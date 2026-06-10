Salud

Alimentar con huevos a temprana edad puede reducir el riesgo de alergias, sugiere un estudio

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen 44NH5M7525D7HE4XBU5AVFPSTM

MARTES, 9 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Alimentar a los bebés con óvulos desde temprano en su vida puede provocar una disminución de las alergias al huevo, especialmente entre los bebés con eccema, según un nuevo estudio.

Los casos de alergia al huevo disminuyeron en Australia en menos de una década desde que el país adoptó directrices que recomiendan la introducción del óvulo a los bebés alrededor de los 6 meses de edad, informaron los investigadores el 8 de junio en JAMA Pediatrics.

PUBLICIDAD

El descenso fue especialmente pronunciado en bebés con eczema temprano, con alergias al huevo que pasaron de casi un 35% a alrededor del 22% en los últimos años, según los investigadores.

"Este estudio proporciona evidencia a nivel poblacional de que las guías actualizadas de alimentación infantil que recomendan la introducción más temprana del huevo condujeron a reducciones medibles en la prevalencia poblacional de alergia al huevo", concluyó el equipo de investigación liderado por Jennifer Koplin, profesora asociada de alergia infantil y epidemiología en la Universidad de Queensland en Australia.

PUBLICIDAD

"Los hallazgos sugieren que las actualizaciones de las directrices basadas en la evidencia de ensayos aleatorizados pueden estar asociadas a una reducción de la prevalencia de alergias alimentarias cuando se implementan de manera efectiva", escribió el equipo.

Varios países, incluido Estados Unidos, actualizaron sus recomendaciones sobre alergias a finales de la década de 2010 para instar a la introducción temprana de alimentos conocidos por causar alergias, incluyendo huevo y cacahuete, según los investigadores en notas de fondo.

Australia actualizó sus directrices en 2016 para recomendar la introducción de alérgenos al huevo y otros alimentos durante el primer año de vida, escribieron.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a más de 7.200 niños pequeños en Melbourne, Australia, que recibieron su revisión de un año antes (2007-2011) y después (2018-2019) de la implementación de las nuevas guías.

Los resultados mostraron un descenso relativo en los casos de alergia al huevo de casi el 18% tras el cambio de la guía, tras ajustar por diferencias demográficas, según los investigadores.

Estos hallazgos respaldan los cambios en las guías, dijo la Dra. Gina Coscia, médica adjunta en alergia e inmunología en Northwell Health en Great Neck, Nueva York.

"Lo que sabemos sobre el sistema inmunitario es que si un alérgeno se introduce inicialmente por exposición a la piel, el cuerpo en realidad produce una respuesta alérgica", dijo Coscia en un comunicado de prensa. "Sin embargo, si la introducción inicial de un alérgeno alimentario es por exposición oral, mediante la ingestión del alimento, eso en realidad produce una respuesta protectora frente al alérgeno.

"Esa es en realidad la base científica por la que la introducción temprana de sólidos alergénicos se ha implementado tan ampliamente, porque si puedes dirigirte a estos bebés con comida en la boca antes de que toque una barrera cutánea afectada, puedes prevenir las alergias alimentarias", dijo.

El hecho de que los bebés con eczema tuvieran beneficios aún mayores con la introducción temprana de los huevos solo refuerza este punto, añadió Coscia.

"Sabemos que los bebés con eccema son un grupo particularmente vulnerable a las alergias alimentarias debido a su barrera cutánea deteriorada", afirmó. "Así que ver pruebas concretas de que esta reducción en la prevalencia de alergias alimentarias es aún más pronunciada en bebés con eczema es muy importante porque tenemos un grupo específico de pacientes a los que podemos educar aún más enfáticamente sobre la importancia de la introducción temprana."

Sin embargo, es importante que los padres introduzcan los alérgenos alimentarios bajo la supervisión de un pediatra y que se aseguren de exponer constantemente a sus hijos, dijo Coscia.

"Aconsejamos a los padres que la introducción temprana del alérgeno en la dieta es clave, pero el mantenimiento  de este alérgeno varias veces por semana es fundamental para mantener la tolerancia al alimento", afirmó.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre inmunoterapia para alergias alimentarias.

FUENTES: JAMA Pediatrics, 9 de junio de 2026;  Dra. Gina Coscia, médica adjunta, alergia e inmunología, Northwell Health, Great Neck, Nueva York

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo cuidar la salud cardiovascular al ver el Mundial 2026: signos de alerta y el impacto del estrés emocional

Expertos advirtieron que la tensión durante partidos definitorios puede elevar en forma transitoria la presión arterial, sobre todo en personas con enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes o colesterol alto. Sus recomendaciones

Cómo cuidar la salud cardiovascular al ver el Mundial 2026: signos de alerta y el impacto del estrés emocional

Mundial 2026: recomendaciones de salud para los hinchas viajeros

Miles de personas se trasladarán a México, Estados Unidos y Canadá para alentar a sus equipos. Cómo serán las condiciones climáticas y qué recaudos tomar

Mundial 2026: recomendaciones de salud para los hinchas viajeros

La especia que podría ayudar al control del azúcar en sangre: qué dice la ciencia y cómo sumarla en recetas

En el Día Mundial de las Especias y Hierbas, un ingrediente gana protagonismo por sus beneficios, además de aportar sabor y bienestar a la mesa cotidiana

La especia que podría ayudar al control del azúcar en sangre: qué dice la ciencia y cómo sumarla en recetas

Bailar 10 minutos al día mejora la salud física y mental en mujeres mayores de 60 años

Un nuevo estudio citado por Hello Magazine destaca cómo incorporar solo 10 minutos de baile diario reduce riesgos cardíacos y eleva el bienestar integral en mujeres adultas mayores, promoviendo longevidad y calidad de vida comprobadas

Bailar 10 minutos al día mejora la salud física y mental en mujeres mayores de 60 años

Los riesgos de no usar preservativo y los errores más comunes al colocarlo, según una sexóloga

Milagros Burgos Recci expuso datos alarmantes en Infobae a la Tarde. La especialista subrayó el aumento de infecciones de transmisión sexual y la persistencia de mitos que dificultan la prevención

Los riesgos de no usar preservativo y los errores más comunes al colocarlo, según una sexóloga

DEPORTES

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

10 frases de Scaloni tras el triunfo de Argentina: las “dos opciones” para reemplazar a Balerdi y un contundente mensaje al hincha

La frase de Rodrigo De Paul que ilusionó a los hinchas argentinos con el Mundial 2026 tras el triunfo ante Islandia

Los memes que dejó la goleada argentina ante Islandia antes del Mundial: Messi, Barco y la ilusión por la Scaloneta

Con un gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

TELESHOW

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente

El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente

Xi Jinping y Kim Jong-un acordaron un plan estratégico para reforzar los vínculos entre los regímenes de China y Corea del Norte

Guatemala: Autoridades refuerzan vigilancia ante tormenta tropical Cristina y alta saturación de suelos

Salud confirma cuarto caso importado de sarampión en Honduras; paciente viajó a Guatemala

Presidente de Honduras pide a médicos mantener atención a pacientes y promete saldar pagos pendientes