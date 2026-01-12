Cuáles son los 12 medicamentos de uso frecuente que pierden eficacia al combinarse con el café, según expertos

El consumo de café puede reducir la eficacia de hasta 12 medicamentos de uso habitual, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial. Sin embargo, su consumo combinado con ciertos medicamentos puede alterar la eficacia de los tratamientos o incrementar el riesgo de efectos secundarios, según advierten los expertos.

La cafeína y otros componentes del café pueden interferir con al menos 12 medicamentos de uso común. Por ello, se recomienda consultar siempre a un profesional de la salud antes de combinar café con cualquier tratamiento médico.

Especialistas de Harvard Health aclaran que “la cafeína puede afectar todas las fases del recorrido de un medicamento por el cuerpo, pero depende de cada fármaco”. Además, expertos consultados por Very Well Health indica que “la interacción de la cafeína con medicamentos puede hacer que algunos sean menos efectivos o potenciar efectos no deseados”.

Según Harvard Health, quienes beben más de tres tazas de café al día tienen más probabilidades de experimentar interacciones con sus tratamientos. Aunque el café y la cafeína pueden aportar beneficios, es importante regular su consumo si se toman determinados fármacos. Incluso el café descafeinado, el té, los refrescos y el chocolate pueden provocar interacciones, ya que contienen cafeína.

La lista de los 12 medicamentos o grupos de medicamentos

1. Anticoagulantes

Los anticoagulantes como warfarina y heparina previenen la formación de coágulos en la sangre. Very Well Health y University Hospitals indican que la cafeína puede potenciar el efecto anticoagulante, aumentando el riesgo de hemorragias.

2. Antidepresivos

Medicamentos como fluvoxamina, escitalopram, amitriptilina, imipramina y paroxetina pueden ver afectada su absorción si se consumen junto con café. Harvard Health Publishing destaca que esta combinación puede reducir la eficacia o potenciar efectos secundarios, como palpitaciones e insomnio. Además, el café influye tanto en los antidepresivos tricíclicos como en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

3. Antipsicóticos

El café puede disminuir la absorción de medicamentos antipsicóticos como aripiprazol, haloperidol y pimozida, según expertos consultados por Very Well Health. Esto puede reducir la eficacia del tratamiento en trastornos como la esquizofrenia o la depresión mayor.

4. Broncodilatadores

Fármacos usados en el tratamiento del asma, como teofilina y salbutamol, pueden provocar insomnio, taquicardia y nerviosismo. El café potencia estos efectos secundarios y disminuye la eficacia broncodilatadora, según Harvard Health.

5. Antihipertensivos

Medicamentos como propranolol, metoprolol y verapamilo, empleados para controlar la presión arterial, pueden ver reducida su absorción si se toman cerca del café. Los expertos de los medios citados coinciden en que esto resta eficacia al tratamiento de la hipertensión.

6. Inhibidores de la colinesterasa

Estos medicamentos, como el donepezilo, se utilizan en el tratamiento del Alzheimer y otras demencias. Según Harvard Health Publishing, el café puede dificultar el paso del fármaco al cerebro y debilitar su efecto protector sobre la función cognitiva.

7. Antigripales y antialérgicos

Principios activos como pseudoefedrina y fexofenadina presentes en remedios para el resfriado y la alergia, son estimulantes del sistema nervioso central. Harvard Health Publishing advierten que, si se combinan con café, pueden ocasionar nerviosismo, insomnio y, en personas con diabetes, aumento de la glucosa en sangre.

8. Medicamentos antidiabéticos

La cafeína puede dificultar el control de la glucosa y alterar la eficacia de los tratamientos para la diabetes, según especialistas consultados por Very Well Health. Esto significa un desafío adicional para quienes requieren un manejo estricto del azúcar en sangre.

9. Metotrexato

El metotrexato es un inmunosupresor empleado en algunos tratamientos contra el cáncer. Especialistas consultados por Very Well Health señalan que la cafeína puede modificar su metabolismo e incrementar los niveles del medicamento en el organismo, lo que eleva el riesgo de toxicidad.

10. Tratamiento para osteoporosis

Medicamentos como risedronato, ibandronato y alendronato deben tomarse exclusivamente con agua. La combinación con café reduce drásticamente su absorción y resta eficacia para fortalecer los huesos, advierte Harvard Health.

11. Antibióticos tipo quinolonas

Antibióticos como ciprofloxacino pueden potenciar los efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo e insomnio, según expertos consultados por Very Well Health.

12. Medicamentos para la tiroides

El principal ejemplo es la levotiroxina. Tomar café poco después de estos medicamentos puede reducir hasta un 50% su absorción, indican los especialistas de Harvard Health. Así, se dificulta el control de los síntomas del hipotiroidismo.

Advertencias a tener en cuenta

Además, existen otras advertencias señaladas por Harvard Health Publishing y University Hospitals:

Melatonina : el café puede disminuir la eficacia del suplemento de melatonina usado para tratar el insomnio, lo que complicaría la conciliación del sueño.

Suplementos de hierro: tomar café junto a suplementos de hierro puede reducir hasta en un 90% la absorción del mineral, como indica Harvard Health Publishing. Esto eleva el riesgo de anemia en personas propensas.

La interacción entre medicamentos y café varía según la cantidad consumida y la sensibilidad de cada persona. Es recomendable estar atento a cambios en la eficacia de los tratamientos o a la aparición de efectos adversos, y consultar a profesionales ante cualquier duda.

Organismos como University Hospitals y Harvard Health Publishing recuerdan que otras fuentes de cafeína, como el té, las bebidas energéticas y el chocolate, pueden producir interacciones similares.

Separar el consumo de café y medicamentos en el tiempo puede ayudar a evitar estas complicaciones y preservar los beneficios de los tratamientos.