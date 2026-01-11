Salud

Un jugo natural podría ayudar a bajar la presión arterial en adultos mayores, según un estudio

Una nueva investigación sugiere que ingerir esta bebida de manera regular contribuye a mantener la tensión bajo control

Guardar
Investigadores hallan que el consumo
Investigadores hallan que el consumo de jugo de remolacha reduce la presión arterial en adultos mayores sin medicación cardiovascular

Una sencilla costumbre podría ofrecer beneficios inesperados para el corazón de las personas mayores. Así lo sugiere una investigación difundida por Prevention, que pone el foco en una alternativa natural para combatir la hipertensión, un problema que afecta a millones y representa uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La búsqueda de soluciones accesibles y seguras despierta cada vez mayor interés entre especialistas y pacientes, especialmente ante la creciente prevalencia de la presión arterial elevada en la población de edad avanzada.

Cómo se realizó el estudio: diseño y participantes

El estudio, publicado en la revista Free Radical Biology and Medicine, incluyó un ensayo clínico cruzado y doble ciego con 78 participantes, divididos en dos grupos según la edad: adultos jóvenes (entre 18 y 30 años) y adultos mayores (entre 67 y 79 años).

Durante tres periodos de prueba, los voluntarios recibieron jugo de remolacha rico en nitratos, un jugo placebo o realizaron enjuagues bucales bajo estrictos controles de laboratorio. Se midieron valores de presión arterial antes y después de cada intervención.

El estudio clínico mostró beneficios
El estudio clínico mostró beneficios solo en quienes no presentan hipertensión avanzada ni reciben tratamiento con fármacos para el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados indicaron que únicamente el grupo de adultos mayores experimentó una reducción ligera pero significativa en la presión arterial tras consumir jugo de remolacha dos veces al día, informó Prevention.

En los participantes jóvenes no se detectaron cambios relevantes, lo que sugiere una posible relación entre la edad y la respuesta a los nitratos dietéticos.

Por qué la remolacha impacta la salud cardiovascular

La doctora Padma Shenoy, cardióloga en Manhattan Cardiology, explicó que este efecto podría deberse a cambios en las bacterias presentes en la boca, las cuales tienen la capacidad de transformar los nitratos de la dieta en óxido nítrico.

Este compuesto es fundamental para la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos, lo que facilita una mejor circulación y reduce la presión arterial. “Beber jugo de remolacha puede ayudar a reducir la presión arterial en adultos mayores”, afirmó la Dra. Shenoy.

Las verduras ricas en nitratos,
Las verduras ricas en nitratos, como la espinaca y la rúcula, se asocian a una mejor salud vascular y menor presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la nutricionista dietista registrada Elizabeth Adrian subrayó que el estudio detectó una disminución de bacterias como Prevotella y un aumento de otras, específicamente Neisseria y Rothia, lo cual potencia la producción de óxido nítrico.

Asimismo, Adrian señaló: “Las dietas ricas en verduras ricas en nitratos, como la espinaca, la rúcula y la remolacha, se relacionan sistemáticamente con una mejor salud vascular”.

Hallazgos y limitaciones de la investigación

Los investigadores remarcaron que los nitratos de origen natural presentes en las verduras contribuyen a la relajación de los vasos sanguíneos. Además, explicaron que algunos medicamentos para la presión arterial contienen nitratos como principio activo, aunque su uso y dosificación dependen del cuadro clínico de cada paciente.

Es importante destacar que los resultados positivos se observaron únicamente en adultos mayores que no tomaban medicación para enfermedades cardiovasculares o metabólicas, ni presentaban hipertensión avanzada.

Algunos medicamentos destinados a la
Algunos medicamentos destinados a la presión arterial emplean nitratos como principio activo, aunque su dosis varía según cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto las expertas consultadas como los autores del estudio coincidieron, según Prevention, en la necesidad de realizar más investigaciones para confirmar estos resultados. El tamaño reducido de la muestra y la exclusión de adultos con hipertensión avanzada limitan la extrapolación de los hallazgos al conjunto de la población.

La Dra. Shenoy subrayó que, aunque el jugo de remolacha puede sumarse a un estilo de vida saludable, no debe sustituir los tratamientos médicos ni las indicaciones profesionales.

Nitratos naturales versus nitratos procesados

Una advertencia relevante de los expertos consultados remite a la diferencia entre los nitratos que se encuentran de manera natural en las verduras y los que se añaden como aditivos en embutidos y productos procesados. Según Elizabeth Adrian, los nitratos presentes en verduras como la remolacha, el apio o las hojas verdes resultan seguros y aportan beneficios.

