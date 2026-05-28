Ciencia

Selenita, el cristal lunar que fascina por su fragilidad y su historia

Con su brillo suave y su capacidad de rayarse con una uña, la selenita combina misterios ancestrales, usos espirituales y desafíos para quienes desean conservarla intacta

Guardar
Google icon
Un cristal de selenita translúcido y alargado sobre una roca arenisca. El sol lo ilumina, creando un fuerte brillo y una sombra, con fondo desértico.
La selenita destaca como uno de los cristales más reconocidos en prácticas de energía y bienestar por su suavidad y brillo lunar característico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selenita se ha convertido en uno de los cristales más reconocidos dentro de las prácticas de energía contemporáneas. Este mineral, valorado tanto por su aspecto como por su historia, se distingue principalmente por su suavidad: un fragmento de selenita puede ser rayado fácilmente con una uña, debido a que ocupa el nivel dos en la escala de Mohs.

Se trata de una variedad transparente del yeso, compuesta por sulfato de calcio con agua (CaSO₄·2H₂O), y puede encontrarse en ambientes donde cuerpos de agua ricos en minerales se evaporan lentamente.

PUBLICIDAD

El nombre “selenita” proviene del griego y está asociado a la luna, ya que bajo la luz, el cristal suele mostrar un brillo suave que recuerda a la luminosidad lunar. Por sus características, la selenita puede presentarse de diferentes maneras: desde fragmentos totalmente incoloros y translúcidos, hasta piezas con ligeros matices, dependiendo de las impurezas presentes. Los cristales pueden adoptar formas tabulares, prismáticas, fibrosas o aciculares, según las condiciones de crecimiento.

Cristales de selenita rectangulares y blancos, algunos de pie y otros acostados, sobre un tronco cubierto de musgo, con follaje verde y rocas detrás.
La mina de Naica en México alberga algunos de los mayores cristales de selenita descubiertos, atrayendo el interés de coleccionistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los yacimientos principales destaca la mina de Naica en México, conocida por albergar algunos de los mayores cristales de yeso jamás descubiertos. Debido a su solubilidad en agua, sumergir la selenita puede opacar su brillo o, con el tiempo, disolverla por completo. Todas estas características y detalles han sido compilados por HowStuffWorks, sitio de divulgación científica en una revisión publicada el 27 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Tipos y variedades de cristales de selenita

La selenita puede adoptar diversas formas y texturas, determinadas por el entorno en el que se desarrolla. El tipo más conocido es la selenita transparente, que suele presentarse en láminas delgadas o largas y destaca por su apariencia vítrea.

Otra variedad ampliamente comercializada es el satin spar (yeso fibroso), un yeso fibroso de brillo sedoso que, al recibir luz, puede mostrar un efecto visual conocido como “ojo de gato”. Esta última forma es muy utilizada en contextos de meditación y limpieza energética.

Varios cristales de selenita blancos y translúcidos, en formas variadas como esferas, corazones y bastones, se ven sobre una superficie de madera con nudos, iluminados por el sol.
Existen múltiples tipos de selenita, como la transparente, el satin spar de brillo sedoso y la rosa del desierto, cada uno con formas y propiedades visuales distintas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones áridas, la selenita puede crecer alrededor de granos de arena y formar la llamada rosa del desierto, una piedra con aspecto de flor, cuyos pétalos surgen por el proceso de evaporación en presencia de arena. Las flores de yeso constituyen agrupaciones de cristales en formas retorcidas que pueden recordar a cuernos, cintas o colas de pez, lo que las distingue visualmente de las variedades más comunes.

Usos y creencias sobre la selenita en prácticas energéticas y espirituales

La selenita ocupa un lugar destacado en prácticas espirituales y de energía, donde se le atribuyen propiedades como la purificación, la armonía y la claridad espiritual. Las placas de carga de selenita se emplean para “limpiar” otras piedras, bajo la creencia de que equilibran energías no deseadas cuando se colocan sobre ellas.

La selenita se utiliza como apoyo en la meditación para facilitar la conexión con guías espirituales y potenciar la claridad interna.

Primer plano de un collar con un cristal de selenita envuelto en alambre de cobre, reposando sobre un tronco con musgo. Al fondo, el mar y la arena bajo un sol poniente que irradia rayos.
La selenita se utiliza como apoyo en la meditación para facilitar la conexión con guías espirituales y potenciar la claridad interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

En civilizaciones antiguas, se creía que este mineral ofrecía protección espiritual y, en ocasiones, se empleaba yeso en polvo en revestimientos de paredes para lograr acabados suaves y luminosos. Si bien estas creencias son populares, el propio artículo de HowStuffWorks advierte que ninguna de estas supuestas propiedades cuenta con respaldo científico o validación desde la medicina occidental.

