Reducir las grasas saturadas ayuda a quienes tienen riesgo de enfermedades cardíacas, según una revisión

JUEVES, 18 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas que ya están en riesgo de padecer enfermedades cardíacas pueden ver el mayor beneficio para la salud al reducir las grasas saturadas, según una nueva revisión.

El análisis -- publicado el 16 de diciembre en la revista Annals of Internal Medicine -- encontró que las personas con mayor probabilidad de desarrollar problemas cardíacos sufrían menos infartos y accidentes cerebrovasculares cuando reducían las grasas saturadas en su dieta. Para las personas sin esos riesgos, el mismo beneficio no se observó claramente en un periodo de cinco años.

Los hallazgos llegan mientras el gobierno federal se prepara para actualizar sus directrices dietéticas.

La revisión analizó los resultados de más de una docena de ensayos clínicos que involucraron a más de 66.000 personas. Los investigadores examinaron cómo la reducción de las grasas saturadas afectaba a la salud del corazón, los niveles de colesterol y las tasas generales de mortalidad.

La grasa saturada se encuentra en alimentos como la mantequilla, el filete, la pizza, el helado y muchos alimentos y carnes procesados.

"Nuestros resultados son, por tanto, una pequeña parte de la evidencia utilizada para informar las Directrices Dietéticas para Estadounidenses", dijo el coautor del estudio Bradley Johnston a The Wall Street Journal. Es profesor asociado de nutrición en la Universidad Texas A&M en College Station, Texas.

Los expertos dicen que limitar las grasas saturadas es el mejor consejo dietético para prevenir el colesterol alto para la mayoría de las personas.

Alice Lichtenstein, directora del Laboratorio de Nutrición Cardiovascular de la Universidad Tufts en Boston, revisó los hallazgos.

"No se puede medir algo que aún no se ha desarrollado en personas que no tienen enfermedad", dijo Lichtenstein, que no participó en el estudio. "Pero la idea es que quieres evitarlo."

La revisión también concluyó que lo que sustituye a la grasa saturada importa.

Las personas que cambiaron grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, como las que se encuentran en peces grasos o aceite de canola, tenían niveles más bajos de colesterol LDL "malo" y un menor riesgo de enfermedades cardíacas.

Las directrices federales dietéticas recomiendan limitar las grasas saturadas a menos del 10% de las calorías diarias, mientras que la Asociación Americana del Corazón recomienda un límite aún más bajo, por debajo del 6%.

El impulso para reducir las grasas saturadas comenzó en los años 60 y ha moldeado las elecciones alimentarias durante décadas. Aun así, los investigadores señalan que no todos los alimentos con grasas saturadas afectan a la salud de la misma manera.

Por ejemplo, las carnes procesadas como los perritos calientes también son ricas en sodio, lo que eleva la presión arterial. Mientras tanto, algunos productos lácteos, como la leche y el yogur, se han relacionado con un mejor control del azúcar en sangre y control del peso.

Pero Lichtenstein advirtió contra el uso de un estudio para cambiar la política nutricional.

Una revisión sistemática no debería tener un efecto importante en la política sin un cuerpo más amplio de evidencias, afirmó.

