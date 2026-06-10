Salud

Las infecciones son un 'gran riesgo para la salud' de las personas con diabetes, advierte un gran estudio

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen AGJO6ZUK5VCADPZEGMSYKBCBUQ

MARTES, 9 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La diabetes causa estragos en el cuerpo, dañando el corazón, los riñones, los ojos y otros órganos importantes.

Pero uno de los riesgos para la salud más importantes de la diabetes no ha recibido la atención que merece, argumentan los investigadores.

Las infecciones deberían considerarse un riesgo importante para la salud de cualquier persona con diabetes, según un nuevo estudio.

Las personas con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o incluso prediabetes tienen un mayor riesgo de infecciones graves, informaron los investigadores el 6 de junio en la revista Diabetes.

PUBLICIDAD

"Las infecciones son un gran riesgo para la salud en todo el espectro de la diabetes y están ocultas a plena vista. Son comunes, graves y a menudo prevenibles, pero en su mayoría están ausentes de las guías clínicas", dijo la investigadora principal Julia Critchley, profesora de epidemiología en City St George's, Universidad de Londres.

"El número de personas que viven con diabetes en todo el mundo está en un aumento peligrosamente pronunciado, y sería un flaco favor si no tratamos el riesgo de infección como una parte central de la atención a la diabetes", dijo Critchley en un comunicado de prensa. "No puede ser una ocurrencia secundaria."

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron las tasas de infección de más de 800.000 personas con diabetes o prediabetes, comparándolas con más de 1 millón de personas sanas emparejadas según edad, sexo y etnia.

Los resultados mostraron que las personas con diabetes tenían un riesgo sustancialmente mayor de infecciones tratadas por un médico de cabecera o infecciones lo suficientemente graves como para ingresar en el hospital:

Las personas con diabetes tipo 1 tenían un 81% más de riesgo de infección tratada por un médico y más del triple de ser hospitalizadas por infección. Las personas con diabetes tipo 1 tenían un 51% más de probabilidades de infección tratadas por su médico de cabecera y un riesgo casi duplicado de hospitalización. Las personas diagnosticadas como prediabéticas tenían un 35% más de riesgo de infección tratada por un médico y un 33% mayor de riesgo de hospitalización.

En general, las infecciones fueron la tercera causa subyacente de muerte entre las personas con diabetes tipo 2, después de las enfermedades cardíacas y el cáncer, según los investigadores.

Se encontró que la neumonía y otras enfermedades de las vías respiratorias inferiores son las infecciones más comunes que ingresaron a pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2.

La sepsis y las infecciones de las vías respiratorias inferiores también fueron la causa más común de muerte relacionada con infecciones entre las personas con diabetes tipo 2, según los investigadores.

Se encontró que los niveles de azúcar en sangre estaban relacionados con un aumento del riesgo de infección:

Para quienes padecen diabetes tipo 1, un nivel medio más alto de azúcar en sangre conllevaba un mayor riesgo de infección. Para quienes padecen diabetes tipo 2, los niveles fluctuantes de azúcar en sangre se relacionaron con infecciones graves que requirieron hospitalización.

"El aumento del riesgo de infección en diabetes debería tener mayor énfasis en las directrices del Reino Unido, Europa y Estados Unidos", dijo Critchley. "Al actualizar las directrices a escala global, aumentará la concienciación entre los trabajadores sanitarios para facilitar el reconocimiento más temprano y la intervención rápida, lo que ayudaría a reducir los ingresos y muertes hospitalarias evitables."

Más información

La Facultad de Medicina de Yale tiene más información sobre diabetes y riesgo de infecciones.

FUENTES: City St George's, Universidad de Londres, comunicado de prensa, 6 de junio de 2026, Diabetes, 6 de junio de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo cuidar la salud cardiovascular al ver el Mundial 2026: signos de alerta y el impacto del estrés emocional

Expertos advirtieron que la tensión durante partidos definitorios puede elevar en forma transitoria la presión arterial, sobre todo en personas con enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes o colesterol alto. Sus recomendaciones

Cómo cuidar la salud cardiovascular al ver el Mundial 2026: signos de alerta y el impacto del estrés emocional

Mundial 2026: recomendaciones de salud para los hinchas viajeros

Miles de personas se trasladarán a México, Estados Unidos y Canadá para alentar a sus equipos. Cómo serán las condiciones climáticas y qué recaudos tomar

Mundial 2026: recomendaciones de salud para los hinchas viajeros

La especia que podría ayudar al control del azúcar en sangre: qué dice la ciencia y cómo sumarla en recetas

En el Día Mundial de las Especias y Hierbas, un ingrediente gana protagonismo por sus beneficios, además de aportar sabor y bienestar a la mesa cotidiana

La especia que podría ayudar al control del azúcar en sangre: qué dice la ciencia y cómo sumarla en recetas

Bailar 10 minutos al día mejora la salud física y mental en mujeres mayores de 60 años

Un nuevo estudio citado por Hello Magazine destaca cómo incorporar solo 10 minutos de baile diario reduce riesgos cardíacos y eleva el bienestar integral en mujeres adultas mayores, promoviendo longevidad y calidad de vida comprobadas

Bailar 10 minutos al día mejora la salud física y mental en mujeres mayores de 60 años

Los riesgos de no usar preservativo y los errores más comunes al colocarlo, según una sexóloga

Milagros Burgos Recci expuso datos alarmantes en Infobae a la Tarde. La especialista subrayó el aumento de infecciones de transmisión sexual y la persistencia de mitos que dificultan la prevención

Los riesgos de no usar preservativo y los errores más comunes al colocarlo, según una sexóloga

DEPORTES

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

10 frases de Scaloni tras el triunfo de Argentina: las “dos opciones” para reemplazar a Balerdi y un contundente mensaje al hincha

La frase de Rodrigo De Paul que ilusionó a los hinchas argentinos con el Mundial 2026 tras el triunfo ante Islandia

Los memes que dejó la goleada argentina ante Islandia antes del Mundial: Messi, Barco y la ilusión por la Scaloneta

Con un gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

TELESHOW

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente

El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente

Xi Jinping y Kim Jong-un acordaron un plan estratégico para reforzar los vínculos entre los regímenes de China y Corea del Norte

Guatemala: Autoridades refuerzan vigilancia ante tormenta tropical Cristina y alta saturación de suelos

Salud confirma cuarto caso importado de sarampión en Honduras; paciente viajó a Guatemala

Presidente de Honduras pide a médicos mantener atención a pacientes y promete saldar pagos pendientes