: Cortesía)

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, anunció que el organismo prepara una actividad especial en la que dará a conocer información documentada relacionada con presuntos intentos de obstaculizar la declaratoria de los resultados electorales y acciones que, según afirmó, atentaron contra la democracia hondureña.

La funcionaria aseguró que la información que será presentada está respaldada por documentación y evidencias objetivas, por lo que anticipó que su contenido tendrá un fuerte impacto en el escenario político nacional.

“Estamos preparando algo que por ahora no puedo dar tantos detalles, pero sí quiero anunciar que próximamente van a tener conocimiento de una actividad histórica en el país”, expresó la titular del CNE durante una comparecencia pública.

Hall sostuvo que las acciones impulsadas por lo que denominó una “red político-estatal” con el objetivo de impedir la declaratoria electoral han sido plenamente documentadas por la institución.

Según la funcionaria, la ciudadanía conocerá próximamente detalles sobre estos acontecimientos, los cuales, a su juicio, representan uno de los episodios más relevantes en materia electoral y democrática de los últimos años.

PUBLICIDAD

El anuncio, según Hall, será presentado próximamente ante la ciudadanía. La funcionaria defendió el trabajo realizado por el Consejo Nacional Electoral. (Cortesía: Archivo/ Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica)

“Lo que pretende hacerse por parte del sector, por parte de la red político estatal que atentó contra la democracia e intentó impedir la declaratoria está totalmente documentado”, afirmó.

La presidenta del órgano electoral también se refirió a la reciente reactivación del pleno del CNE en asuntos administrativos, una medida que considera fundamental para avanzar en la liquidación del presupuesto utilizado durante las elecciones y garantizar la continuidad de las responsabilidades institucionales del organismo.

No obstante, dejó claro que el anuncio que prepara el Consejo no estará enfocado únicamente en temas financieros o administrativos.

Durante su intervención, Hall defendió el trabajo realizado por el CNE y rechazó las críticas y acusaciones dirigidas contra la institución en los últimos meses.

La funcionaria aseguró que los señalamientos públicos carecen de sustento verificable y afirmó que el organismo responderá mediante mecanismos de rendición de cuentas y evidencia documental.

“No hemos estado cruzando de brazos. Pueden hacer todos los ataques en TikTok, pueden montar todas esas novelas de mal gusto que han montado, pero los hechos objetivos no los tienen porque están intentando falsear la verdad”, manifestó.

PUBLICIDAD

Hall sostuvo que los señalamientos contra el CNE carecen de pruebas objetivas. El organismo electoral avanza en la liquidación del presupuesto de las elecciones. (Foto: Archivo/ EFE/ Carlos Lemos)

Asimismo, indicó que el Consejo Nacional Electoral presentará información sustentada en datos verificables relacionados tanto con las elecciones generales como con las elecciones primarias de 2025.

Hall enfatizó que el organismo actuará sobre la base de pruebas y no de especulaciones o confrontaciones mediáticas.

“Nosotros no vamos a presentar novelas. Esto es un pleno, no es un circo”, expresó al defender la labor de la institución electoral.

Además de referirse al anuncio que prepara el organismo, la presidenta del CNE informó sobre avances en los procedimientos administrativos relacionados con la empresa ASD, contratada para prestar servicios durante el proceso electoral.

Según explicó, el Consejo remitió un oficio a la entidad bancaria encargada de custodiar la garantía de cumplimiento presentada por la empresa, solicitando que dichos recursos permanezcan retenidos mientras se desarrollan las investigaciones y reclamos correspondientes.

La medida busca asegurar la disponibilidad de los fondos mientras el organismo electoral concluye los procedimientos establecidos por la ley.

El CNE mantiene abiertos procedimientos administrativos relacionados con la empresa ASD. La garantía de cumplimiento de la empresa supera los 21 millones de lempiras. (AP Foto/Moisés Castillo/Archivo)

Hall detalló que los reclamos administrativos se basan en aspectos técnicos relacionados con presuntas demoras e incumplimientos detectados en varios módulos contemplados dentro del contrato suscrito con la compañía.

PUBLICIDAD

Estos elementos constituirán el fundamento jurídico de las acciones que emprenderá el CNE para determinar posibles responsabilidades contractuales.

De acuerdo con la funcionaria, la garantía de cumplimiento asciende a 21 millones 60 mil 750 lempiras, mientras que el valor total del contrato firmado con ASD alcanzó los 116 millones 298 mil 912 lempiras.

Los recursos permanecerán bajo resguardo hasta que concluyan las evaluaciones administrativas y legales correspondientes.