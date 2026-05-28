Selenita, el cristal lunar que fascina por su fragilidad y su historia

La selenita destaca como uno de los cristales más reconocidos en prácticas de energía y bienestar por su suavidad y brillo lunar característico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selenita se ha convertido en uno de los cristales más reconocidos dentro de las prácticas de energía contemporáneas. Este mineral, valorado tanto por su aspecto como por su historia, se distingue principalmente por su suavidad: un fragmento de selenita puede ser rayado fácilmente con una uña, debido a que ocupa el nivel dos en la escala de Mohs.

Se trata de una variedad transparente del yeso, compuesta por sulfato de calcio con agua (CaSO₄·2H₂O), y puede encontrarse en ambientes donde cuerpos de agua ricos en minerales se evaporan lentamente.

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El nombre “selenita” proviene del griego y está asociado a la luna, ya que bajo la luz, el cristal suele mostrar un brillo suave que recuerda a la luminosidad lunar. Por sus características, la selenita puede presentarse de diferentes maneras: desde fragmentos totalmente incoloros y translúcidos, hasta piezas con ligeros matices, dependiendo de las impurezas presentes. Los cristales pueden adoptar formas tabulares, prismáticas, fibrosas o aciculares, según las condiciones de crecimiento.

La mina de Naica en México alberga algunos de los mayores cristales de selenita descubiertos, atrayendo el interés de coleccionistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los yacimientos principales destaca la mina de Naica en México, conocida por albergar algunos de los mayores cristales de yeso jamás descubiertos. Debido a su solubilidad en agua, sumergir la selenita puede opacar su brillo o, con el tiempo, disolverla por completo. Todas estas características y detalles han sido compilados por HowStuffWorks, sitio de divulgación científica en una revisión publicada el 27 de mayo de 2026.

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Tipos y variedades de cristales de selenita

La selenita puede adoptar diversas formas y texturas, determinadas por el entorno en el que se desarrolla. El tipo más conocido es la selenita transparente, que suele presentarse en láminas delgadas o largas y destaca por su apariencia vítrea.

Otra variedad ampliamente comercializada es el satin spar (yeso fibroso), un yeso fibroso de brillo sedoso que, al recibir luz, puede mostrar un efecto visual conocido como “ojo de gato”. Esta última forma es muy utilizada en contextos de meditación y limpieza energética.

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Existen múltiples tipos de selenita, como la transparente, el satin spar de brillo sedoso y la rosa del desierto, cada uno con formas y propiedades visuales distintas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones áridas, la selenita puede crecer alrededor de granos de arena y formar la llamada rosa del desierto, una piedra con aspecto de flor, cuyos pétalos surgen por el proceso de evaporación en presencia de arena. Las flores de yeso constituyen agrupaciones de cristales en formas retorcidas que pueden recordar a cuernos, cintas o colas de pez, lo que las distingue visualmente de las variedades más comunes.

Usos y creencias sobre la selenita en prácticas energéticas y espirituales

La selenita ocupa un lugar destacado en prácticas espirituales y de energía, donde se le atribuyen propiedades como la purificación, la armonía y la claridad espiritual. Las placas de carga de selenita se emplean para “limpiar” otras piedras, bajo la creencia de que equilibran energías no deseadas cuando se colocan sobre ellas.

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La selenita se utiliza como apoyo en la meditación para facilitar la conexión con guías espirituales y potenciar la claridad interna.

La selenita se utiliza como apoyo en la meditación para facilitar la conexión con guías espirituales y potenciar la claridad interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

En civilizaciones antiguas, se creía que este mineral ofrecía protección espiritual y, en ocasiones, se empleaba yeso en polvo en revestimientos de paredes para lograr acabados suaves y luminosos. Si bien estas creencias son populares, el propio artículo de HowStuffWorks advierte que ninguna de estas supuestas propiedades cuenta con respaldo científico o validación desde la medicina occidental.

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Cuidados, manipulación y usos domésticos de la selenita

Debido a su extrema suavidad, la selenita requiere precauciones en su manipulación. Basta una presión leve para dejar marcas en la superficie, y las piezas delgadas pueden astillarse si sufren caídas. Es fundamental mantener la selenita alejada del agua, ya que la exposición prolongada puede provocar su disolución. Para limpiar el polvo, se recomienda utilizar un paño seco, evitando líquidos.

La selenita se utiliza en interiores para crear ambientes armoniosos y tranquilos, destacando su combinación con otros cristales en sesiones de meditación y energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los hogares, muchas personas ubican la selenita cerca de entradas, mesas de noche o áreas de meditación con la intención de promover ambientes tranquilos. También suele combinarse con otros cristales durante el trabajo energético para favorecer la concentración y la estabilidad emocional.

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La iluminación natural o artificial influye en su aspecto: algunas piezas de satin spar parecen emitir un resplandor interno bajo la luz, mientras que las láminas transparentes se iluminan en los bordes, lo que refuerza la asociación de la piedra con la luna. Coleccionistas buscan ejemplares de yacimientos en México, Marruecos y otras regiones con abundancia mineral.