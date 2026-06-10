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Paternidad ligada a una mayor longevidad en los hombres afroamericanos

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MARTES, 9 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La paternidad en hombres negros parece proteger contra la mortalidad por todas las causas a la mediana edad en comparación con los no padres; sin embargo, los hombres negros que se convirtieron en padres menores de 29 años tendían a tener un mayor riesgo de muerte prematura, según un estudio publicado en línea el 4 de junio en el American Journal of Public Health.

John James Parker, M.D., del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, y sus colegas examinaron las asociaciones entre la paternidad y la salud cardiovascular, la incidencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) y la mortalidad por todas las causas. El análisis incluyó a 1.648 hombres con datos de paternidad que participaron en el estudio Coronary Artery Risk Development in Young Adults (inscripción entre 18 y 30 años entre 1985 y 1986).

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Los investigadores descubrieron que entre los hombres negros, los padres tenían tasas de mortalidad más bajas que los no padres (razón de riesgo [HR], 0,5). En comparación con los hombres negros que se convirtieron en padres a los 30 años o más, los hombres negros menores de 25 años (HR, 4,2) o de entre 25 y 29 años (HR, 4,2) al inicio de la paternidad tenían tasas de mortalidad más altas. Los padres blancos más jóvenes (menores de 25 años o de 25 a 29 años al inicio de la paternidad) tenían peor salud cardiovascular total que los padres blancos de 30 años o más (69,2 y 69,9 frente a 73,3 puntos en las puntuaciones de Life's Essential 8).

"Nuestro hallazgo de que convertirse en padre a una edad temprana ponía a los hombres en riesgo de peor salud a largo plazo respalda investigaciones previas", dijo Parker en un comunicado. "También destaca una oportunidad importante para intervenir con padres jóvenes, educarles sobre comportamientos que promueven la salud y ofrecen apoyo social. En última instancia, necesitamos concienciar a los padres jóvenes sobre que su salud afecta al bienestar de toda la familia."

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