La contaminación del aire podría contribuir a la obstrucción de arterias y al riesgo de enfermedades cardíacas

MARTES, 9 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La exposición prolongada a la contaminación del aire podría contribuir a la obstrucción de arterias y enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio.

Las personas con mayores niveles de exposición al smog tenían un mayor riesgo de depósitos y placas de calcio en sus arterias, según informaron hoy los investigadores en la revista Radiology.

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En particular, las mujeres tenían un 81% mayor de riesgo de enfermedades cardíacas asociadas a la exposición prolongada a la contaminación por partículas, según los investigadores.

"Incluso a niveles de exposición por debajo de los estándares actuales de calidad del aire canadienses, la contaminación atmosférica a largo plazo se asoció de forma independiente con una enfermedad coronaria más avanzada -- lo que sugiere que las regulaciones actuales pueden no ser completamente protectoras y que la contaminación del aire pertenece junto a la presión arterial, el colesterol y el tabaquismo como factores de riesgo cardiovasculares modificables", la investigadora principal Dra. Kate Hanneman dijo en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de imagen médica en la Universidad de Toronto, Canadá.

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Estudios previos ya habían vinculado la contaminación del aire con un aumento de las visitas hospitalarias por enfermedades cardíacas e insuficiencia cardíaca, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron tomografías computarizadas cardíacas realizadas en más de 11.000 adultos entre 2012 y 2023 en tres hospitales importantes de Toronto.

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Los investigadores utilizaron los códigos postales de los pacientes para comparar su exposición media a la contaminación atmosférica con los resultados de sus exploraciones cardíacas, que buscaron depósitos y placas que contribuyen a la endurecimiento y estrechamiento de arterias.

Por cada aumento de la exposición prolongada a la contaminación por partículas, hubo un incremento del 11% en la acumulación de calcio en las arterias coronarias; 13% más probabilidades de más placas; y un 23% más de probabilidades de enfermedad cardíaca, encontraron los investigadores.

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La exposición al dióxido de nitrógeno mostró tendencias similares, aunque con efectos menores para el aumento de la exposición, según los resultados.

Estos resultados sumaban un mayor riesgo de enfermedades cardíacas entre las mujeres, pero no se encontraron asociaciones entre los hombres, según los investigadores.

"Este es uno de los estudios más grandes que ha utilizado la TC cardíaca para demostrar que la contaminación del aire está relacionada con una enfermedad coronaria más avanzada -- yendo más allá de la puntuación de calcio para incluir la carga total de placa y la enfermedad obstructiva -- en una población con niveles moderados de exposición típicos de países de altos ingresos", dijo Hanneman.

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La contaminación del aire probablemente contribuye a la obstrucción de las arterias al promover la inflamación, dañar la función de los vasos sanguíneos y activar las vías que contribuyen a la coagulación, según los investigadores.

Hanneman señaló que la exposición media de 10 años a la contaminación por partículas entre estos pacientes estaba muy por debajo de los estándares actuales de calidad del aire en Canadá. (Mediana significa que la mitad tuvo mayor exposición y la otra mitad menos.)

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"El hecho de que podamos detectar una señal medible en la aterosclerosis coronaria a estos niveles sugiere que puede que no exista un umbral claro y seguro para el daño cardiovascular por la contaminación del aire, y que incluso las poblaciones en países con aire relativamente limpio enfrentan un riesgo cardiovascular significativo por la exposición ambiental", dijo Hanneman.

Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. tiene más información sobre la contaminación del aire y las enfermedades cardíacas.

FUENTE: Sociedad Radiológica de Norteamérica, comunicado de prensa, 9 de junio de 2026