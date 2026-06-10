Las infecciones son un 'gran riesgo para la salud' de las personas con diabetes, advierte un gran estudio

MARTES, 9 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La diabetes causa estragos en el cuerpo, dañando el corazón, los riñones, los ojos y otros órganos importantes.

Pero uno de los riesgos para la salud más importantes de la diabetes no ha recibido la atención que merece, argumentan los investigadores.

Las infecciones deberían considerarse un riesgo importante para la salud de cualquier persona con diabetes, según un nuevo estudio.

Las personas con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o incluso prediabetes tienen un mayor riesgo de infecciones graves, informaron los investigadores el 6 de junio en la revista Diabetes.

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"Las infecciones son un gran riesgo para la salud en todo el espectro de la diabetes y están ocultas a plena vista. Son comunes, graves y a menudo prevenibles, pero en su mayoría están ausentes de las guías clínicas", dijo la investigadora principal Julia Critchley, profesora de epidemiología en City St George's, Universidad de Londres.

"El número de personas que viven con diabetes en todo el mundo está en un aumento peligrosamente pronunciado, y sería un flaco favor si no tratamos el riesgo de infección como una parte central de la atención a la diabetes", dijo Critchley en un comunicado de prensa. "No puede ser una ocurrencia secundaria."

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron las tasas de infección de más de 800.000 personas con diabetes o prediabetes, comparándolas con más de 1 millón de personas sanas emparejadas según edad, sexo y etnia.

Los resultados mostraron que las personas con diabetes tenían un riesgo sustancialmente mayor de infecciones tratadas por un médico de cabecera o infecciones lo suficientemente graves como para ingresar en el hospital:

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Las personas con diabetes tipo 1 tenían un 81% más de riesgo de infección tratada por un médico y más del triple de ser hospitalizadas por infección. Las personas con diabetes tipo 1 tenían un 51% más de probabilidades de infección tratadas por su médico de cabecera y un riesgo casi duplicado de hospitalización. Las personas diagnosticadas como prediabéticas tenían un 35% más de riesgo de infección tratada por un médico y un 33% mayor de riesgo de hospitalización.

En general, las infecciones fueron la tercera causa subyacente de muerte entre las personas con diabetes tipo 2, después de las enfermedades cardíacas y el cáncer, según los investigadores.

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Se encontró que la neumonía y otras enfermedades de las vías respiratorias inferiores son las infecciones más comunes que ingresaron a pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2.

La sepsis y las infecciones de las vías respiratorias inferiores también fueron la causa más común de muerte relacionada con infecciones entre las personas con diabetes tipo 2, según los investigadores.

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Se encontró que los niveles de azúcar en sangre estaban relacionados con un aumento del riesgo de infección:

Para quienes padecen diabetes tipo 1, un nivel medio más alto de azúcar en sangre conllevaba un mayor riesgo de infección. Para quienes padecen diabetes tipo 2, los niveles fluctuantes de azúcar en sangre se relacionaron con infecciones graves que requirieron hospitalización.

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"El aumento del riesgo de infección en diabetes debería tener mayor énfasis en las directrices del Reino Unido, Europa y Estados Unidos", dijo Critchley. "Al actualizar las directrices a escala global, aumentará la concienciación entre los trabajadores sanitarios para facilitar el reconocimiento más temprano y la intervención rápida, lo que ayudaría a reducir los ingresos y muertes hospitalarias evitables."

Más información

La Facultad de Medicina de Yale tiene más información sobre diabetes y riesgo de infecciones.

FUENTES: City St George's, Universidad de Londres, comunicado de prensa, 6 de junio de 2026, Diabetes, 6 de junio de 2026