Alimentar con huevos a temprana edad puede reducir el riesgo de alergias, sugiere un estudio

MARTES, 9 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Alimentar a los bebés con óvulos desde temprano en su vida puede provocar una disminución de las alergias al huevo, especialmente entre los bebés con eccema, según un nuevo estudio.

Los casos de alergia al huevo disminuyeron en Australia en menos de una década desde que el país adoptó directrices que recomiendan la introducción del óvulo a los bebés alrededor de los 6 meses de edad, informaron los investigadores el 8 de junio en JAMA Pediatrics.

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El descenso fue especialmente pronunciado en bebés con eczema temprano, con alergias al huevo que pasaron de casi un 35% a alrededor del 22% en los últimos años, según los investigadores.

"Este estudio proporciona evidencia a nivel poblacional de que las guías actualizadas de alimentación infantil que recomendan la introducción más temprana del huevo condujeron a reducciones medibles en la prevalencia poblacional de alergia al huevo", concluyó el equipo de investigación liderado por Jennifer Koplin, profesora asociada de alergia infantil y epidemiología en la Universidad de Queensland en Australia.

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"Los hallazgos sugieren que las actualizaciones de las directrices basadas en la evidencia de ensayos aleatorizados pueden estar asociadas a una reducción de la prevalencia de alergias alimentarias cuando se implementan de manera efectiva", escribió el equipo.

Varios países, incluido Estados Unidos, actualizaron sus recomendaciones sobre alergias a finales de la década de 2010 para instar a la introducción temprana de alimentos conocidos por causar alergias, incluyendo huevo y cacahuete, según los investigadores en notas de fondo.

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Australia actualizó sus directrices en 2016 para recomendar la introducción de alérgenos al huevo y otros alimentos durante el primer año de vida, escribieron.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a más de 7.200 niños pequeños en Melbourne, Australia, que recibieron su revisión de un año antes (2007-2011) y después (2018-2019) de la implementación de las nuevas guías.

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Los resultados mostraron un descenso relativo en los casos de alergia al huevo de casi el 18% tras el cambio de la guía, tras ajustar por diferencias demográficas, según los investigadores.

Estos hallazgos respaldan los cambios en las guías, dijo la Dra. Gina Coscia, médica adjunta en alergia e inmunología en Northwell Health en Great Neck, Nueva York.

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"Lo que sabemos sobre el sistema inmunitario es que si un alérgeno se introduce inicialmente por exposición a la piel, el cuerpo en realidad produce una respuesta alérgica", dijo Coscia en un comunicado de prensa. "Sin embargo, si la introducción inicial de un alérgeno alimentario es por exposición oral, mediante la ingestión del alimento, eso en realidad produce una respuesta protectora frente al alérgeno.

"Esa es en realidad la base científica por la que la introducción temprana de sólidos alergénicos se ha implementado tan ampliamente, porque si puedes dirigirte a estos bebés con comida en la boca antes de que toque una barrera cutánea afectada, puedes prevenir las alergias alimentarias", dijo.

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El hecho de que los bebés con eczema tuvieran beneficios aún mayores con la introducción temprana de los huevos solo refuerza este punto, añadió Coscia.

"Sabemos que los bebés con eccema son un grupo particularmente vulnerable a las alergias alimentarias debido a su barrera cutánea deteriorada", afirmó. "Así que ver pruebas concretas de que esta reducción en la prevalencia de alergias alimentarias es aún más pronunciada en bebés con eczema es muy importante porque tenemos un grupo específico de pacientes a los que podemos educar aún más enfáticamente sobre la importancia de la introducción temprana."

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Sin embargo, es importante que los padres introduzcan los alérgenos alimentarios bajo la supervisión de un pediatra y que se aseguren de exponer constantemente a sus hijos, dijo Coscia.

"Aconsejamos a los padres que la introducción temprana del alérgeno en la dieta es clave, pero el mantenimiento de este alérgeno varias veces por semana es fundamental para mantener la tolerancia al alimento", afirmó.

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Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre inmunoterapia para alergias alimentarias.

FUENTES: JAMA Pediatrics, 9 de junio de 2026; Dra. Gina Coscia, médica adjunta, alergia e inmunología, Northwell Health, Great Neck, Nueva York