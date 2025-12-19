Salud

Reducir las grasas saturadas ayuda a quienes tienen riesgo de enfermedades cardíacas, según una revisión

Healthday Spanish

Guardar

JUEVES, 18 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas que ya están en riesgo de padecer enfermedades cardíacas pueden ver el mayor beneficio para la salud al reducir las grasas saturadas, según una nueva revisión.

El análisis -- publicado el 16 de diciembre en la revista Annals of Internal Medicine -- encontró que las personas con mayor probabilidad de desarrollar problemas cardíacos sufrían menos infartos y accidentes cerebrovasculares cuando reducían las grasas saturadas en su dieta. Para las personas sin esos riesgos, el mismo beneficio no se observó claramente en un periodo de cinco años.

Los hallazgos llegan mientras el gobierno federal se prepara para actualizar sus directrices dietéticas.

La revisión analizó los resultados de más de una docena de ensayos clínicos que involucraron a más de 66.000 personas. Los investigadores examinaron cómo la reducción de las grasas saturadas afectaba a la salud del corazón, los niveles de colesterol y las tasas generales de mortalidad.

La grasa saturada se encuentra en alimentos como la mantequilla, el filete, la pizza, el helado y muchos alimentos y carnes procesados.

"Nuestros resultados son, por tanto, una pequeña parte de la evidencia utilizada para informar las Directrices Dietéticas para Estadounidenses", dijo el coautor del estudio Bradley Johnston a The Wall Street Journal. Es profesor asociado de nutrición en la Universidad Texas A&M en College Station, Texas.

Los expertos dicen que limitar las grasas saturadas es el mejor consejo dietético para prevenir el colesterol alto para la mayoría de las personas.

Alice Lichtenstein, directora del Laboratorio de Nutrición Cardiovascular de la Universidad Tufts en Boston, revisó los hallazgos.

"No se puede medir algo que aún no se ha desarrollado en personas que no tienen enfermedad", dijo Lichtenstein, que no participó en el estudio. "Pero la idea es que quieres evitarlo."

La revisión también concluyó que lo que sustituye a la grasa saturada importa.

Las personas que cambiaron grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, como las que se encuentran en peces grasos o aceite de canola, tenían niveles más bajos de colesterol LDL "malo" y un menor riesgo de enfermedades cardíacas.

Las directrices federales dietéticas recomiendan limitar las grasas saturadas a menos del 10% de las calorías diarias, mientras que la Asociación Americana del Corazón recomienda un límite aún más bajo, por debajo del 6%.

El impulso para reducir las grasas saturadas comenzó en los años 60 y ha moldeado las elecciones alimentarias durante décadas. Aun así, los investigadores señalan que no todos los alimentos con grasas saturadas afectan a la salud de la misma manera.

Por ejemplo, las carnes procesadas como los perritos calientes también son ricas en sodio, lo que eleva la presión arterial. Mientras tanto, algunos productos lácteos, como la leche y el yogur, se han relacionado con un mejor control del azúcar en sangre y control del peso.

Pero Lichtenstein advirtió contra el uso de un estudio para cambiar la política nutricional.

Una revisión sistemática no debería tener un efecto importante en la política sin un cuerpo más amplio de evidencias, afirmó.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre las grasas saturadas.

FUENTE: The Wall Street Journal, 16 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Una nueva prueba rápida identifica bacterias implicadas en infecciones urinarias, posiblemente mejorando el tratamiento

Healthday Spanish

Una nueva prueba rápida identifica

Queso alto en grasa, la nata podría proteger el cerebro contra la demencia

Healthday Spanish

Queso alto en grasa, la

Nuevo gel ayuda a que el esmalte dental vuelva a crecer

Healthday Spanish

Nuevo gel ayuda a que

La FDA añade advertencia sobre tumores cerebrales a la inyección anticonceptiva Depo-Provera

Healthday Spanish

La FDA añade advertencia sobre

Fiestas de fin de año: cómo elegir regalos para estimular la memoria, la creatividad y el bienestar mental

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco detallan qué opciones potencian el aprendizaje, la motivación y el desarrollo emocional

Fiestas de fin de año:
DEPORTES
El estremecedor video del accidente

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

Fue una joya de la Selección y campeón de la Copa América, pero no tiene minutos en su equipo: su plan para soñar con el Mundial

“Se termina una era”: un gigante europeo podría ser el nuevo destino de Mauro Icardi

“Alguien desapareció y no lo esperaba”: la sugerente confesión del Papu Gómez sobre la sanción que lo sacó dos años del fútbol

La reacción de Pierre Gasly ante el posible desembarco de Christian Horner en el equipo de Colapinto en la F1

TELESHOW
Quién fue el último eliminado

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

La impactante decisión de Eugenia Tobal que le permitió ser madre a los 50 años: “Muchas mujeres creen que no pueden”

INFOBAE AMÉRICA

Los 10 acontecimientos espaciales más

Los 10 acontecimientos espaciales más impactantes de 2025

Qué leer el fin de semana: 4 libros poseídos por el espíritu navideño

Tras un día de negociaciones, la UE acordó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados

“Dios ha muerto”: ¿la cultura pop impulsa una nueva forma de espiritualidad individual?

Estados Unidos realizó dos “ataques cinéticos” contra lanchas narco en el Pacífico Oriental y abatió a cinco traficantes