En contraste, los nitratos presentes en alimentos industriales no ofrecen el mismo perfil saludable y su consumo excesivo podría asociarse a riesgos para la salud.

Especialistas enfatizan que el consumo
Especialistas enfatizan que el consumo de jugo de remolacha complementa una dieta balanceada, ejercicio y control médico para mantener la presión arterial bajo control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevention señala que, para proteger la salud cardiovascular, resulta fundamental incorporar una alimentación variada y rica en verduras, limitar el consumo de sal y realizar actividad física de manera regular. La integración de estos hábitos, junto con el seguimiento médico individualizado, contribuye a optimizar el control de la presión arterial y proteger el corazón a largo plazo.

La combinación de dieta, ejercicio y atención profesional representa la mejor estrategia para prevenir complicaciones asociadas a la hipertensión.

Temas Relacionados

Jugo de remolachaPresión arterialHipertensiónNitratos naturalesSalud cardiovascularManhattan CardiologycorazónsaludNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Correr en la playa en verano: cómo aprovechar los beneficios y evitar lesiones

Especialistas consultados por Infobae plantean que ejercitarse sobre la arena activa más grupos musculares pero requiere cuidados específicos

Correr en la playa en

No es solo fuerza de voluntad: por qué dejar de fumar puede ser tan difícil, según expertos

La nicotina genera una fuerte adicción cerebral. Según el Dr. Robert Kirchoff, especialista de Mayo Clinic, comprender estos mecanismos ayuda a abandonar el cigarrillo

No es solo fuerza de

Un estudio sugiere que el golf podría superar a la caminata en beneficios físicos

Investigadores finlandeses señalan que una ronda de 18 hoyos puede ofrecer ventajas superiores en presión arterial y colesterol respecto a ejercicios como la marcha nórdica

Un estudio sugiere que el

En países alejados del ecuador, el invierno dispara la preocupación por la vitamina D

Las bajas temperaturas y la escasa luz solar reducen la producción cutánea de este nutriente, afectando sobre todo a adultos mayores y personas con poca exposición, según advierte MIT Technology Review

En países alejados del ecuador,

La alimentación adecuada acelera la recuperación durante la gripe y problemas estomacales

Especialistas de Very Well Health y The Ohio State University destacan la importancia de elegir frutas suaves, líquidos y grasas saludables para aliviar síntomas, evitar complicaciones y favorecer el bienestar general durante episodios de enfermedad

La alimentación adecuada acelera la
DEPORTES
Barcelona y Real Madrid disputan

Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Supercopa de España

Histórico triple triunfo argentino en el Dakar: los hermanos Benavides y Jeremías González Ferioli marcaron el rumbo en Arabia

El presidente de la FIFA eligió el mejor gol de toda la historia de los Mundiales y causó furor en Argentina: “Definió de qué se trata el fútbol”

Escaleras y piso de mármol, griferías de oro, piscina de cristal y playa privada: la millonaria nueva mansión de Cristiano Ronaldo

Un estudio sugiere que el golf podría superar a la caminata en beneficios físicos

TELESHOW
Juana Viale apostó al talento

Juana Viale apostó al talento joven y brilló en su primer programa en Mar del Plata con un vestido inspirado en el mar

La sensual producción de fotos de Zaira Nara en una bañera en medio de rumores de ruptura con Robert Strom

Cande Ruggeri celebró los 3 años de Vita con una fiesta de cuentos de hadas: nieve, castillos y disfraces

El conmovedor mensaje de Paula Chaves para recordar a su amiga Lina, quien falleció a los 37 años: “Eterna”

Entre atardeceres y aguas cristalinas: las vacaciones de Nico Vázquez en Miami luego de un año bisagra

INFOBAE AMÉRICA

Murió Beatriz González, la artista

Murió Beatriz González, la artista colombiana que dignificó la memoria de los desaparecidos

El régimen chavista habilitó las visitas a presos políticos venezolanos en la cárcel El Rodeo I tras más de un año y medio

Una mujer quema la foto del ayatolá Ali Khamenei: el póster viral que muestra el sentimiento del pueblo iraní

La I.A. ayudó a reconocer a un asesino nazi en una de las fotos más terribles del Holocausto

Por qué Putin no dijo nada tras la captura de Maduro en Venezuela