Cuidados, manipulación y usos domésticos de la selenita

Debido a su extrema suavidad, la selenita requiere precauciones en su manipulación. Basta una presión leve para dejar marcas en la superficie, y las piezas delgadas pueden astillarse si sufren caídas. Es fundamental mantener la selenita alejada del agua, ya que la exposición prolongada puede provocar su disolución. Para limpiar el polvo, se recomienda utilizar un paño seco, evitando líquidos.

Primer plano de una mujer de mediana edad sosteniendo un pequeño cristal de selenita blanco y facetado sobre una mesa de madera, con plantas y una ventana al fondo.
La selenita se utiliza en interiores para crear ambientes armoniosos y tranquilos, destacando su combinación con otros cristales en sesiones de meditación y energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los hogares, muchas personas ubican la selenita cerca de entradas, mesas de noche o áreas de meditación con la intención de promover ambientes tranquilos. También suele combinarse con otros cristales durante el trabajo energético para favorecer la concentración y la estabilidad emocional.

La iluminación natural o artificial influye en su aspecto: algunas piezas de satin spar parecen emitir un resplandor interno bajo la luz, mientras que las láminas transparentes se iluminan en los bordes, lo que refuerza la asociación de la piedra con la luna. Coleccionistas buscan ejemplares de yacimientos en México, Marruecos y otras regiones con abundancia mineral.

Temas Relacionados

SelenitaMina de NaicaPrácticas EspiritualesCristales MineralesCristalYesoGreciaLunaNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nuevo sistema solar transformaría el agua del mar en recurso valioso y seguro para el consumo

Científicos de Estados Unidos diseñaron un panel innovador que destila el fluido oceánico, elimina residuos contaminantes y permite recuperar minerales estratégicos, como el litio, con eficiencia y bajo impacto ambiental

Un nuevo sistema solar transformaría el agua del mar en recurso valioso y seguro para el consumo

Un T. Rex de 67 millones de años saldrá a subasta en Nueva York: cuánto cotiza su excepcional grado de conservación

Con 183 elementos óseos, un cráneo con el 82% de sus huesos preservados y fracturas soldadas en vida, es uno de los especímenes de T. Rex más completos del registro fósil. Sotheby’s lo subasta el 14 de julio

Un T. Rex de 67 millones de años saldrá a subasta en Nueva York: cuánto cotiza su excepcional grado de conservación

Cumbre de infectología en Buenos Aires: expertos debatirán avances en prevención, diagnóstico y tratamiento

El XXVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) reunirá a referentes nacionales e internacionales desde este jueves hasta el sábado. Los principales ejes del encuentro

Cumbre de infectología en Buenos Aires: expertos debatirán avances en prevención, diagnóstico y tratamiento

Expertos monitorean el desarrollo del fenómeno de El Niño: cómo podría cambiar el clima global en 2026

El análisis permite identificar señales tempranas de las alteraciones en el océano Pacífico

Expertos monitorean el desarrollo del fenómeno de El Niño: cómo podría cambiar el clima global en 2026

Cómo el colapso del Imperio romano transformó la historia genética de Gran Bretaña

Entre los siglos V y XI, la llegada masiva de anglosajones alteró de forma demográfica y no solo cultural la composición de la población. Su huella fue cuantificable y ninguna migración posterior logró igualarla

Cómo el colapso del Imperio romano transformó la historia genética de Gran Bretaña
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Muere integrante del elenco de “María de todos los Ángeles”: este fue el desgarrador mensaje de Mara Escalante

Muere integrante del elenco de “María de todos los Ángeles”: este fue el desgarrador mensaje de Mara Escalante

Aprueban en lo general crear comisión contra ‘narco candidatos’: así se revisarían los perfiles

Dan prisión provisional al sobrino de “El Chapo”: Estados Unidos tiene 60 días para solicitar su extradición

Por qué es tan perjudicial que las avispas asiáticas lleguen a tu jardín y cómo evitarlo

“Sentí que me iba a violar”: aterrador relato de joven acosada en bus de Transmilenio mientras nadie la ayudaba

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador registra lluvias a nivel nacional por la influencia de una onda tropical

El Salvador registra lluvias a nivel nacional por la influencia de una onda tropical

Congreso hondureño discute Ley para proteger al sector agroindustrial ante invasiones de tierras

El 39% de los guatemaltecos identifica el costo de la vida como el principal problema del país, según encuesta

Salvadoreño muere tras ser atropellado por conductor en fuga en el condado de Fairfax, Estados Unidos

El hombre detrás del resurgir futbolístico canalero recibe pasaporte panameño

ENTRETENIMIENTO

La constancia diaria, el secreto de Tom Cruise para mantenerse en forma a los 63 años

La constancia diaria, el secreto de Tom Cruise para mantenerse en forma a los 63 años

Ben Affleck y Jennifer Garner, unidos por la salud de su hija Violet tras inesperada visita a urgencias

La juventud de James Bond divide a los fans tras el lanzamiento de “007 First Light”

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos: “Todavía me ponen un poco nerviosa”

El diminuto top de Bianca Censori vuelve a robar miradas durante una cita con Kanye West en Los Ángeles